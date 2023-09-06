محدودية الموارد تضعف "خطة مضادات الميكروبات"

حنان بشارات

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عمان - أصدرالمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية نتائج التقرير الأول بشأن تقييم خطة مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2018-2022، والتي خلصت إلى توصيات من شأنها أن تغني تحديث وتطوير خطة وطنية للسنوات الثلاث القادمة 2023-2025.وأظهرت بيانات التقرير الذي حصلت "الغد" على أبرز مؤشراته أن هناك تفاوتاً في نسب الإنجاز داخل كل قطاع على مستوى المحاور، وذلك بسبب محدودية الموارد المالية والبشرية والقدرات الفنية والخبرات، ووجود ضعف في تنفيذ الدراسات في مجال الميكروبات المقاومة للمضادات، وعدم مشاركة نتائج الدراسات (إن وجدت) مع الجهات المعنية، كما تبين وجود ضعف في تحليل البيانات في قطاع الصحة؛ خصوصا المتعلقة بتحديد قيم الأساس أو القيم الحالية لمعدلات العدوى ومعرفة عدد الأنماط المقاومة، إلى جانب عدم وجود خطة وطنية متعددة القطاعات لرفع الوعي بمقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى التحديات التي ظهرت خلال جائحة كورونا.وانطلاقا من هذه التحديات أوصى التقرير بضرورة تخصيص موازنات لتنفيذ أنشطة الخطة على المستوى الوطني بدلا من تنفيذها بشكل منفرد في القطاعات المختلفة، إلى جانب بناء قدرات الكوادر المختلفة وتدريبها بشكل مكثف، حيث تظهر الحاجة إلى تعزيز التدريب في القطاع الصحي وقطاعات أخرى.وقال التقرير إنه برز في السنوات الأخيرة انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات، وتأثيرها السلبي على الصحة العامة وسلامة المرضى، لذلك تعد مقاومة مضادات الميكروبات تحديا صحياً يتطلب تعاوناً شاملاً بين كافة القطاعات الصحية والمجتمعات.وأشار التقرير إلى أن الأردن حقق نجاحات ملموسة في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في الآونة الأخيرة، من خلال تبني إستراتيجيات شاملة للتصدي لهذه المشكلة الصحية العالمية، والتي تهدد القدرة على علاج الأمراض المعدية بفعالية.ووفقا للتقرير فقد طور المركز خطة التقييم لمقاومة مضادات الميكروبات وفقا لنهج منظمة الصحة العالمية وباستخدام المؤشرات الأساسية للمحاور الخمسة على المستوى الوطني، إذ تم جمع البيانات الكمية والنوعية من قبل ضباط ارتباط المحاور الذين تم تسميتهم من وزارة الصحة والجهات المعنية، بالإضافة إلى فريق مختص بجمع البيانات من كادر المركز، والذين تم تدريبهم على جمع البيانات المتعلقة بتقييم مدى تنفيذ أنشطة خطة العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام السابقة (2018-2022).وأجرى المركز تحليلا متقدما للبيانات التي جمعت من خلال عملية التقييم، وربطها بنسب الإنجاز للأنشطة، وذلك لتفسيرها واستخراج النتائج المهمة والملموسة اللازمة لإعداد التقرير النهائي بشكل ملخص للاستنتاجات والتوصيات؛ إذ تبين تنفيذ أنشطة خطة العمل الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في مختلف القطاعات، فأظهر التقرير نجاحات ملموسة في تحقيق المؤشرات لدى كافة القطاعات المعنية، خصوصاً وزارة الصحة.وشرع المركز في تنفيذ دراسة تقييمية لمدى الإنجاز في خطة مقاومة مضادات الميكروبات عبر التعاون والتنسيق مع أصحاب العلاقة المعنيين من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، وعرض التحديات والدروس المستفادة، من أجل تحديث وتطوير خطة للأعوام 2023-2025.ويؤثر انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات على الصحة العامة وسلامة المرضى، ويؤدي إلى تقليل فاعلية العلاجات المتاحة، مما قد يرفع معدلات الوفاة، وفقا للتقرير الذي أكد على إن مقاومة مضادات الميكروبات تعد تحديا صحيا مهما يتطلب تعاونا شاملا بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية خصوصا، والمجتمع عموما.وأقرت منظمة الصحة العالمية في العام 2015 خطة العمل العالمية التي توفر إطارا لصياغة خطط عمل وطنية تشتمل على التدابير الرئيسية التي ينبغي أن تتخذها الجهات الفاعلة والمختلفة في مختلف دول العالم، لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من أجل التصدي لهذه المشكلة.وسارع الأردن كباقي دول العالم إلى وضع خطته الأولى لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2018-2022، علما بأنه تجرى حاليا صياغة خطة للشأن ذاته للأعوام الثلاثة المقبلة.وظهرت مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) كواحدة من مشاكل الصحة العامة الرئيسية في القرن الحادي والعشرين، والتي تتطلب تعاونا شاملا بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية وأفراد المجتمع للتصدي لها وضمان استدامة فعالية العلاجات المضادة للميكروبات، وضمان الرعاية الصحية الجيدة للجميع، وذلك تماشياً مع منظمة الصحة العالمية (WHO).وفي الدورة الثامنة والستين لجمعية الصحة العالمية التي عقدت في أيار 2015، قدمت منظمة الصحة العالمية (WHO) خطة عمل عالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR GAP). وقد أقر أعضاء جمعية الصحة العالمية بأن زيادة مقاومة مضادات الميكروبات تهدد الإدارة المستقبلية لمسببات الأمراض الحالية والناشئة، ومن الضروري تبني نهج "الصحة الواحدة" لضمان تعاون فعال بين جميع الشركاء المعنيين من أجل تحقيق هدف مشترك.