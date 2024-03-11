الإثنين 11 آذار 2024
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ما حالة الطقس في الثلث الأول من رمضان؟.. وهل يشهد الشهر تساقطًا للثلوج؟

أرشيفية - أمطار
أرشيفية - أمطار


كشف مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الاثنين، حالة الطقس في الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، مبينا أن الأيام الأولى منه ستشهد ارتفاعا على الحرارة، فيما ستنخفض الأسبوع القادم مع احتمالية تساقط الأمطار.

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وقال آل خطاب في تصريح لـ"الغد" إن يومي الثلاثاء والأربعاء، ستكون أجواء دافئة، وسيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وستكون الحرارة أعلى من معدلاتها، بين 4 لـ 6 درجات مئوية في جميع مناطق المملكة.


وأضاف أن يوم الجمعة ستنخفض درجات الحرارة وستعود لمعدلاتها الاعتيادية، أما خلال منتصف الأسبوع القادم يومي الاثنين والثلاثاء تحديدا، وأوضح أنه ستسيطر حالة من عد الاستقرار الجوي، وستنخفض درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية، وقد تشهد بعض المناطق تساقطات للأمطار، والزخات الرعدية.


وتابع: "في نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل بسيط، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية".


وحول إمكانية تساقط الثلوج في شهر رمضان، قال آل خطاب إنه مناخيا وعلى المنظور القريب، لا توجد احتمالية لتساقط الثلوج، لكن حسب مناخ الأردن ليس بالغريب أن تأتي منخفضات تؤدي إلى تساقط للثلوج.


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