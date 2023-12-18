متلازمة التأهيل للفرصة.. رؤية إستراتيجية لجيل المستقبل

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عمان-الغد- بلغ معدل البطالة 22.3 % في الربع الثالث من العام الحالي، بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام الماضي، إذ بلغ آنذاك 23.1 %، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، في حين بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادة الجامعية 28.3 %، وأما المتعطلون من حملة الشهادة الثانوية فما دون، فبلغت نسبتهم 57.6 %.هذه الإحصاءات، تحفز تساؤلا حول "متى نرى معاهدنا المهنية وجامعاتنا ومدارسنا مصانع للعقول المفكرة، والأيدى العاملة الماهرة؟" وهذا التساؤل سبق وأن أثاره جلالة الملك في إطار النهج الملكي للاستثمار في الشباب والدعوة للعمل بخطوات مدروسة ممهنجة لصناعة "جيل المستقبل".فتمكين الشباب هدف لا ينفك عن أهداف التنمية محليا كما هو عالمي وعربي، لذلك أكد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة الطفيلة ضرورة تعزيز منظومة التنمية في المحافظة، من خلال التنسيق بين جميع المؤسسات فيها، بهدف إيجاد فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة.فتركزت الزيارة، وهي غير معلنة، على ثلاثة محددات مهمة تتركز على فئة الشباب، إيمانا من ولي العهد بأن التغيير الإيجابي والبناء يبدأ من الأجيال اليافعة، فجاءت الزيارة بهدف زيادة مصادر دخل الأسر وتوفير فرص عمل للطلاب والشباب المتعطلين عن العمل في الطفيلة، وتعزيز البنية التحتية للمدارس المهنية والمراكز التدريبية، وما هي الإصلاحات المرتبطة بالبنى التحتية والتدريب والتأهيل والتمويل والتمكين.فاحتياجات سوق العمل متغيرة دائما، ما يجعل هوامش الفرص متحركة أيضا، وهذا التحدي مرتبط بأثره المباشر على التشغيل ومن ثم على الاقتصاد الوطني. ما يجعل الزيارة إلى الطفيلة التي تعتبر من المحافظات المتصدرة في أرقام البطالة من جهة، والبحث في سبل إكساب الشباب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل من جهة ثانية، أمرين متلازمين ويصبان في هدف تمكين هذه الفئة والإسهام في تحقيق التنمية على مستوى المحافظة.رؤية ولي العهد، من خلال هذه الزيارة، تنبثق من التأكيد على أهمية دعم المشاريع الريادية لضمان استمراريتها وتوسعها وتشجيع الشباب على إطلاقها، وإعادة تأهيل وتطوير المدارس المهنية في المحافظة، بما يساهم في تجويد العملية التعليمية ومواكبة التطورات، فضلا عن أهمية إكساب الشباب مهارات من خلال التعليم والتدريب المهني والتقني، وصولا إلى ربط مخرجات التدريب مع سوق العمل والتشبيك مع القطاعات المنتجة في المحافظة وخارجها.ولطالما أكد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أن التدريب المهني والتقني هو من أهم الأدوات التي تساعد الشباب على إيجاد فرص عمل، خصوصا وأن أهمية التعليم المهني المستقبلي يقوم على " توسيع نطاق عملية التعلم عن طريق الخبرات، وتوسيع آفاق عملية التعليم عبر دراسة الأساليب التقنية والمهنية المتعددة التي تتفق ومتطلبات العصر وسوق العمل، فضلا عن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وخلق كوادر ريادية مؤهلة ومتميزة وتوفير فرص عمل للخريجين" حسب رؤية وزارة التربية والتعليم.ولا يستهان بدور المدارس المهنية والتقنية، التي بدأت عام 1924، والتي أكدت عليها الزيارة، فالتعليم المهني لخريج الثانوية العامة يتيح للطلبة اختيار تخصصات مستقبلية عديدة ومتنوعة تعد ركائز المجتمع الحديث، وتفتح آفاقا جديدة وفرصا للتشغيل الذاتي، وإكساب الشباب المعارف والمهارات التي يتطلبها تخصصه المهني.وتبدو التحديات عديدة، لكن لا يعني هذا الاستسلام لها، وهذا ما يؤكده ولي العهد من خلال مبادراته وزياراته، ما يرتب على الجميع أن يحذو حذوه في العمل على تأهيل وتدريب الشباب وتمكينهم لسوق العمل المتغير في احتياجاته وفرصه.