الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس النواب: استدعاء سفيرنا من الكيان واجب الضمير تجاه الأشقاء بوجه إرهاب دولة الاحتلال

مبنى مجلس النواب-(تصوير: أمجد الطويل)
مجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي أن قرار وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستدعاء السفير الأردني من الكيان المحتل، وعدم عودة سفير دولة الاحتلال إلى عمان يعد واجب الضمير تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ويعكس موقفًا حاسمًا وواضحًا في وجه العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال وترتكب فيه أبشع مجازر الحرب بحق أهلنا في غزة. 

اضافة اعلان

 

وأضاف الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء: إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتلاحم موقفه الرسمي والشعبي يبرهن دوماً أنه لا يساوم على الحق الفلسطيني ويرفض جرائم الكيان المحتل الغاصب الذي يجسد بجرائمه إرهاب الدولة الحقيقي. 

وجاء في بيان المجلس: إذ نرحب بقرار وزارة الخارجية والذي يعبر عن ضمير ووجدان كل الأردنيين وكان على رأس مطالب مجلس النواب في جلسته الماضية، فإن من الواجب اليوم الحفاظ على متانة جبهتنا الداخلية والتفاف أبناء شعبنا حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحيك المؤامرات لوطننا ولفلسطين المحتلة. 

وجدد المجلس رفضه لكل المؤامرات التي يسعى الاحتلال لها كتهجير الأشقاء الفلسطينيين، فهذا خط أحمر بالنسبة للأردنيين ودونه المهج والأرواح. 

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الانحياز للضمير والإنسانية ووضع حد للمحتل ولجمه كي يتوقف عن الإبادة و المجازر البشعة التي يرتكبها بحق المدنيين العزل، وطالت المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
image-726

نقيب المهندسين الزراعيين: مجزرة جباليا وصمة عار في جبين الإنسانية

منذ18 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي ينتقد عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يطلب وقف الحرب على غزة

منذ20 ساعة
غزيون ينتشلون جثامين الشهداء بعد قصف طائرات العدو الصهيوني لمنازلهم-(وكالات)

هل يكون الشرق الأوسط مختبرا لمراجعة موازين القوى؟

منذ20 ساعة
شبان يتظاهرون نصرة لغزة ضد العدوان الصهيوني على القطاع - (تصوير: أمجد الطويل)

"طوفان الأقصى" تبلور ملامح وقيم الحق والعدل في وعي الأجيال الجديدة

منذ20 ساعة
غزيون ينتظرون دورهم لتعبئة المياه في إحدى مناطق القطاع-(وكالات)

هل على الأردن إعادة قراءة مشهد التحالفات السياسية من جديد؟

منذ21 ساعة
جانب من آثار القصف الوحشي على مخيم جباليا -(وكالات)

كيف قلبت الدبلوماسية الأردنية مواقف أوروبية بشأن العدوان الصهيوني؟

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

لماذا لا يسمع العالم؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

الجبهة الداخلية بخير

سائد كراجة |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم

الحسابات المرحلية للربح والخسارة في "طوفان الأقصى"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ22 ساعة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 