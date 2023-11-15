الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤسسات تدعم قرار الحكومة بالمنع الصارم للتدخين في الأماكن العامة

تعرف على مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن
تعرف على مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن
أعلنت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية والجمعية الملكية للتوعية الصحية ومنظمة فيتال ستراتيجيز في بيان صحفي مشترك ترحيبهم بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لعمل حظر شامل على التدخين بمختلف أنواعه والتي تشتمل على منتجات تسخين التبغ والسجائر الإلكترونية وأجهزة تبخير النيكوتين في الأماكن العامة.اضافة اعلان
ترى هذه المؤسسات إن قرار رئيس الوزراء الخصاونة، بتوجيه الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتطبيق قرارات حظر التدخين بصرامة، يتماشى مع أهداف حملة "متحدون ضد التبغ" التي ترعاها وتعمل عليها. تهدف هذه الحملة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع جهات محلية ودولية، إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التبغ، وتشجيع الأفراد على الإقلاع عن التدخين، والدعوة إلى التطبيق الصارم لأنظمة الصحة العامة المتعلّقة بهذه الآفة.
وقد عبّرت هذه المؤسسات عن دعمها لقرار رئيس الوزراء الذي يعكس الالتزام المشترك بإعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين في الأردن من أضرار التدخين بمختلف أنواعه، وشددّت على أن النطاق الموسع لحظر التدخين ليشمل دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في كل من القطاعين العام والخاص سيزيد من التزام مختلف الجهات بخلق بيئة خالية من التدخين للشباب الذين يشكّلون مستقبل الوطن ويعزز من أطر التعاون المختلفة لتحقيق أهداف حملة "متحدون ضد التبغ" www.unitedagainsttobacco.org
في ضوء هذا القرار، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعليمات تحظر أي شكل من أشكال الإعلان عن منتجات التبغ، بما في ذلك طباعة الإعلانات أو عرضها أو نشرها أو توزيع المواد الترويجية. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تأثير الإعلان عن التبغ على الجمهور وتقليل استخدام منتجات التبغ والترويج لها لدى الفئات الأكثر تعرّضاً للجهود الإعلانية، وخاصة الأطفال والمراهقين.
وقد عبرّت كل من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية والجمعية الملكية الأردنية للتوعية الصحية ومنظمة فيتال ستراتيجيز عن تقديرهم العميق لرئيس الوزراء بشر الخصاونة لقراره الحكيم والتزامه الحازم بالصحة العامة، واعتبرت هذه المؤسسات أن هذا القرار يمثل خطوة كبيرة في المساعي الجماعية لخلق بيئة أكثر صحة وخالية من التدخين للجميع.
بما فيها التزام الأردن بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين، ويأتي القرار بمثابة خطوة أولى، نحو تحقيق التزام شامل بجميع الأحكام والمبادئ التوجيهية مما يساهم في تحقيق استراتيجية شاملة وفعالة لمكافحة التبغ.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
0a953c2a-8d1a-4376-9e2b-fd7669031e52

التعامل مع انجراف اتربة وحجارة على عدة طرق في المملكة نتيجة الأمطار الغزيرة

منذ10 ساعة
111-57

إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول في الرويشد

منذ12 ساعة
مستشفى الرنتيسي المحاصر من قبل قوات الاحتلال في غزة-(وكالات)

"فبركات" الاحتلال حول "أنفاق المستشفيات" ترتطم بمحرمات القانون الدولي

منذ13 ساعة
جانب من مسيرة أطفال عمان تنديدا بقتل الاحتلال اطفال غزة - (من المصدر)

أطفال عمان يطالبون العالم بوقف قتل أشقائهم في غزة

منذ13 ساعة
طائرة تابعة لسلاح الجو لدى شحنها بمساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة-(بترا)

مطالبات "قمة الرياض" بكسر الحصار على غزة تراوح مكانها.. والأردن استثناء

منذ13 ساعة
جانب من ساحل قطاع غزة المحاصرة-(أرشيفية)

هاجس شق قناة بنغوريون وسلب غاز القطاع.. هل يؤجج نزعة الاحتلال الدموية في غزة؟

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ16 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ16 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 