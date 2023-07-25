محافظة يشكر السواعد المشاركة في عقد امتحانات التوجيهي

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وجه وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، الشكر والتقدير للسواعد التي شاركت وعملت على عقد ومتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023.أوجه شكري وتقديري وامتناني للسواعد التي شاركت وعملت على عقد ومتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 والعمل على إنجاحها من أبناء وبنات وزارة التربية والتعليم وكل مؤسسات الدولة، وبخاصة الأجهزة الأمنية وإعلامنا الوطني الرائد والمجتمع المحلي؛ لمساهمتهم في توفير البيئة الآمنة والمناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة الذين يصلون اليوم لآخر المشوار في مسيرتهم التعليمية. سائلين المولى عزّ وجل أن يوفقكم ويسدد على طريق النجاح ثمار خطاكم وأن تكونوا عونًا لوطنكم في ظل قائد المسيرة جلاله الملك عبدالله الثاني المفدى.وزير التربية والتعليمأ. د عزمي محافظــة