متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟

الأحد: بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة و درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية في أحياء من العاصمة و يُتوقع بمشيئة الله أن يستمر الطقس حاراً و جافاً في مُعظم مناطق المملكة نهار الأحد مع درجات حرارة عُظمى تتراوح ما بين مُنتصف و نهاية الثلاثينيات مئوية فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون الأجواء شديدة الحرارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة و تقترب درجات الحرارة هناك من 45 درجة مئوية، و الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحياناً.
أما خلال ساعات الليل، فتبقى الأجواء أكثر حرارة من المُعتاد في مُختلف المناطق، و لكنها تميل للاعتدال مع مُرور ساعات الليل فوق المُرتفعات الجبلية الغربية من المملكة لاسيما العالية منها.
و تُشير آخر القراءات الجوية بأنه يُتوقع أن تتراجع الكتلة الهوائية الحارة قليلاً عن أجواء المملكة مُنتصف هذا الأسبوع، بحيث تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف يوم الإثنين و يطرأ انخفاض طفيف آخر على الحرارة يوم الثلاثاء، و لكن بالرغم من ذلك تبقى المملكة عموماً تحت تأثير الكتلة الحارة، حيث تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات و تسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة و تكون أقل حرارة بطبيعة الحال فوق المُرتفعات الجبلية العالية. طقس العرب