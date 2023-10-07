مجلس الأعيان يُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

اضافة اعلان

عمّان- دان مجلس الأعيان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع والضفة الغربية وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وأكد المجلس، في بيان أصدره مساء اليوم السبت، رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور عبدالله النسور، "أن استمرار هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ستكون لها تبعات كبيرة تعمل على زيادة التصعيد والتوتر والعنف، وعلى إسرائيل وقف هذه الاعتداءات السافرة".وطالب المجتمع الدولي بعدم الصمت والسكوت على جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية.وقال العين النسور "إننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا المطلق لجميع الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة، وتصدي جلالته الحازم لجميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".ودعا إلى توحيد الصف العربي بموقف فاعل لدعم الشعب الفلسطيني في تصديه للغطرسة الإسرائيلية ولمساندة الجهود، التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعد كافة نصرة لفلسطين وقضية شعبها العادلة.وبين رئيس مجلس الأعيان بالإنابة أن استمرار إسرائيل بهذا النهج العدواني وهذه الممارسات تجاه الشعب الفلسطيني، سيقود المنطقة والعالم إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه. -(بترا)