السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟

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موجة حر
تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نواتج المُحاكاة الحاسوبية توقعات باستمرار تأثر الأردن يوم الأحد بالكتلة الهوائية الحارة المُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية حيث تكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وسط مؤشرات على تراجع قليل للكتلة الحارة مع مُنتصف الأسبوع الحالي. اضافة اعلان

الأحد: بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة و درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية في أحياء من العاصمة و يُتوقع بمشيئة الله أن يستمر الطقس حاراً و جافاً في مُعظم مناطق المملكة نهار الأحد مع درجات حرارة عُظمى تتراوح ما بين مُنتصف و نهاية الثلاثينيات مئوية فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون الأجواء شديدة الحرارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة و تقترب درجات الحرارة هناك من 45 درجة مئوية، و الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحياناً. 

أما خلال ساعات الليل، فتبقى الأجواء أكثر حرارة من المُعتاد في مُختلف المناطق، و لكنها تميل للاعتدال مع مُرور ساعات الليل فوق المُرتفعات الجبلية الغربية من المملكة لاسيما العالية منها. 

و تُشير آخر القراءات الجوية بأنه يُتوقع أن تتراجع الكتلة الهوائية الحارة قليلاً عن أجواء المملكة مُنتصف هذا الأسبوع، بحيث تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف يوم الإثنين و يطرأ انخفاض طفيف آخر على الحرارة يوم الثلاثاء، و لكن بالرغم من ذلك تبقى المملكة عموماً تحت تأثير الكتلة الحارة، حيث تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات و تسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة و تكون أقل حرارة بطبيعة الحال فوق المُرتفعات الجبلية العالية. طقس العرب 
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