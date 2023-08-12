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الغد الأردني
السبت 12 آب 2023
8:24 م
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
موجة حر
تبدأ موجة الحر التي تؤثر على الأردن بالتراجع بشكل تدريجي نهار الثلاثاء القادم حيث تتراجع حدة الأجواء الحارة وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.
والجدير ذكره أن موجة الحر ستشتد خلال ساعات نهار الأحد حيث كانت اليوم قد سجلت ارقاما قياسية حيث قالت إدارة الأرصاد الجوية بأن العاصمة عمان شهدت درجة حرارة أعلى من الأغوار والعقبة.
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