مؤسسات مجتمع مدني ترفض ازدواجية المعايير في الأمم المتحدة

هديل غبّون

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عمّان- تتجه تحالفات حقوقية وطنية مختصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، لاستخدام أدوات وأساليب وأنشطة موازية لكسب التأييد والمناصرة في ملف حقوق الإنسان في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، بالتوازي مع احتفالية مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومناقشة الاستعراض الشهر المقبل.وتجري مناقشات عدة وتحركّات في أروقة هذه التحالفات، حول الأنشطة التي ستعتمد للتعبير عن رفض المجتمع المدني لازدواجية المعايير في هيئات الأمم المتحدة، بسبب الحرب الوحشية على قطاع غزة، وغض الطرف عن تطبيق القانون الدولي على الاحتلال.وقدمت منظمات مجتمع مدني، تقارير وإفادات أصحاب المصلحة إلى مجلس حقوق الإنسان للاستعراض، لكن الحرب على غزة دفعت لتبني تحالفات لتكتيكات جديدة، لفضح انحياز دول كبرى، أبرزها: ألمانيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، منضوية تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مقابل السعي لكسب التأييد من الدول التي عبّرت عن مواقف مؤيدة مثل بعض دول أميركا اللاتينية وأوروبا.ويتجه التحالف "المدني الأردني للآليات الدولية - حمى"، لتبني نشاطات وتحركات وتكتيكات موازية للاستعراض، وكذلك الاحتفالية العالمية المقررة في 11و12 من الشهر الحالي في أروقة الأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لمناصرة القضية الفلسطينية، وفضح التمييز في تطبيق القانون الدولي على الاحتلال.وقال منسق التحالف نضال منصور لـ"الغد"، إن مخططات جديدة جرى التوافق عليها في التحالف كبدائل لكسب التأييد بمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعد العدوان الصهيوني على غزة، من منطلق توظيف الآليات الدولية لا مقاطعتها، لصالح الحقوق الفلسطينية والتأكيد على أن حقوق الإنسان مصلحة وطنية أردنية لا ترتبط بالدول الغربية.وقال منصور "كان هناك توجه قبل الحرب على غزة بأن تنفذ 4 تحالفات زيارة استباقية إلى جنيف، وجرى تعليقها لدراسة البدائل والخيارات الممكنة لمناصرة القضية الفلسطينية، وقد وصلتنا دعوات لحضور الجلستين الاستباقية الأسبوع الماضي، لكننا لم نعلن مقاطعتنا، إذ شارك أعضاء من التحالف بطرق مختلفة، ووجهوا رسائل عديدة، كما بعثت برسالة مسجلة باسم المركز عن حرب الإبادة في غزة والقتل الممهنج للصحفيين، ممثلة عن المركز واعتبروها رسالة سياسية، لكننا لا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان وواقعه في الأردن وأن نطلب من الدول الغربية غير المؤتمنة على حقوق الإنسان وغير الوفيه لها، مناصرتنا في قضايانا ذات الطابع الوطني، وهناك مذبحة ترتكب على حدودنا في فلسطين".وأكد منصور، أن كل التكتيكات القادمة، تندرج في سياق دعم القضية الفلسطينية وتعرية الانحياز الغربي والانهيار والفشل لدى هذه الدول.وكان من المقرر وفقا لمنصور، تنفيذ فعالية جانبية باسم "حمى" في الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفضح الجرائم الصهيونية في جنيف، لإعادة الاعتبار إلى المنظومة الحقوقية الأممية، لكن ترتيبات الاحتفالية الرسمية اقتصرت على دعوات لحضور الاحتفالية الأممية عن بعد "أون لاين"، وأن الدعوات الأخرى هي دعوات خاصة.ونوه منصور، إلى أن التحالف بصدد مناقشة إقامة فعالية قادمة قد ترافق انعقاد "المنتدى العالمي للاجئين 2023"، المقرر عقده الشهر الحالي في جنيف، أو على هامش مناقشة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف يوم 25 كانون الثاني (يناير) المقبل.وتهدف تحركات التحالف، إلى إظهار "الطعنة التي تلقتها منظومة حقوق الإنسان" بسبب الحرب على غزة، وإحداث "إزاحة في مستوى الحوار الأممي الحقوقي" وفقا لمنصور، في الوقت الذي عبرت منظمات حقوقية دولية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.ويضم "حمى" 32 منظمة مجتمع مدني أردنية وإشهر العام الماضي.ومن التحالفات المعنية بآلية الاستعراض: التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان وضم عند إشهاره في كانون الاول (ديسمبر) 2022 نحو 14 مؤسسة مجتمع مدني، إضافة إلى تحالف "تطوير" ويضم عددا من منظمات المجتمع المدني من بينها مركز الحياة "راصد"، ولم يعلن أي منها مقاطعته للاستعراض الدوري الشامل، الذي يعد من أبرز آليات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في بلدان العالم .وكان تحالف إنسان هو التحالف الذي أعلن مقاطعته للاستعراض الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي، بسبب الحرب على غزة، وهو التحالف الذي يضم 20 منظمة مجتمع مدني.