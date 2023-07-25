الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

محافظة يشكر السواعد المشاركة في عقد امتحانات التوجيهي

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الدكتور عزمي محافظة
وجه وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، الشكر والتقدير للسواعد التي شاركت وعملت على عقد ومتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023.
وفيما يأتي نص الرسالة: اضافة اعلان
أوجه شكري وتقديري وامتناني للسواعد التي شاركت وعملت على عقد ومتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023  والعمل على إنجاحها من أبناء وبنات وزارة التربية والتعليم وكل مؤسسات الدولة، وبخاصة الأجهزة الأمنية وإعلامنا الوطني الرائد والمجتمع المحلي؛ لمساهمتهم في توفير البيئة الآمنة والمناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة الذين يصلون اليوم لآخر المشوار في مسيرتهم التعليمية. سائلين المولى عزّ وجل أن يوفقكم  ويسدد على طريق النجاح ثمار خطاكم وأن تكونوا عونًا لوطنكم في ظل قائد المسيرة جلاله الملك عبدالله الثاني المفدى.

وزير التربية والتعليم
أ. د عزمي محافظــة
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