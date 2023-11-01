متلازمة الحرب والحصار على غزة "تجهض" فرص الولادات الآمنة للنساء

هديل غبون

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عمان- "اضطررت إلى إجراء ولادة مبكرة من رحم أم تحتضر.. أطفال يتامى كثر لم يتعرف أحد عليهم ولا نعرف مصيرهم.. جميع الأطفال ولدوا بعمليات قيصرية طارئة، بسبب خوف ورعب الأمهات". بهذه العبارة لخص الطبيب الفلسطيني ناصر بلبل، مشهد قسم الخداج الذي يرأسه في مستشفى الشفاء، في حديثه حول معاناة الكوادر الطبية ومآسي القصف الوحشي على المدنيين.ونقل بلبل بعضا من "الحقائق المفجعة" والصادمة عن معاناة الأمهات ممن يعانين من خطر مضاعفات الحمل على النساء الحوامل، التي يرجح بأن أعدادهن مؤخرا، وصلت الى 50 ألف امرأة، وفق أحدث المعلومات الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.وتحت شعار "ارفعوا الحصار.. أوقفوا العنف وأنقذوا الأرواح"، الذي يرفعه الصندوق عاليا في الوقت الحالي، فإن هناك نقصا حادا في مستلزمات العناية الطبية للأطفال الخدّج، بما في ذلك الأدوية اللازمة للأطفال خلال أول ساعتين من ولادتهم.وتخضع النساء في حالات الولادة الطارئة في غزة حاليا، إلى عمليات قيصرية" من دون تخدير "في المستشفى الذي لجأ إليه بين 50 إلى 60 ألف مواطن فلسطيني في القطاع، وفقا لبيانات الصندوق، الذي نقل أيضا عن إحدى العاملات فيه، بأن "نصف متر" داخل المستشفى يصعب الوقوف فيها.وأشار الصندوق الى أن هناك توقعات احصائية لولادة 160 امرأة يوميا منذ بدء الهجوم على قطاع غزة، غالبيتهن لا يستطعن الحصول على رعاية طبية، جراء النقص الحاد في المستلزمات الطبية، أو ندرتها غالبا.ونقل الصندوق عن مديرته الإقليمية ليلى بكر، قولها إن هناك ما هو أبعد من القلق على النساء الحوامل، والتي تقدر أعدادهن بخمسين ألفا، والنساء اللواتي هن على قيد الولادة، وتقدر أعدادهن بنحو 5500 امرأة في الأسابيع المقبلة.وقالت بكر "لا أتخيل أنا كامرأة وعربية، أن أكون في موقع المرأة غير القادرة على الوصول إلى أي خدمات صحية، وأتعرض للقصف المتواصل"، في توضيح لما هو عليه الحال في مشافي غزة، وأوضاع النساء الحوامل المروعة، في ظل تدمير ممنهج للمؤسسات الصحية، ومنع كل المستلزمات عنها، وتهديدها يوميا بالقصف، بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني قبل أيام، والذي تسبب تدميره باستشهاد 500 فلسطيني، إلى جانب آلاف الإصابات.ونوهت بكر إلى أن الصندوق، يبذل قصارى جهده للقيام بعمله، وأن هناك 8 باحثين منه في القطاع هم من سكان غزة، يتوزعون بين الملاجئ التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهم يعملون بعيدين عن أهاليهم وبيوتهم وأي ترابط اجتماعي أو تواصل مع أهاليهم وأسرهم.وقال مسؤول الإعلام في الصندوق في الأردن لـ"الغد" خالد المصري، إن هناك صعوبة كبيرة جدا في تحديث الإحصاءات أولا بأول، حول النساء وصحتهن الإنجابية، بسبب استمرار قصف طائرات الاحتلال الصهيوني هناك.ويحرم التهجير القسري في غزة، النساء الحوامل من الوصول إلى مستشفيات الولادة التي تعاني من نفاد الوقود والإمدادات الأساسية المتعلقة بالمياه والمستلزمات الصحية والغذاء، بينما مستشفيات أخرى تلقت أوامر بالإخلاء.