مجلس النواب: استدعاء سفيرنا من الكيان واجب الضمير تجاه الأشقاء بوجه إرهاب دولة الاحتلال

أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي أن قرار وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستدعاء السفير الأردني من الكيان المحتل، وعدم عودة سفير دولة الاحتلال إلى عمان يعد واجب الضمير تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ويعكس موقفًا حاسمًا وواضحًا في وجه العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال وترتكب فيه أبشع مجازر الحرب بحق أهلنا في غزة.

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وأضاف الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء: إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتلاحم موقفه الرسمي والشعبي يبرهن دوماً أنه لا يساوم على الحق الفلسطيني ويرفض جرائم الكيان المحتل الغاصب الذي يجسد بجرائمه إرهاب الدولة الحقيقي.



وجاء في بيان المجلس: إذ نرحب بقرار وزارة الخارجية والذي يعبر عن ضمير ووجدان كل الأردنيين وكان على رأس مطالب مجلس النواب في جلسته الماضية، فإن من الواجب اليوم الحفاظ على متانة جبهتنا الداخلية والتفاف أبناء شعبنا حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحيك المؤامرات لوطننا ولفلسطين المحتلة.



وجدد المجلس رفضه لكل المؤامرات التي يسعى الاحتلال لها كتهجير الأشقاء الفلسطينيين، فهذا خط أحمر بالنسبة للأردنيين ودونه المهج والأرواح.



ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الانحياز للضمير والإنسانية ووضع حد للمحتل ولجمه كي يتوقف عن الإبادة و المجازر البشعة التي يرتكبها بحق المدنيين العزل، وطالت المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.