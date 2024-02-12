الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجازر رفح.. ابتزاز لأميركا والمجتمع الدولي أم ورقة ضغط لانتزاع تنازلات؟

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منازل مدمرة جراء العدوان على غزة - (وكالات)

أكد خبراء عسكريون أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من مجازر في رفح، ما هو إلا ابتزاز للولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، وورقة ضغط لانتزاع تنازلات تتعلق بالمبادرة السياسية الأخيرة.

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ورفضوا تسمية العملية التي زعموا بأنهم نفذوهوا بشأن تحرير أسيرين بـ"النوعيّة"، إذ إنه في العمليّة ذاتها، أعلن عن مقتل اثنين من قوات النخبة التابعة لجهاز الشاباك، مؤكدين أن كتائب القسام في حركة المقاومة الإسلامية - حماس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، قويّة ومنتشرة، وستبقى موجودة، وأنّ هذه الحرب لا نهاية لها، وأن الصهاينة لن يحققوا أي فوز.


وكان جيش الاحتلال الوحشي، زعم بأنه حرر أسيرين له، كانا لدى المقاومة الفلسطينية في في رفح بعملية عسكرية، نفذت أول من أمس، بالتزامن مع قصف عنيف على رفح أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني على الأقل.


وقال وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت، إن العملية جرت بمشاركة قوات عسكرية وأخرى خاصة تابعة للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وبمتابعة من رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو، ونجحت وفق زعمه بإعادة أسيرين صهيونيين.


وبالتزامن مع ذلك، شن سلاح الجو موجة مكثفة من الغارات، استهدفت كتيبة الشابورة التابعة لحماس، بهدف تمكين القوة الصهيونية المهاجمة من الانتقال الى الموقع. 


في هذا النطاق، رأى خبراء، بأن هدف التصعيد الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني، يكمن في الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة، ودفع حماس وباقي الفصائل الفلسطينية إلى تقديم تنازلات تتعلق بمطالب التفاوض التي ما تزال مستمرة في قطر، مع الإشارة إلى أنّ محددات العمليات التكتيكية التي اعتمدها الاحتلال في شمال غزة ووسطها وتحديدا في خان يونس، مختلفة عن المحددات الجيوستراتيجية في رفح، والتي ترتبط بشكل أساس بموافقة الجانب المصري على اي عملية عسكرية، بحكم قرب رفح من محور فيلادلفيا.


العميد المتقاعد مأمون أبو نوار، أشار إلى أن قوة حماس في رفح هائلة، وأن الحرب لا نهاية لها، مبينا أن "هذه حرب لا نهاية لها، وحماس ستظل موجودة، والصهاينة لن يفوزوا بها".


وبحسب نوار، فإن وجود حماس في الجزء الجنوبي من غزة كبير، إذ يصل عمق بعض أنفاقها بخاصة الإستراتيجية إلى 60 م، أما الأنفاق التكتيكية فيتراوح عمقها بين 20 إلى 43 م، مشيراً إلى أنّ السيطرة على هذه الأنفاق، يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب تعطيل مراكز قيادة حماس هناك وعلى نحو فعال، جهدًا مكثفًا.


وأضاف، إن السيطرة على هذه الأنفاق، يحتاج إلى جهد كبير جداً، ويكاد يكون مستحيلاً، موضحاً بأنّه لكي يفرض الاحتلال، سيطرته يحتاج إلى تدمير مراكز القيادة لها، حتى تمنع التواصل وتقطع الأنفاق، وهذا "في هذه المرحلة" بعيد.


وقال إنّ معركة الأنفاق صعبة للغاية وتستغرق سنوات، خاصة وأنّ هناك 4 كتائب، وكل كتيبة لها أنفاقها، وهي في نهاياتها تتواصل وتتقاطع، ما يجعل من السيطرة عليها صعب، مضيفا أنّ الاحتلال الصهيوني، سيواجه صعوبة أخرى تتمثل بعدم قدرته على التمييز بين المدنيين والمقاومة العسكريّة.


واستبعد أبو نوار، أن يهجر الفلسطينون باتجاه مصر في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذا سيخلق أزمة سياسيّة عسكرية مع مصر التي تصر على عدم فتح حدودها، مشيراً إلى أن ذلك بمنزلة إعلان حرب بالنسبة للجانب المصري.
وأكد أبو نوّار، عدم جدوى مثل هذه التكتيكات، وهي وفق اعتقاده "لن تؤدي إلى القضاء على حماس بقد

 

ر ما ستؤدي لإدامة الصراع إلى أجل غير مسمى".


الخبير العسكري والمحلل السياسي نضال أبو زيد، رفض ادعاءات الاحتلال حول تنفيذ "عمليّة نوعيّة" بتحرير أسيرين له في رفح، موضحاً بأنّ الاحتلال أبلغ عن مقتل اثنين من أفراده أثناء تنفيذ هذه العملية، وهما من قوات النخبة التابعة لجهاز الشاباك، فيما قام بالتصعيد وزيادة حدة القصف على رفح، ما لاستشهاد ما لا يقل عن 100 نازح للتغطية على العملية.


وأضاف أن "العملية حتى وإن نجحت بتحرير أسيرين، لكنها فاشلة بالمقاييس العسكرية نتيجة الخسائر التي نتجت عنها".


ويرجح أبو زيد، أن يكون التصعيد في حدة الخطاب الإعلامي الصهيوني، وزيادة منسوب الترويج للعملية، بهدف الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة ودفع حماس وباقي الفصائل الفلسطينية إلى تقديم تنازلات، تتعلق بالمفاوضات  المستمرة حاليا في قطر، مشيراً إلى أنّ المحددات التي كانت تلعب دوراً في شمال غزة ووسطها وتحديدا في خان يونس، كانت "عملياتية تكتيكية"، بينما المحددات بالنسبة لرفح مختلفة، لأنّها "جيواستراتيجية"، ترتبط بموافقة الجانب المصري على أي عملية عسكرية بحكم قرب رفح من محور فيلادلفيا، بالإضافة لوجود محددات أمميّة متعلقة بالاعداد الكبيرة من النازحين، والتي تجاوزت الـ1.7 مليون نازح.


وبين أبو زيد، أن الاحتلال الصهيوني لم ينجح بإنجاز مهمة خان يونس التي تقاتل منذ 60 يوما، كما أنّه وبحسب تصريحات المتطرف نتنياهو، فإن عملية رفح، يجب أن تنتهي قبل شهر رمضان، أي بعد 3 أسابيع، إذ "كيف ستنتهي العملية في هذه المدّة، ومساحة رفح والتعقيدات التكتيكية والجيواستراتيجية قائمة؟".


وخلص أبو زيد إلى أنه لا الوقت ولا الجغرافيا، يسمحان بأي عمل عسكري في رفح، وبالتالي فإن "حدة الخطاب العسكري حول عملية رفح، ما هو إلا ابتزاز صهيوني  للولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، وورقة ضغط لانتزاع تنازلات تتعلق بالمبادرة السياسية الأخيرة (المفاوضات)".


يشار هنا إلى أنّ جيش الاحتلال الوحشي، اعترف أمس عن تعرض مجموعة منه لكمين وصف بالـ"كبير والمحكم"، نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس، وقد أدى بحياة أكثر من 11 جنديا.


وبحسب هيئة البث الصهيونية، فإن الجيش "يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا"، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

 

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