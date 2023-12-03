مبادرة "مكاني بينكم" تسلط الضوء على التعليم الدامج في مدرسة نسيبة المازنية في لواء الجيزة

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أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة مبادرة مكاني بينكم في خطوة مميزة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التعليم الدامج، نظمت مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة مبادرة "مكاني بينكم" تحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة، وبحضور رئيس قسم التعليم العام أحمد سنيان، ورئيس قسم الرقابة صادق الحباشنة، ورئيس قسم الديوان عاطف الهقيش، والإعلامي محمد الفايز .وبدأ الحفل بكلمة افتتاحية لمدير التربية والتعليم الأستاذ أحمد المساعفة، تحدث فيها عن أهمية التعليم الدامج، وضرورة توفير فرص التعليم للجميع، ثم ألقيت مديرة المدرسة كلمة تحدثت فيها عن تجربة المدرسة في التعليم الدامج، ومدى نجاحها في دمج الطلاب ذوي الهمم في العملية التعليمية.وقد تضمنت فعاليات المبادرة عرضًا فنيًا من أداء الطالبات، تضمن فقرة عن التعريف بفريق التعليم الدامج في المدرسة، وأخرى عن أداء الطلاب ذوي الهمم، كما تضمنت فقرة "قل ولا تقل"، والتي دارت حول نقاش بين مدير المدرسة وأولياء الأمور حول واقع التعليم الدامج في المدرسة، ومدى تحسن الطلاب ذوي الهمم.بالإضافة إلى ذلك، قامت المدرسة بعمل معرض للوسائل التعليمية التي تستخدمها في التعليم الدامج، كما نظمت نشاطًا تفاعليًا للأمهات واطفالهم ذوي الهمم، بهدف تعزيز التواصل بينهم، وتحدث عدد من أولياء الأمور عن قصص نجاح أبنائهم ذوي الهمم، وكيف تمكنوا من التغلب على الصعوبات، وتحقيق النجاح في الدراسة.وفي ختام الحفل، كرم المساعفة الطلبة من ذوي الهمم، تقديرًا لجهودهم وتميزهم، كما قدم شكره لإدارة المدرسة على حسن التنظيم والاستضافة.