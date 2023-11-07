مؤسسات حقوقية ترصد الملاحظات على خطوط المواجهة بغزة لمحاكمة الاحتلال

هديل غبّون

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عمان - أكد خبراء في عمليات الرصد وتوثيق الانتهاكات لجرائم "الإبادة الجماعية" وجرائم "الحرب"، أن كل الأدلة التي يمكن تدوينها وتوثيقها لعمليات القتل وأنماطه والإصابات للجرحى في قطاع غزة، تلعب دورا أساسيا في مرحلة الرصد وعمليات تقصي الحقائق التي بدأت مؤسسات حقوقية فلسطينية بالشراكة مع مؤسسات دولية، بالعمل عليها، وذلك لغايات تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية ICC.وتحدث في ندوة إلكترونية نظمتها منظمة "النهضة أرض" مساء أول من أمس، كل من الخبير المستقل في تقنيات الطب الشرعي والتحاليل الجنائية روبرت ماكنيل، الذي كان أحد الخبراء الفنيين المستقلين في رصد عدة جرائم حرب وتحليلها، ومن أهمها "الإبادة الجماعية" التي وقعت على أيدي الصرب لمسلمي "سربرنيتشا" في البوسنة والهرسك 1995، كما تحدث مسؤول قسم الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق الفلسطينية زاهي جرادات حول آليات الرصد للمؤسسة للانتهاكات والجرائم في الحرب على غزة.وأكد ماكنيل، أن عمليات الرصد لجرائم الإبادة الجماعية عادة ما تبدأ بعد توقف الحرب بشكل موثق، إلا أنه شدد على أن كل الأدلة التي يمكن تدوينها وتوثيقها في هذه المرحلة "تلعب دورا أساسيا" في توثيق المعلومات لمرحلة ما بعد تقصي الحقائق لجرائم الإبادة الجماعية، على أيدي المسعفين والأطباء وحتى الصحفيين والعاملين في المنظمات الإغاثية.وبين أن واحدة من أهم عمليات الرصد لغايات التوثيق في غزة، الصور الفوتوغرافية والفيديوهات التي يتم تسجيلها عبر الكاميرات والهواتف المتنقلة، مؤكدا أنها جميعا تستخدم في عمليات الرصد، عدا الشهادات التي يتم توثيقها لاحقا.ولفت إلى أن التقارير التي يمكن أن يقدمها المسعفون والأطباء حاليا، مع تعذر تقديم تقارير موثقة ودقيقة خلال استمرار القصف على غزة، يمكن أن تلعب دورا مهما في التوثيق، والاستدلال عليها للتكييف القانوني للجرائم، وإن كانت ملاحظات بسيطة.من جهته، أوضح جرادات خلال الندوة التي رصدتها الغد عبر تطبيق "زووم"، أن عملية توثيق جرائم الاحتلال يمر بثلاث مراحل أساسية، هي الرصد وتقصي الحقائق والتوثيق، مبينا أن عملية تقصي الحقائق تكون المرحلة الأدق والأكثر صعوبة؛ إذ تتطلب تقديم تقارير دقيقة 100 % لتوثيقها وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.وبين جرادات التي تعمل مؤسسته على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1979، بأن الخبرة في الحروب المختلفة التي يشنها الاحتلال طالما قادت إلى "توثيق هذه الجرائم"، بما في ذلك الاجتياحات الكبيرة التي شهدتها الضفة الغربية والحروب على غزة.وأشار إلى أن الرصد يبدأ منذ اللحظات الأولى للحرب، من خلال وسائل الإعلام والصور والمقاطع المصورة لعمليات القصف والتدمير والقتل، ومن خلال الملاحظات التي يدونها المسعفون والأطباء.وقال: "نعلم أن الوقت لا يسعف العاملين على الخطوط الأمامية بتوثيق المشاهدات وليس مطلوبا منهم ذلك، لكن تسجيل الملاحظات والإفادات لاحقا حول أنماط الإصابات وأنماط القتل العامة تفيد لاحقا عند مرحلة تقصي الحقائق التي يتخللها توثيق المشاهدات والمعلومات حول الأساليب المتبعة في القتل والأسلحة المستخدمة، وما إذا كان الضحايا قد تعرضوا لعمليات إعدام مباشرة أو خاضوا اشتباكات مع الاحتلال".وعن فقدان الأدلة بسبب حجم الدمار الهائل وارتفاع عدد القتلى وتواجد المئات تحت الأنقاض، قال جرادات إن عملية تقصي الحقائق تجري عادة بعد توقف العمليات العسكرية، مضيفا "لا يمكن أن نبدأ بالتوثيق للجرائم قبل إنهاء عملية تقصي الحقائق بالكامل، في حصار مدينة نابلس في العام 2002 بعد نحو أسبوعين لم تكن العديد من الجثث قد دفنت بعد، وتم تقصي الحقائق عنها بشكل فردي وجماعي وتوثيق الجرائم".ونوه جرادات بأن عملية تقصي الحقائق تعتمد على التوصل إلى "الحقيقة المطلقة أو المجردة للجريمة" بصرف النظر عن جنس ولون ودين الضحية، مبينا أنه "في الحالة الفلسطينية لدينا خصوصية بالرغم من أن الأساليب المتبعة في توثيق الجرائم معروفة عالميا، لكن الخصوصية لدينا تتمثل في عدة ممارسات منها هدم المنازل والاعتقالات على سبيل المثال".وتعتمد المؤسسة في منهجية عملها، وفقا لجرادات، على الاستمارة وتسجيل الإفادات لشهود العيان ومن خلال الضحايا أنفسهم والمعتقلين منذ لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج، إضافة إلى اعتماد التصوير المعتمد لدى المؤسسة منذ 2015 وفق برنامج EYE WITNESS المحمي من أي محاولات التزوير.ولفت جرادات إلى أن هناك 150 باحثا مدربا منذ فترات سابقة، عملوا على إعداد التقارير الميدانية مرفقة بالقرائن والمرفقات للجرائم، كما يتم الاعتماد بشكل أساسي على تقارير الأطباء والمسعفين وشهاداتهم حول الإصابات، وما إذا كانت إصابات بأسلحة تقليدية أو أسلحة محرمة دوليا أو رصاص آلي أو سلاح كيماوي، ورصد آثار ذلك على الضحايا.وقال: "كمؤسسة، ومن خلال الباحثين يتم التركيز على شهادات الأطباء والمسعفين، ويتم اللجوء أحيانا إلى خبراء في التشريح والتحاليل الجنائية. هذه الشهادات وإن كان ليس كل الأطباء والمسعفين خبراء في أدوات القتل وآثارها، إلا أن تشخيصهم الطبي وتعريفات مدخل الإصابة ومخرجها والآثار الناجمة عنها، تحدد طبيعة السلاح المستخدم إن كان مسدسا أو رشاشا أو قنبلة، وتعطي مدلولات على ذلك، فمثلا إذا كانت هناك حروق أو نزيف تعطي مدلولات على ذلك ومن أين مصدرها".واستذكر جرادات حالة استشهاد 4 من العمال الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال التي أعلنت أنهم قتلوا في "اشتباك معهم"، فيما بين تقصي الحقائق أنهم تعرضوا "لإعدام ميداني" على مسافة قريبة، وذلك بسبب مهارة المسعف لهم في تقديم ملاحظاته وتحديد بعض المسافات عندما نقلهم من مكان الحادث.وأكد استعانة المؤسسة بإجراء فحوصات جنائية بالتعاون مع مؤسسات صديقة ودولية، مبينا أن التقارير الطبية لا بد أن تكون دقيقة بالكامل، ولا يحتمل فيها "الشك" بأي نسبة.وقال: "نرصد أيضا كيف تمت معاملة الطبيب والمسعف خلال مهمته الاغاثية والإنسانية من أطراف النزاع، وهل تم التعامل معه على أنه في مهمة إنسانية بالفعل أم لا، وهل أنه مؤمن على حياته أم لا".وتعمل مؤسسة الحق الفلسطينية مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، ومركز الميزان، على توثيق جرائم الاحتلال، وبين جرادات أن هذه المؤسسات سبق وقدمت 3 ملفات عن حروب سابقة إلى المحكمة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان، واستطاعت أن توثق جرائم كميا ونوعيا، موضحا أنه سيتم التنسيق مع خبراء في التشريح في بريطانيا والنرويج وأميركا لتقصي الحقائق لهذه الحرب على غرار حروب سابقة.ولدى مؤسسة الحق، وحدة عمل متخصصة "لإعادة بناء مسرح الجريمة" تعمل على تقصي الجرائم في حالات الدمار الهائل، كما الحال في قطاع غزة اليوم. وأضاف: "سبق وأن حققنا في عملية قصف مصنع كيماوي مدني، وأعدنا بناء مسرح الجريمة، وحددنا الآثار التي ترتبت على القصف والمسافة التي امتدت لنحو 2 كيلومتر في الوقت الذي ادعى الاحتلال أنه لم يقصفه".