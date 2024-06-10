ما تبعات إدراج الاحتلال على قائمة "قتلة الأطفال"؟

هديل غبّون

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عمان - في إدانة أممية جديدة للكيان الاسرائيلي، أبلغ رئيس ديوان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بعثة دولة الاحتلال في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، بإدراجها على "القائمة السوداء قتلة الأطفال"، وسط ردود فعل غاضبة للكيان وصف القرار بـ"المخزي".ويأتي القرار في سياق إدراج الاحتلال على القائمة السوداء ضمن ملحق تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة، حول الأطفال والصراعات المسلحة، سيوزع على الدول الأعضاء في مجلس الأمن في 14 حزيران (يونيو) الحالي في نسخة مبكّرة، فيما سينشر التقرير رسميا يوم 18 حزيران خلال مؤتمر صحفي تعقده فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بهذا الملف.وسيناقش التقرير، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة، في جلسة مداولات مفتوحة بالمجلس في 26 الحالي، حيث يأتي التقرير في إطار مبادرة من الدول الأعضاء، وبالتحديد أعضاء مجلس الأمن، التي كلفت الأمناء العامين للأمم المتحدة بتقديم تقارير سنوية قائمة على منهجية راسخة حول هذه القضية.ويعد التقرير من أهم التقارير السنوية الحقوقية ضمن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، حيث يعتمد في آلية إقراره تبادل المعلومات مع المقررين الخواص للأمم المتحدة وبعثات تقصي الحقائق ولجان الخبراء الدوليين الخاصة المكلفة من الأمم المتحدة في قضايا معينة مثل الاتجار بالبشر، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز حالة الحريات وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.وفي التقرير الأممي السابق حول أوضاع الأطفال والنزاعات المسلحة الذي صدر في 2023، كان الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدول التي تناولها التقرير، إضافة إلى كل من أثيوبيا وميانمار وجنوب السودان وأوكرانيا وموزمبيق وأفغانستان وبوركينا فاسو والفلبين وسورية وغيرها من الدول.ويعنى التقرير برصد "الانتهاكات" الواقعة على الأطفال في النزاعات المسلحة وتحديد هذه الانتهاكات، بما فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وقتل الأطفال وتشويههم واختطافهم، ويحددها التقرير عادة تبعا للظروف المستجدة، حيث اعتمد التقرير السابق 6 انتهاكات رئيسية، شملت أيضا إضافة إلى ما سبق العنف، الجنسي ضد الأطفال في النزاعات، ومدى التزام الدول الأطراف في النزاعات المسلحة بتوفير الحماية للأطفال.كما يعنى التقرير بقياس مدى التزام الدول الأعضاء باتفاقية حقوق الطفل الأممية والبروتوكول الاختياري الملحق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ويوثق حجم الهجمات على المدارس والمستشفيات في النزاعات المسلحة، المرتبط بالاستخدام المتزايد للغارات الجوية والأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.وتشير الأرقام الأحدث إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفضت إلى استشهاد نحو 36 ألف إنسان يشكل الأطفال من بينهم ما لا يقل عن 15 ألفا، خلال الأشهر الثمانية من الحرب.واعتبرت إسرائيل خلال التقارير السابقة وتحديدا 2022 و2023، من الدول التي يتأثر فيها الأطفال بالانتهاكات الجسيمة ضدهم.وفيما رصدت هذه التقارير أعدادا تقديرية للأطفال الذين تعرضوا لمختلف ضروب الانتهاك في الدول التي شملها الرصد، فإن مجمل تلك الأعداد لا تعادل أعداد الضحايا من الأطفال في قطاع غزة الذين قتلوا أو شوهوا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث يتوقع أن يشتمل التقرير على توثيق لآلاف مضاعفة من الضحايا من الأطفال الفلسطينيين، عن التقارير السابقة.ورصد التقرير الأممي بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة الصادر في 2023، نحو 27 ألف انتهاك "جسيم" تفصيلي تم التحقق منها، تضرر فيها نحو 19 ألف صبي وفتاة في كل أنحاء العالم.وبحسب التقرير آنذاك، فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد تحققت الأمم المتحدة من وقوع 3133 انتهاكا جسيما على 1139 طفلا فلسطينيا، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وإسرائيل، كما أنها تحققت من من تجنيد واستخدام 4 أطفال فلسطينيين كدروع بشرية.وأضاف التقرير حينها، بأنه تم احتجاز 852 طفلا فلسطينيا بدعوى ارتكاب جرائم أمنية، وتلقت الأمم المتحدة شهادات من 82 طفلا أبلغوا عن سوء المعاملة على أيدي القوات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، فيما تم قتل ما مجموعه 55 طفلا فلسطينيا، وطفل إسرائيلي واحد، خلال عام 2022.وفي هذا السياق، قال الخبير في حقوق الإنسان كمال المشرقي، حول أهمية إدراج إسرائيل على القائمة السوداء، إن ذلك يأتي في سياق جهود الأمم المتحدة وواجبها الإنساني من "خلال اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التي تساهم في وقف ماكينة القتل التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة والضفة وفي كل الأراضي المحتلة، وكذلك اعتداءاتها المستمرة على الدول الأخرى، وارتكابها للجرائم المتعمدة، واستهدافها للأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كلها فئات مستضعفة لا تقوى على مواجهة قوات مدججة بالسلاح."وأشار المشرقي إلى أن قرار الإدراج على القائمة السوداء، يدفع بمزيد من التحرك الدولي، لأن تضطلع الدول بمسؤوليتها وخصوصاً بوقف تقديم المساعدات العسكرية والأسلحة والذخائر وغيرها من الأدوات التي يكون ضحاياها من الأطفال.وأضاف أن "قرار الإدراج على القائمة السوداء في الأمم المتحدة هو إجراء تتخذه الأمم المتحدة لمعاقبة الأفراد أو الكيانات التي تُعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين."ويتم الإدراج من قبل الأمم المتحدة، وفقا للمشرقي، بموجب الدور الرقابي عن كثب حول مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي، وخصوصا من جانب إعمال المبادئ الأساسية في احترام تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الصراعات والنزاعات، وضمان حماية الأطفال بشكل خاص، سواء من خلال استهدافهم أو حتى استغلالهم من ناحية زجهم في ساحات القتال أو غيرها من الأدوات التي تعرضهم للخطر.وقال إنه "عادةً ما يتم إدراج الأفراد أو الكيانات على هذه القائمة، بسبب تورطهم في أنشطة مثل تمويل الإرهاب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات حظر الأسلحة، أو المشاركة في النزاعات المسلحة."ومن الناحية الإجرائية، بيّن المشرقي أن "تبعات" الإدراج على القائمة السوداء، من شأنها أن تفرض قيودا صارمة لاحقا على المنتهكين، مثل منع الأفراد المدرجين من دخول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مضيفا: "فما هو الحال عندما نكون أمام كيان محتل هو من يتم إدراجه؟ سيكون الإدراج أداة فعالة للضغط على وقف الصراع والنزاع".ولفت المشرقي أيضا إلى أنه المحتمل، أن يترتب عن قضية الإدراج في القائمة السوداء، "تجميد الأصول المالية والمصرفية للاحتلال والمنع من الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية، وتتم مراقبة تنفيذ هذا الحظر من خلال التعاون بين الدول الأعضاء ووكالاتها المعنية، كما أن هذه الإجراءات تخضع للرقابة والتقييم المستمرين."وبين أن من الإجراءات اللاحقة، مراقبة تأثير العقوبات، واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف أي تأثيرات سلبية غير مقصودة، حيث تسعى الأمم المتحدة من خلال هذه الآليات والتدابير، إلى ضمان أن يظل نظام العقوبات فعالا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، مع احترام حقوق الإنسان والاعتبارات الإنسانية.وشدد على "ضرورة أن تسعى المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم، لرصد مدى تنفيذ هذا الإجراء ومراقبة الإجراءات التي تقوم بها الدول وخصوصاً تلك التي تربطها علاقات قوية مع الكيان الصهيوني."