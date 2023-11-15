الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس النواب: نحمل الكيان المحتل المسؤولية الكاملة عن سلامة المستشفى الميداني وكوادره

مبنى مجلس النواب-(تصوير: أمجد الطويل)
مبنى مجلس النواب-(تصوير: أمجد الطويل)
أكد مجلس النواب أن قيام قوات الكيان الغاصب بعمليات قرب المستشفى الميداني الأردني، لن تثني نشامى وكوادر المستشفى عن استمرار عملهم في واجب الضمير تجاه الأشقاء في قطاع غزة.اضافة اعلان

وذكر المجلس في بيان صادر عنه مساء الأربعاء: نحمل الكيان المحتل مسؤولية وسلامة المستشفى وكوادره، وما استهداف المستشفيات إلا واحدة من جرائم المحتل والتي تستوجب التحقيق الفوري لوضع حد لهذه الوحشية التي تبرهن يوما بعد يوم  إرهاب دولة الاحتلال ونهجه المتطرف حيث لا يؤمن إلا بلغة الدم والدمار.

وثمن المجلس ما جاء على لسان الناطق باسم قواتنا المسلحة الجيش العربي، بأنه تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وطالب مجلس النواب من الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية والسياسية اللازمة بوجه هذه الانتهاكات الخطيرة، بعد أن يفرغ نشامى قواتنا المسلحة من إجراء التحقيقات حيال ما حصل بمحيط المستشفى.
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