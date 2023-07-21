الجمعة 21 تموز 2023
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مجلس النواب: الإسلام يعاني من التطرف ويجب وقف الإساءة للقرآن الكريم

مجلس النواب
مجلس النواب
عبر مجلس النواب عن رفضه وإدانته لممارسات التطرف والإرهاب الفكري الذي يمارسه بعض المتطرفين في السويد، بحق الإسلام عبر الإساءة للقرآن الكريم الذي يدعو للمحبة والتسامح بين الناس وينشر قيم العدل والمساواة.اضافة اعلان
وجاء في بيان للمجلس اليوم الجمعة إن السلطات السويدية تتحمل كافة التداعيات الناجمة عن هكذا أفعال متطرفة تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، ولا يمكن وصف سماحها بهكذا ممارسات إلا أنه إرهاب يمارس بحق الإسلام.
ودعا مجلس النواب، الهيئات والمنظمات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية إلى اتخاذ مواقف حازمة بمخاطبة حكومات بلدانها من أجل الضغط على حكومة السويد لوقف هذا الإرهاب الفكري الذي يسيء للمعتقدات الدينية ويتنافى مع القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، مؤكدا وجوب اعتذار السويد عن هذا الفعل الجبان والتوقف عن التطاول على القرآن الكريم.
--(بترا)
إحدى مركبات الدوريات الخارجية - (أرشيفية)

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