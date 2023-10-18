الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤتمر صحافي مشترك غدا للصفدي ونظيرته الألمانية

الصفدي يجري مع نائب وزيرة الخارجية البلغارية الجديدة ماريا غابرييل
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الخميس نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وسيبحث الوزيران خلال اللقاء، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة.اضافة اعلان

كما سيعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
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