مجازر الخطاب الأميركي الجديد.. هل يشرعن المرحلة الثانية من العدوان؟

هديل غبّون

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تعيش الإدارة الأميركية حالة من التخبط "الظاهري"في خطابيها الدبلوماسي والسياسي حيال الحرب على غزة عند تقييم موقف الاحتلال وممارساته "الوحشية"، التي ارتفعت وتيرتها بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، لجهة استهداف مزيد من المدنيين والقتل والتنكيل، وتدمير المستشفيات والبنى التحتية لقطاع غزة.وتُصوَر بعض المواقف الأميركية في قالب "إنساني" في بعض الأحيان لغايات التسويق الإعلامي والسياسي لها، فيما تظهر المواقف العملية في انحياز صارخ ودون تردد بحسب مراقبين، وكذلك الموقف الذي أعلنت عنه الخارجية الأميركية في أحدث تغريدة أول من أمس، عندما نشرت على منصة (x) أنها استمعت إلى "شهادات واقعية حول حالات اغتصاب ارتكبتها حماس بحق مدنيين أبرياء في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في الأمم المتحدة".هذا التأرجح في الموقف الأميركي ظاهريا، ينسجم في حقيقته مع التوحش الصهيوني على الأرض في الحرب على غزة، وفقا لما يرى الكاتب والباحث الفلسطيني فادي أبوبكر، بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية فور انتهاء هدنة الأيام السبعة، كجزء أساسي من مساعي الاحتلال لتجنب "التوصل إلى صفقة تبادل أسرى كبرى" تشمل القادة والقدامى من المحكومين الفلسطينيين بأحكام المؤبد في السجون.وذهب الباحث أبو بكر في حديثه لـ"الغد" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن العدو "أمعن في وحشيته لتجنب هدنة جديدة، قد تُسجّل انتصاراً للمقاومة الفلسطينية، إذ لا تتحمل الحالة الصهيونية هزيمة مُضافة، كما لا يمكن إغفال حقيقة أن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواجه تحديات كبيرة ترتبط بمستقبله الشخصي من جانب، وتعقيدات الساحة السياسية الصهيونية، فضلاً عن وجود ائتلاف متطرف، سيكون له بالمرصاد إذا استجاب لمحددات واشتراطات المقاومة الفلسطينية."أما التصريحات الأميركية المتباينة، فيرى أبو بكر، بأنها "تدلّل على أزمة ثقة ووجود خلاف أميركي – صهيوني ذي طابع فني لوجستي إن صحّ التعبير"، موضحا أن "الخلاف ليس على الحرب على غزة، وإنما على كيفية إدارة الحرب، حيث تسعى الولايات المتحدة الآن إلى وضع مبادئ لآلية التعامل مع تلك الحرب في ضوء الفشل العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي والإعلامي الصهيوني للتخفيف قدر الإمكان من الأضرار التي مني بها الكيان والولايات المتحدة بطبيعة الحال باعتبارها راعية الاحتلال في المنطقة."وما بين الأهداف الصهيونية المعلنة، والحسابات الأميركية لما بعد الحرب، كما يضيف أبو بكر، لجهة الحرص على الدور المحوري في الشرق الأوسط، وعدم ترك المجال لقوى مثل الصين وروسيا للتغلغل في المنطقة، "فستفرض الولايات المتحدة في نهاية المطاف كلمتها"، مرجحا حدوث" مواءمة على أقل تقدير بين الرؤية الأميركية والتخوفات الصهيونية الأمنية المزعومة."ولعلّ "فرض الهدنة المؤقتة قبل عودة الكيان لاستئناف حربه على غزة، كانت جزءاً من إدارة الحرب وفقاً للرؤية الأميركية، خاصة في جنوب غزة كمرحلة ثانية من هذه الحرب"، وفقا لأبو بكر، الذي أضاف: "تسعى الولايات المتحدة إلى شرعنة المرحلة الثانية من الحرب أميركياً ودولياً، من خلال وضع مبادئ وآليات تعالج مسألة المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الجنوب، بحيث تكون العمليات العسكرية أكثر تركيزاً على أهداف للمقاومة الفلسطينية، وتحقّق نجاحات تكتيكية تصوّرها على شكل انتصارات لترميم صورتها المهشّمة".ويعتقد أبو بكر، بأن "توالي صور الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وتداولها عبر الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكشف النقاب عن الفبركات الإعلامية الصهيونية وإثبات زيفها"، أحدث تحولاً ملفتاً في الرأي العام الدولي وفقا له، فهي نقلت "السجال في الشارع الدولي من الحديث عن الفلسطينيين كضحايا يتم انتهاك حقوقهم، إلى العودة لأصل الصراع والنقاش حول شرعية الوجود الصهيوني بحد ذاته."و"يمكن الجزم بأن الرأي العام الدولي فرض نفسه على المشهد الرسمي الدولي"، بحسب أبوبكر، حيث "يمكن لمس التغيّر في الخطاب السياسي للحكومات التي كانت تدعم الكيان بداية الحرب"، فضلاً عن "التحولات في المواقف الدولية التي بدأت تتبلور مع استعداد دول مثل إسبانيا وبلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين".وفي هذا السياق، رأى أن كل هذا يشير إلى أن "هناك فرصاً كبيرة لحسم الحرب لصالح الفلسطينيين، وتحريك عملية التفاوض نحو صفقة تبادل واسعة".وأردف: "أعتقد أن الاحتلال أوقع نفسها في منزلق دولي جعل إمكانية استمراره في الحرب على غزة ضعيفا جداً، ولهذا سيحاول تحقيق أكبر خسائر ممكنة في غزة قبل وقف الحرب، وقد اعتاد على التنصّل من التعهدات والاتفاقيات، دون وجود قوة تلزمه بذلك، ما يستوجب أداء فلسطينياً يتّسم بالحذر الشديد، ويحرص على تجنّب الوقوع في أي أخطاء في المرحلة المقبلة لضمان تحقيق أفضل النتائج في المفاوضات."وكانت دعت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، السبت، في تصريحات صحفية "الاحتلال" إلى حماية المدنيين خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش أعمال قمة المناخ في دبي COP28، في الوقت الذي دعمت فيه هاريس الأهداف "العسكرية المشروعة لإسرائيل"، واعتبرت في الوقت ذاته أن خسائر المدنيين مرتفعة، فيما انتقد السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام تصريحات هاريس حيث اعتبر أنه "ليس من الممكن لإسرائيل تمييز المدنيين في هجماتها".وفي تصريحات مشابهة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان صحفي الاثنين، "إن الخارجية الأميركية لم تر أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا خلال حربها على قطاع غزة، وأنها لا تمتلك معلومات تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف الصحفيين في هذا الصراع"، كما اعتبر أن إصدار إسرائيل طلبات أكثر تحديدا للإخلاء بجنوب قطاع غزة، هو "تحسن مقارنة بإخلاء مدينة بأكملها"، وفق تعبيره.وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، فإن عدد الفلسطينيين في دولة فلسطين، يبلغ نحو 3.2 مليون نسمة في الضفة الغربية (59.5 %)، و2.2 مليون (40.5 %) في قطاع غزة نهاية عام 2022، وهو يفوق عدد اليهود في فلسطين التاريخية.ويقطن نحو 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما نسبته 25 % من مجموع السكان فيهما.من جهتها، قالت الأكاديمية والباحثة الفلسطينية الدكتورة تمارا حداد، إن لدى الاحتلال الصهيوني أكثر من هدف جراء زيادة وتيرة القتل الوحشي للمدنيين في غزة إبان الهدنة، تتمثل في "تحليل البعد الديمغرافي للسكان على الأرض من منظور الأمن القومي الصهيوني، حيث تشير التوقعات إلى أن الزيادة السكانية لعام 2030 ستكون لصالح الفلسطينيين، وأن هذه الزيادة "ستكون الأهم والأوسع والأشمل تأثيرا في الدراسات السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضافت حداد لـ"الغد" من رام الله بالقول: "هذه المسألة تشكل مصدر قلق بالغ للأمن القومي الصهيوني ومشروعهم الإحلالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك لجأ الاحتلال إلى التخطيط إلى إشعال المعارك وزيادة الضربات على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع تمدد المظاهرات فيها حتى لا تتحول إلى انتفاضة، أي من خلال اعتماد سياسة التركيع والترهيب والاغتيالات والاعتقالات، وإلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وتدمير البنى التحتية لتصبح أغلب مرافق مناطق الضفة الغربية غير قابلة للحياة".وعلى مستوى غزة، قالت حداد إن السياسة الصهيونية المعتمدة في غزة واضحة للعيان، حيث "تواصل تدمير المنازل والشقق والمستشفيات والمدارس بالقصف الجوي المتواصل، واستخدام الأدوات المحرمة دوليا، مثل القنابل الفسفورية."وأضافت موضحة: "هذه القنابل تقلل حالة الإنجاب وإحداث الإعاقات بين السكان، عدا قتل عائلات بأكملها ومحوهم من السجلات المدنية، وتغيير الواقع الجغرافي، وتعميق الأزمة الإنسانية، والضغط على السكان للتهجير الطوعي من خلال السعي لتدويل قطاع غزة، في وقت فشلت فيه مساعي الاحتلال بتهجير السكان "قسرا" بجهود أردنية مصرية لحماية الهوية الفلسطينية، عدا الأهداف المتعلقة بالقضاء على حماس".وبينت أن الأهداف بعيدة المدى تتعلق بتقليص جغرافية قطاع غزة، واقتطاع مناطق من شمال القطاع وشرق خانيوس وتحويلها إلى مناطق أمنية عازلة، وتعزيز عملية التهجير، فيما رأت بأن الصمت الدولي يخفي وراءه الضوء الأخضر لأهداف بعيدة المدى أيضا تتعلق بالسيطرة على مصادر الغاز الفلسطيني، في ظل الاضطرابات التي أحدثتها الحرب مع روسيا.وأضافت: "الغاز الفلسطيني هدف استراتيجي للأوروبيين لسرقته، وهذا لا يمكن أن ينجز إلا بإخلال المعادلة الديمغرافية والجغرافية في غزة".على الجانب الأميركي وتباين تصريحاته فإنها تندرج أيضا، وفقا لحداد، في سياق التلاعب السياسي لغايات تخليص الرهائن الأجانب خاصة متعددي الجنسيات، والأميركيين في غزة، مؤكدة أن ذلك لا يمكن فصله أيضا عن ضغوطات الشارع الأميركي والناخبين في الولايات المتحدة، على الإدارة الأميركية.وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، استخدم تكتيك الدعوة إلى هدن إنسانية لهذا الهدف، في الوقت الذي يعي فيه الشارع الأميركي أنها لا تعني وقف إطلاق النار، وقالت: "هدفها مجرد تخفيف الضغط العالمي على بايدن، وكسب الأصوات الانتخابية، خاصة من الناخبين الشباب ومختلف الشرائح التي بدأت تتجه نحو الحزب الجمهوري، وهذا أصبح مصدر قلق لبايدن".وأضافت: "تم الطلب من إسرائيل أمام الرأي العام الأميركي بإتمام عملياتها خلال شهر للتفرغ للانتخابات الأميركية، لكن تنفيذ هذا الطلب فعليا لا يمكن بالنسبة للاحتلال، خصوصا وأن الأهداف التي روج لها الاحتلال في البداية، من القضاء على حماس، وإخلاء شمال غزة، وإطلاق سراح الرهائن، لم يتحقق فكيف ببقية الأهداف؟".وتتقاطع الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال في أهداف "استراتيجية"، وفقا لحداد، تتمثل في استمرار العمليات العسكرية على الأرض في غزة للقضاء على حماس، وإن طالت المدة إلى 3 أعوام، إذ يحاول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، زيادة التنكيل خلال الحرب لتحقيق بعض الأهداف خلال فترات أقصر، حتى لا يخرج إلى السجن ويواجه انتهاء حياته السياسية، وفقا لحداد.وفيما يخص حديث نائبة الرئيس الأميركي وبايدن في وقت سابق حول "تنشيط السلطة الوطنية الفلسطينية" أو "سلطة مجددّة" بالرغم من التأكيد على رفض إدارتها من إسرائيل، قالت حداد: "الاحتلال لا يرغب أن تستلم السلطة قطاع غزة؛ لأن ذلك سيحقق نوعا من التواصل الجغرافي والديموغرافي بين غزة والضفة الغربية، خاصة وأنها تشير إلى ضعف السلطة في الضفة الغربية، فيما ترى الإدارة الأميركية في وجود السلطة الوطنية ضرورة لكن بهيكلية جديدة، وبقيادة جديدة/ وبشخصيات جديدة".وأضافت: "هذه فرضيات تطرحها الإدارة الأميركية وغيرها، كما طرحت فكرة الإدارة الدولية، وعلى أي حال يجب مواجهة هذه الفرضيات بإجراء انتخابات فلسطينية، وإحداث آلية توافق داخلية، وإعادة الشرعية عن طريق الانتخابات، لأن كل هذه الفرضيات لن تنجح، وسيكون أي شخوص يأتون بهذه الطريقة جزءا من قيادة عميلة بحسب منظور الشارع الفلسطيني، فلابد من تلبية المطلب الجماهيري للشارع بإجراء انتخابات وإحداث تشاركية سياسية وعملية تحول ديمقراطي فلسطيني خالصة".