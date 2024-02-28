الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محافظة: ضرورة مشاركة الجامعات الأردنية بالمعارض التعليمية الخارجية

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EDUGATE
 انطلقت أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المعرض الدولي EDUGATE المختص في السياحة التعليمية، ويستمر لـ3 أيام، إذ شارك الأردن في هذا المعرض، عبر جناح خاص أعدته هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع وحدة شؤون الطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أجنحة أخرى لكل من الجامعات: الأردنية، والبلقاء التطبيقية، وعمان الأهلية، والزيتونة الأردنية، والشرق الأوسط، وجرش، والعقبة للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديميتين: الأردنية للدراسات البحرية، وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية.اضافة اعلان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، أكد أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة تسويق الجامعات لنفسها ولما تقدمه من تخصصات وبرامج متميزة، تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية، منوهاً بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، بما ساهم به في تخريج آلاف الطلبة الوافدين، ممن أثبتوا تميزهم عند التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، بحيث لا بد من البناء على هذه الانجازات لاستقطاب مزيد من الطلبة الوافدين للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.
أمين عام الوزارة/ رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين بمجلس التعليم العالي د. مأمون الدبعي، قال إن وزارة التعليم العالي، ترتبط بشراكة إستراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة بدعم السياحة التعليمية في المملكة.
وأضاف الدبعي، أن مشاركة الأردن بهذا المعرض، تأتي تنفيذاً لإستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة بمؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة شريكها الإستراتيجي، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الأردنية.
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