ما مدى الجاهزية لتحقيق المصالح المائية؟

إيمان الفارس

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عمان- أيد خبراء في قطاع المياه دعوات دولية تنامت مؤخرا إزاء الحاجة للتأسيس لمؤتمر دولي متخصص، يعنى بحلول لمواجهة قضايا وتحديات المياه على غرار مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ. لكن تأييد الحاجة لترسيخ هذا النوع من المحافل الدولية، وبما يخدم تحقيق مصالح وأهداف الأردن المائية الاستراتيجية للأعوام المقبلة، ارتبط بالنسبة للمختصين، وفق تصريحاتهم لـ"الغد"، بضرورة جاهزية قطاع المياه حيال طرح برنامج واضح، وحضور مميز على مستويات قادرة على النقاش والتفاوض، بالإضافة للقدرة على جذب الاستثمارات اللازمة في هذا الإطار.وأشار الخبراء الى إمكانية الأردن "بدوره الدبلوماسي النشط وخبرته التراكمية المتميزة في مجال إدارة المياه في دولة فقيرة مائيا، أن يلعب دوراً أكبر بتنسيق الجهود وإعداد الخطط والبرامج للتمويل، وأن يكون سفيراً إقليمياً عن المنطقة".وفيما دعا تقرير نشرته المجلة العلمية المتخصصة "نيتشر" مؤخرا، وحصلت "الغد" على نسخة منه، لحاجة العالم "إلى مؤتمر الأطراف بشأن المياه، مثل ذلك المتعلق بتغير المناخ" والاعتراف بتحديات الضغوط التي تتعرض لها المياه العذبة، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، أهمية التأسيس لهذه الفكرة، سيما وأنها حاجة ملحّة يحمل عبرها قطاع المياه احتياجاته الأساسية، لدعم الاستثمار في المياه، بخاصة المشتركة، وتحديات الطلب المتزايد عليها بسبب أزمة اللاجئين، فضلا عن تحديات الفاقد المائي والصيانة.وقال صبح، إن مثل هذا النوع من المؤتمرات، يصبح أشد أهمية بالنسبة للأردن، حينما يكون الاستعداد محترفا، ويحمل معه ملفاته الأكثر أولوية، ويرتكز عليها في التحضير للاتفاقيات الأكثر إلحاحا عنطريق المفاوضات والنقاشات، وعبر فريق مفاوض متمكّن وصاحب خبرة ورؤية مستقبلية، بما يتوافق وأهداف الخطة الاستراتيجية للقطاع.من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، إمكانية الأردن بدوره الدبلوماسي النشط وخبرته التراكمية المتميزة في إدارة المياه في دولة فقيرة بالمياه "أن يلعب دوراً أكبر في تنسيق الجهود وإعداد الخطط والبرامج للتمويل، وأن يكون سفيراً إقليمياً عن المنطقة لدى كل من سكرتاريا مؤتمري الأمم المتحدة للمياه، والأطراف لتنفيذ الأجندة المائية لاستدامة العيش والاستقرار، في ظل تعاظم تحديات المياه العذبة.وأوصى الدحيات بضرورة البناء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والذي أعيد إطلاقه العام الماضي، واستضافته: هولندا وطاجيكستان في مدينة نيويورك كمنتدى عالمي محوري للسياسة المائية العالمية.وقال إنه "يمكن من خلاله إرساء استراتيجية جديدة حول موارد المياه والأمن الإقليمي"، مؤكدا في هذا المؤتمر أهمية التوعية، واعتراف المجتمع الدولي بالأهمية الحيوية للمياه لاستدامة العالم، بوصفها أداة لتعزيز السلام والتعاون الدوليين، عبر 4 مجالات لتغيير وضع المياه الحالي، بسد الفجوة في إدارة المياه، عن طريق تطوير وتنفيذ الخطط لضمان الوصول العادل للمياه والعمل عبر الحدود لإدارتها، والاستثمار بكثافة في أنظمة المياه والصرف الصحي بتطوير طرق مبتكرة لتوسيع نطاق التمويل.وذلك إلى جانب التركيز على بناء القدرة على الصمود ومقاومة الكوارث، والاستثمار في نظام عالمي جديد للتنبؤ باحياجات المياه، ومعالجة تغيير المناخ كون مستقبل المياه والعمل المناخي، وجهين لعملة واحدة، بحسبه.وبين الأمين العام الأسبق لـ"المياه"، أنه جرى بناء شراكة بين هذا المؤتمر ومؤتمر الأطراف (كوب 28) المنعقد نهاية العام الماضي في الإمارات، ووضع أمن المياه ضمن مقدمة أولويات العمل المناخي.وأرجع ذلك للدور الحاسم للمياه، بدعم التكيّف مع تداعيات تغيير المناخ والتخفيف من آثاره وتحقيق المرونة المناخية، بالحفاظ على النظم البيئية للمياه العذبة واستعادة كفاءتها، وإدارة ومرونة المياه في المناطق الحضرية، وتعزيز النظم الغذائية للتأكيد على التكيّف مع ندرة المياه.من جانبها، أكدت الخبيرة الإقليمية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي توافر الفرصة والأساس لترسيخ منتدى دولي كبير، لمناقشة قضايا المياه، وهو البناء على مؤتمر الأمم المتحدة الذي يمثل فرصة نادرة لتسريع التقدم نحو عالمية المياه، والحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي بحلول العام 2030.وأشارت الى الحاجة لعقد هذا المؤتمر الذي انعقد العام الماضي، بعد انعقاد الاجتماع الأخير في الأرجنتين العام 1977، وبشكل دوري لضمان الإدارة الفعالة للمياه وإتاحة المياه النظيفة للناس الآن ومستقبلا، معتبرة أن الحاجة لتنظيم منتدى دولي كبير لمناقشة قضايا المياه عالميا أمر في غاية الأهمية، مشيرة لانعكاس التكاثف العالمي لتقديم حلول لتحديات المياه ايجابا على الوضع المائي بالأردن.وأكدت أهمية أن يمثل المؤتمر نقلة نوعية في قدرة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على إدراك الأهمية الحيوية للمياه، بهدف استدامة عالمنا والعمل على أساسها، باعتبارها أداة لتعزيز السلام والتعاون الدوليين.وقالت "حان الوقت للتعهد بالتزامات تغير قواعد اللعبة من أجل إحياء العمل في مجال المياه، من زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة، وحث المؤسسات المالية الدولية على تطوير طرق مبتكرة لتوسيع التمويل"، مضيفة أنه "يتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف الاستمرار بتوسيع محافظها الاستثمارية في المياه والصرف الصحي، لدعم البلدان التي هي بأمس الحاجة لهذه الخدمات".أما عن إمكانية خيارات حول حلول على المستوى الإقليمي، لفتت الى إعلان السعودية عن إنشاء منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شامل، كي تعمل على تبادل وتعزيز الخبرات التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتسهيل تمويلها، سعيا لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز وصول الجميع إليها.وستكون هذه المنظمة، حال تفعيلها، أداة قيمة في مواجهة تحديات المياه العالمية، عبر أهداف إنشائها وتركيزها على تبادل وتعزيز الخبرات التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتسهيل تمويلها، سعياً لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز حصول الجميع عليها.وتابعت أن حل ازمة المياه، ينسجم وضرورة التحلي بالإرادة السياسية والذكاء الاقتصادي والتسامح والقبول في سبيل ضمان مستقبل مائي آمن.وعودة للتقرير الدولي، تعتبر موارد المياه على الأرض، والتي تعالج باستمرار عبر الدورة الهيدرولوجية المعقدة، منفعة عالمية عامة. وتعزز المياه العذبة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصرف الصحي، والتنوع البيولوجي، وتدعم الصحة العقلية. يجب حماية الإمدادات والحفاظ عليها واستعادتها بيقظة.ومع ذلك، وفي خضم الندرة المتصاعدة، تتعرض المياه العذبة لضغوط ناجمة عن الافتقار إلى الفهم العلمي الشامل والاعتراف بها في المداولات الدولية،بحسبه.