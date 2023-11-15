مؤسسات تدعم قرار الحكومة بالمنع الصارم للتدخين في الأماكن العامة

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أعلنت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية والجمعية الملكية للتوعية الصحية ومنظمة فيتال ستراتيجيز في بيان صحفي مشترك ترحيبهم بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لعمل حظر شامل على التدخين بمختلف أنواعه والتي تشتمل على منتجات تسخين التبغ والسجائر الإلكترونية وأجهزة تبخير النيكوتين في الأماكن العامة.ترى هذه المؤسسات إن قرار رئيس الوزراء الخصاونة، بتوجيه الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتطبيق قرارات حظر التدخين بصرامة، يتماشى مع أهداف حملة "متحدون ضد التبغ" التي ترعاها وتعمل عليها. تهدف هذه الحملة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع جهات محلية ودولية، إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التبغ، وتشجيع الأفراد على الإقلاع عن التدخين، والدعوة إلى التطبيق الصارم لأنظمة الصحة العامة المتعلّقة بهذه الآفة.وقد عبّرت هذه المؤسسات عن دعمها لقرار رئيس الوزراء الذي يعكس الالتزام المشترك بإعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين في الأردن من أضرار التدخين بمختلف أنواعه، وشددّت على أن النطاق الموسع لحظر التدخين ليشمل دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في كل من القطاعين العام والخاص سيزيد من التزام مختلف الجهات بخلق بيئة خالية من التدخين للشباب الذين يشكّلون مستقبل الوطن ويعزز من أطر التعاون المختلفة لتحقيق أهداف حملة "متحدون ضد التبغ" www.unitedagainsttobacco.orgفي ضوء هذا القرار، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعليمات تحظر أي شكل من أشكال الإعلان عن منتجات التبغ، بما في ذلك طباعة الإعلانات أو عرضها أو نشرها أو توزيع المواد الترويجية. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تأثير الإعلان عن التبغ على الجمهور وتقليل استخدام منتجات التبغ والترويج لها لدى الفئات الأكثر تعرّضاً للجهود الإعلانية، وخاصة الأطفال والمراهقين.وقد عبرّت كل من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية والجمعية الملكية الأردنية للتوعية الصحية ومنظمة فيتال ستراتيجيز عن تقديرهم العميق لرئيس الوزراء بشر الخصاونة لقراره الحكيم والتزامه الحازم بالصحة العامة، واعتبرت هذه المؤسسات أن هذا القرار يمثل خطوة كبيرة في المساعي الجماعية لخلق بيئة أكثر صحة وخالية من التدخين للجميع.بما فيها التزام الأردن بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين، ويأتي القرار بمثابة خطوة أولى، نحو تحقيق التزام شامل بجميع الأحكام والمبادئ التوجيهية مما يساهم في تحقيق استراتيجية شاملة وفعالة لمكافحة التبغ.