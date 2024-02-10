محافظة: ضرورة سن تشريعات جديدة بديلة لقوانين التعليم

حنان بشارات

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عمان - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن قطاع التعليم في الأردن يقف على أبواب إعادة هيكلة، تنفيذا لخطة تحديث القطاع العام التي تتضمن إنشاء وزارة جديدة تحل محل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي باسم وزارة التربية والموارد البشرية، وهذا ما يستدعي سن تشريعات جديدة بديلة لقوانين التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية وغيرها.وقال إن آلية اختيار رؤساء الجامعات، تعد أكثر الأمور إثارة للجدل والنقاش في الأوساط الجامعية، جراء خضوعها للتبديل والتعديل في التشريعات بين فترة وأخرى.جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة أمس في حرم الجامعة الأردنية، ملتقى التعليم العالي 2024، والذي يستمر لمدة يومين، وتتم خلاله مناقشة أربعة محاور رئيسية حول الحاكمية، والتمويل، وسياسات القبول الجامعي، والبحث العلمي، بحضور عدد من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي السابقين، ورؤساء مجالس أمناء الجامعات، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، فضلا عن أكاديميين وتربويين من ذوي الاختصاص.وقال محافظة إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن شهد خلال الربع الأول من القرن الحالي، توسعا كميا على مستوى أعداد المؤسسات التعليمية، وقدرة النظام التعليمي على استيعاب المزيد من الطلبة والدارسين، وتحقيق العدالة والوصول إلى فرص تعليمية في مختلف أنحاء المملكة، وفي المقابل كانت التحولات النوعية في جودة التعليم والإسهام في البحث العلمي والتطوير تسير ببطء.وأوضح أن حاكمية الجامعات تعد تحديا حقيقيا في مسار إصلاح التعليم العالي، حيث توجد في جامعاتنا مجالس حاكمية تبدأ من القسم الأكاديمي، إلى مجلس الكلية، ومن ثم مجلس العمداء، إلى مجلس الجامعة، وأخيراً مجلس الأمناء.وزاد: حدد قانون الجامعات وقانون التعليم العالي أدوار هذه المجالس وصلاحياتها وآلية صنع القرار فيها، إلا أنها لم تسلم من النقد والتشكيك في وجاهة تشكيلها وكفاءتها ونجاعتها، بالرغم من أنها تضم في عضويتها أشخاصا مشهودا لهم بالكفاءة والفاعلية والحيادية والشفافية.وأوضح الوزير أن هناك نقدا لاذعا لنظام القبول الجامعي المعمول به حاليا، والمطالبة بنظام قبول يحاكي ما هو معمول به في الجامعات الإقليمية والعالمية يحقق تكافؤ الفرص والعدالة في الوصول إلى الجامعات، إضافةً إلى أهمية تنظيم استثناءات القبول وإلغاء الامتيازات غير المنْصفة.أما في محور التمويل، قال محافظة إن ما تعانيه الجامعات الرسمية من عجز مالي يعيق تطورها وتقدمها، إلى جانب أن موازنات بعض الجامعات تعجز عن تغطية احتياجاتها الأساسية أو الوفاء بالنفقات الجارية.وأضاف أنه في سبيل توفير التمويل اللازم للجامعات الرسمية، وجه مجلس التعليم العالي الجامعات الرسمية في السنوات السابقة لاعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية والخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسة لاستخدامها بوصفها خريطة طريق للإصلاح الإداري والمالي، وطُلب من مجالس الأمناء متابعة مدى الالتزام في إنجاز أهداف الخطة التنفيذية الخاصة بإستراتيجية الجامعة وتنفيذها، كما يتوجب تقديم تقرير نصف سنوي لمجلس التعليم العالي.وأضاف: "كما ربط مجلس التعليم العالي الدعم الحكومي بأداء الجامعات، إلا أن كل هذه الإجراءات وللأسف لم تساهم في تحسن الأداء المالي في الجامعات، كما لم تنجح الجامعات حتى اللحظة في إيجاد بدائل مالية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في تمويل عملياتها ومشاريعها وتحول دون الاعتماد بشكل رئيسي على الرسوم الجامعية أو الدعم الحكومي فقط".وفيما يتعلق بمحور البحث العلمي، قال محافظة إننا بأمس الحاجة إلى إصلاح سياسات البحث العلمي والدراسات العليا، ورفع كفاءة وإنتاجية أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الحاجة إلى مشروع ابتعاث وطني كبير، والعمل على توظيف البحث العلمي لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوجيه الأبحاث للمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير اعمالها وصناعاتها.وأضاف أن الأردن بأمس الحاجة إلى تحسين مُخرجات التعليم التي تشكل قيمة مُضافة للاقتصاد، فيما يواجه قطاع التعليم العالي تحديات ومخاطر كبيرة خاصة بعد جائحة كورونا التي أضافت للواقع السلبي تحديات إضافية، مثل اللجوء إلى التعلم عن بعد، بكل المشكلات التقنية والفنية التي رافقت ذلك.وناقش الملتقى محور الحاكمية الذي قدمه كل من الدكتور محيي الدين توق، والدكتور اخليف الطراونة، والدكتور أحمد المجدوبة، والدكتور شتيوي العبدالله عضو مجلس التعليم العالي، أما المحور الثاني فكان تحت عنوان التمويل وقدمه كل من: الدكتور مأمون الدبعي، والدكتور خلدون الوشاح، والدكتور كمال البكري، والدكتور صلاح المواجدة نائب رئيس مجلس التعليم العالي.وفي اليوم الثاني للملتقى ستتم مناقشة محور سياسات القبول الجامعي ويقدمه كل من: الدكتور تيسير النعيمي، والدكتور تركي عبيدات، والدكتور غالب الحوراني، أما المحور الثاني فسيكون تحت عنوان البحث العلمي ويقدمه كل من الدكتور مصطفى حمارنة، والدكتورة حنان ملكاوي،والدكتورة وفاء الخضراء.