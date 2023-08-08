الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

محطة المشقر تدخل 60 صنفا من الصبار للأردن

نوع جديد من الصبار استزرعته محطة المشقر للبحوث الزراعية-(بترا)
نوع جديد من الصبار استزرعته محطة المشقر للبحوث الزراعية-(بترا)
مادبا- أدخلت محطة المشقر للبحوث الزراعية في مادبا 60 صنفا من الصبار من مختلف أنحاء العالم بعد اختبارها في المجمع الوراثي للصبار الذي تم إنشاؤه عام 2012 في المحطة والتي تخدم قطاع زراعة الصبار في الأردن.اضافة اعلان
وقال مدير المحطة المهندس عوض الكعابنة، إن إنشاء المجمع الوراثي للصبار كمجمع فريد من نوعه بالتعاون مع المجمع الدولي للبحوث "ايكاردا" يأتي تنفيذا لرؤية وزارة الزراعة في تطوير زراعة الصبار في الأردن وخدمة العاملين في هذا النوع من الزراعات.
واكد الكعابنة أن أصناف الصبار تتنوع أغراضها بين الثمار وأخرى للأعلاف للأعلاف فقط، وكلها تم زراعتها داخل محطة المشقر الزراعية التي توفر كل أنواع الصبار بألوانه المختلفة الأبيض والأصفر والأحمر والزهري والبيتنجاني.
وأشار الى ان الأصناف التي تم إدخالها للمجمع الوراثي وفرت عدة أصناف من ثمار الصبار التي تتمتع كل منها بميزات، موضحا أن منها ما ينضج مبكرا وأخرى تنضج بوقت معتدل ومتعارف عليه، أو في وقت متأخر من شهر أيلول وهذه يعطي ميزة نسبية للمزارع وتحسين أسعار الصبار بدلا من نضوجه في وقت واحد.
وأوضح، ان كل صنف له طعم ونكهة مختلفة فمنها الحلو والحلو جدا ومنها قليلة السكر ومنها ما هو كروي ودائري ومستطيل، منوها بانه يتم سنويا تنظيم أيام حقلية لتذوق هذه الأنواع.
من جهته، قال المزارع المهندس فارس الصبيحات من بلدة مليح الشهيرة بزراعة الصبار، إنه من سنتين تم الحصول على أصناف جديدة من ألواح الصبار من محطة المشقر الزراعية لزراعتها بعد أن وجدنا أنها مناسبة للبيئة في منطقتنا.
واضاف، إن الأشكال الجديدة لثمار الصبار والطعم المختلف عن الصبار البلدي المتعارف عليه في الأردن شجعنا على زراعتها لتقديم أصناف جديدة للمستهلك.
يذكر أن محطة المشقر الزراعية، تعد مركزا إقليميا للبحوث ونقل التكنولوجيا أنشئت عام 1988.
وتتبع المحطة للمركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا وتقدم خدماتها لمحافظات مادبا والعاصمة والبلقاء ويتوفر بها مختبران لفحص التربة ومعرفة احتياجاتها من الأسمدة ومختبر آخر لوقاية النبات وفحص العينات الواردة من الباحثين والمزارعين، ومختبر للبستنة الشجرية والخضرية لإجراء دراسات حول خصائص الثمار والأزهار.-(بترا)
القارة السوداء.. هل تغير الأحداث شكل العالم؟

القارة السوداء.. هل تغير الأحداث شكل العالم؟ منذ1 ساعة

maxresdefault

حزن يجتاح مواقع التواصل بوفاة الممرض هشام بنات منذ1 ساعة

Screenshot 2023-08-08 205735

الأمن: فيديو حادث طريق البحر الميت قديم منذ2 ساعة

resize (2)

الحرارة تتجاوز الـ 40 في عمان بدءا من السبت منذ5 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
زراعة الكبد

لجنة المعالجة الخارجية توافق على 12 حالة زراعة كبد

منذ 56 دقيقة
مبنى مجلس الأعيان-(بترا)

"الأعيان" يقر "معدل السير" و"الشراكة مع القطاعين العام والخاص"

منذ 56 دقيقة
د. عبد الله محمد القضاة

سيناريوهات المشهد السياسي الأردني

منذ 56 دقيقة
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان-(تصوير ساهر قدارة)

"الضمان": 8757 إصابة عمل في 6 أشهر

منذ 59 دقيقة
المركز الوطني لإدارة الأزمات

24 خطة تنفيذية للحد من مخاطر الكوارث

منذ 59 دقيقة
ذوي الإعاقة

وشاح: لا ازدواجية في التأمين الصحي "لذوي الإعاقة" حملة البطاقة التعريفية

منذ 60 دقيقة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ24 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 