مؤشر "التنمية المبكرة للطفولة" في المحافظات يسجل أداء جيدا

هديل غبّون

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عمّان- كشف تقرير حديث صدر عن منتدى الإستراتيجيات الأردني لسنة 2023، عن تقسيم المحافظات إلى 4 مستويات لمؤشرات التنمية المحلية، هي: محافظات ذات تنمية "منخفضة" و"متوسطة منخفضة"و"متوسطة مرتفعة " و"مرتفعة"، وفق 4 محاور، هي: الوضع الاجتماعي، والأنشطة الاقتصادية و"التعليم" والصحة" و"البنية التحتية"، ويندرج تحتها 19 مؤشرا فرعيا.وأشار التقرير الذي اطلعت "الغد" على نسخة منه إلى أن أداء المحافظات في محور الوضع الاجتماعي، سجل "أداء جيدا نسبيا" قياسا إلى بقية المحاور، وبواقع 46.5 نقطة (من أصل 100)، نظرا للأداء الجيد في مؤشر "دليل التنمية المبكرة للطفولة" الذي يعد أحد المؤشرات الفرعية في محور الوضع الاجتماعي، وفقا للتقرير.وبالمجمل، سجلت العاصمة مستوى التنمية المحلي الأعلى بين المحافظات، بواقع 70.4 نقطة ، تلتها البلقاء بـ47.1، فيما حلّت محافظة المفرق أخيرا في المؤشر العام بين المحافظات بـ24.8، وحلت 6 محافظات من 12 تحت المتوسط العام لمؤشر التنمية المحلي العام وقدره 40.4.وأدرجت محافظات عمان والعقبة والبلقاء، ضمن تصنيف مستوى التنمية المحلي المرتفع، وأدرجت محافظات الكرك وإربد والزرقاء ضمن مستوى "المتوسط المرتفع"، وأدرجت محافظات عجلون وجرش والطفيلة، ضمن مستوى التنمية "المتوسط المنخفض"، أما محافظات معان ومادبا والمفرق، فأدرجت ضمن تصنيف مستوى التنمية "المنخفض". ولفت التقرير الى أن محور الوضع الاجتماعي بمؤشراته الثلاثة، سجل بين المحاور الأخرى في المحافظات "التباين الأعلى"، بحيث سجلت العاصمة القيمة الأعلى بواقع 97.4 نقطة (من أصل 100) مقارنة بـ11.6 نقطة (من أصل 100) لمحافظة الطفيلة.ويندرج في محور الوضع الاجتماعي، مؤشرات الرفاه ودليل التنمية المبكرة للطفولة، ومتوسط الإنفاق على الغذاء إلى إجمالي الإنفاق.وسجلت عمّان، وفق التقرير الأعلى مستوى في محاور "الوضع الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية، بينما حلت عجلون الأعلى مستوى في محور التعليم، أما في الصحة، فجاءت العقبة الأعلى مستوى.وبشأن محور الصحة، سجّل مؤشر معدل وفيات الأطفال دون الـ5 أعوام، "ارتفاعا" في المحافظات وفقا للتقرير، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية الصحية للأطفال.وبالعودة إلى محور الوضع الاجتماعي ومؤشراته الفرعية، يشير التقرير إلى أن مؤشر دليل التنمية المبكرة للطفولة، رفع من مستوى الأداء في المحافظات ضمن هذا المحور، برغم المؤشرات السلبية المتعلقة بالرفاه والإنفاق الغذائي.وسجلت المحافظات في مؤشر دليل التنمية المبكرة للطفولة، مستويات تراوحت بين 74.4 نقطة وهي الأعلى في محافظة الكرك، و52.6، وهي الأدنى في محافظة معان. وفي مؤشر الرفاه، سجلت عمّان المستوى الأعلى، بينما سجلت المفرق المستوى الأدنى، وفي مؤشر الإنفاق على الغذاء، سجلت عمّان الأعلى مستوى والطفيلة سجلت المستوى الأدنى.