مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء، على قرار يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات على السفن، ويدعم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.ويدين نص مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، كما يشير إلى ضرورة حماية أمن الملاحة البحرية.كما طالب مجلس الأمن الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها. واحتجزت السفينة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.وجاء الطلب في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتا ودون معارضة فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إن اعتماد قرار يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سيجعل إيران تتقيد بالتزاماتها.وأضافت، أن "هجمات الحوثيين تهديد سينعكس حتى على إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني"، مشيرة إلى أن "اعتماد القرار ضد هجمات الحوثيين يظهر وحدتنا ضد انتهاك القانون".وفيما وصف المندوب الروسي القرار الذي تم التوصل إليه بـ"المسيس"، قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: "لن نتردد في اتخاذ تدابير إضافية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".