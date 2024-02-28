محافظة: ضرورة مشاركة الجامعات الأردنية بالمعارض التعليمية الخارجية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، أكد أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة تسويق الجامعات لنفسها ولما تقدمه من تخصصات وبرامج متميزة، تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية، منوهاً بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، بما ساهم به في تخريج آلاف الطلبة الوافدين، ممن أثبتوا تميزهم عند التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، بحيث لا بد من البناء على هذه الانجازات لاستقطاب مزيد من الطلبة الوافدين للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.
أمين عام الوزارة/ رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين بمجلس التعليم العالي د. مأمون الدبعي، قال إن وزارة التعليم العالي، ترتبط بشراكة إستراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة بدعم السياحة التعليمية في المملكة.
وأضاف الدبعي، أن مشاركة الأردن بهذا المعرض، تأتي تنفيذاً لإستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة بمؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة شريكها الإستراتيجي، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الأردنية.