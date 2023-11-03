السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ما مصير مصابي العدوان على غزة وكيف سيعالجون؟

وصول مصابين إلى مستشفى الأقصى بعد قصف طيران الاحتلال على مخيم المغازي في دير البلح - (وكالات)
وصول مصابين إلى مستشفى الأقصى بعد قصف طيران الاحتلال على مخيم المغازي في دير البلح - (وكالات)
عمان - ما مصير جرحى قطاع غزة، بعد توقف الحرب العدوانية الصهيونية الغاشمة على القطاع؟ وما هي بدائل المستشفيات التي قصفت أو توقفت عن الخدمة في علاج أكثر من 32 ألف مصاب وجريح وآلاف المرضى، غالبيتهم أطفال وكبار سن ونساء؟اضافة اعلان
وهل يمكن أن تسمح الهدنة الإنسانية المرتقبة، بمعالجة الجرحى القطاع في غزة او رفح أو الأردن، أو غيرها من البلدان؟ وهي سياقات جرى التطرق لها بعد تعهد الإمارات، بمعالجة أطفال غزة ومرضى السرطان الذين تكفل الأردن بعلاج حالات كبيرة منها، فضلا عن بدء إنشاء مستشفيات ميدانية في رفح المصرية أو غزة بتبرع من النقابات الأردنية.
نقيب الأطباء الأردنيين د. زياد الزعبي الذي يشغل رئيس اتحاد الأطباء العرب، أكد انه في وقت سجل فيه 850 طبيبا أردنيا، بينهم 250 مختصا بالجراحة كمتطوعين للذهاب إلى غزة، فتحت نقابة الأطباء باب التطوع، ووضعت خطة من 3 مراحل لمعالجة الغزيين الناجين من الحرب الهمجية الصهيونية على غزة.
وأشار الزعبي في تصريحات لـ"الغد"، ان هناك سيناريوهات اعدتها النقابة بالتعاون مع النقابات الأخرى، تشتمل إلى جانب توفير الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية، على معالجة الجرحى، تزيد أعدادهم على 32 ألف مصاب وجريح في الأردن مجانا، أو برسوم رمزية بعد موافقة مستشفيات القطاع الخاص على ذلك.
وأضاف، اما في غزة، فتسعى النقابة بالتعاون مع جهات رسمية لانشاء مستشفى آخر بجوار المستشفى الميداني العسكري الأردني في القطاع، يزود بكوادر صحية وطبية وتمريضية من الاختصاصات المختلفة، بينما تتحمل النقابة كلف العلاج والأدوية والإجراءات الطبية كافة.
اما السيناريو الثالث، فقال الزعبي إنه يكمن بانشاء مستشفى ميداني قرب المستشفى المصري الميداني، تقوم النقابات الأردنية بتزويده بحاجاته كافة، وعلى رأسها نقابة الأطباء، مشيرا إلى أن أطباء أردنيين سيتطوعون في أي من هذه السيناريوهات، وحتى في مستشفيات غزة التي تفتقر للأطباء والمختصين والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
وأضاف، إن مجلس النقباء "قرر منذ بدء عدوان الاحتلال الوحشي على غزة، فتح باب التطوع للأطباء الذي ما يزال مفتوحا"، وإنشاء مستشفى ميداني في القطاع، بالتعاون مع النقابات الصحية الأخرى، بدعم مالي كامل من المجلس.
وتحدث عن "اتصالات تجري حاليا مع الهلال الأحمر المصري واتحاد الأطباء المصريين، ليكون المستشفى الميداني في رفح، فيه يجري استقبال جرحى من غزة، كما تجرى اتصالات مع جهات دولية أخرى، لتأمين موقع للمستشفى في القطاع، أو على الحدود مع الجانب المصري.
وقال إن المجلس، "سيعرض اقتراحا على القوات المسلحة الاردني- الجيش العربي، ليكون المستشفى المقترح محاذ للمستشفى الميداني الأردني العامل في القطاع منذ 14 عاما، أو تزويد المستشفى الميداني الأردني في القطاع، بالأطباء والكوادر الصحية الأخرى من متطوعي النقابة". 
ففي القطاع المحاصر، يشكل الأطفال (كل مَن يبلغ أقل من 18 عاما) نحو نصف السكان البالغ عددهم أكثر من مليوني فرد، ولا يُستثنى هؤلاء من القصف الذي يطال البيوت الآمنة والمدارس والمساجد، وحتى المستشفيات وأماكن تقديم الرعاية الصحية.
وتقول السلطات في غزة إن نحو 10 آلاف غزي ارتقوا شهداء حتى أمس، ربعهم من الأطفال، وأصيب أكثر من 20 ألفا، ويعتقد بأن أكثر من 4 آلاف تحت الانقاض.
منظمة الصحة العالمية، حذرت من أزمة تواجه أصحاب الأمراض المزمنة في القطاع، مع وجود أكثر من ألف مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، مشيرة إلى وجود أكثر من ألفي مريض، يتعالجون من السرطان، و45 ألفا مرضى بالقلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، د. أشرف القدرة في تصريحات صحفية عن أزمة خطرة تواجه أصحاب الأمراض المزمنة في القطاع، في ظل انهيار المنظومة الطبية هناك، كما ان أكثر من 130 من الأطفال الخدج في حضانات الأطفال، و160 مريضا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، و1100 مريض بالفشل الكلوي. 
ويشير القدرة لوجود 9 آلاف مريض بالسرطان، وكانت تجرى أكثر من 200 عملية قيصرية يوميا، لكن اليوم لا وجود لخدمات طبية لهم.
وقبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كان نحو 100 مريض يوميا بحاجة للخروج من القطاع، للحصول على خدمات صحية متخصصة لنقص الخدمات الصحية المتخصصة، وفق القدرة. 
بدوره، بين مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد في تصريحات صحفية، حاجة مرضى السرطان لعلاجات خاصة، تبدأ بـ"جلسات العلاج الكيماوي، ثم الإشعاعي، وبعض أدوية الهرمونات".
ولفت إلى أن العلاج الإشعاعي غير متوافر في القطاع منذ أعوام، ما يضطر المستشفيات لتحويل المرضى للعلاج خارج القطاع، وهو ما لا يحدث حاليا، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاج الكيماوي، فـ 50 %  من تلك العلاجات "غير متوافرة" في القطاع أساسا، وفي ظل الحرب الدائرة حاليا وإغلاق المعابر، أيصح الوضع "أكثر صعوبة"، وفقه.
وبرغم تدفق المساعدات على غزة، الا انه لا يوجد فيها "علاجات لأصحاب الأمراض المزمنة"، لذلك هناك أزمة حقيقية تواجههم.
وشارفت مصر من الانتهاء من إنشاء مستشفى ميداني قرب الحدود الفلسطينية، استعدادا لاستقبال مصابين من القطاع، لكن سبق ذلك كله توجيهات ملكية سامية للحكومة بمعالجة المرضى والاطفال الغزيين المصابين بالسرطان في مركز الحسين للسرطان بعد نقلهم للمملكة.
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