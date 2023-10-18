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الغد الأردني
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
10:41 م
مؤتمر صحافي مشترك غدا للصفدي ونظيرته الألمانية
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الخميس نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
وسيبحث الوزيران خلال اللقاء، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة.
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كما سيعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
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