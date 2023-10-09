الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محمد يوسف الصوص ابو يوسف في ذمة الله

نعي
محمد يوسف الصوص ابو يوسف في ذمة الله
ينعي ال الصوص وال باكير و انسباؤهم واقاربهم وفاة الفقيد الغالي محمد يوسف محمود الصوص (ابو يوسف)
زوج هناء اسعد باكير  
ووالد كل من يوسف، اضافة اعلان
ريما،دينا،مها،خلود،رنده ،المرحومة بإذن الله بسمه.
وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم  بعد صلاة العصر من مسجد ام يحيى الزبن بام اذينه إلى مقبرة سحاب. 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان  .
تقبل التعازي  للرجال يومي غدا الثلاثاء والأربعاء في قاعة مسجد الزبن من الساعه٥ إلى ٩ مساءا. 
وتعازي النساء في منزل المرحوم باذن الله الكائن في أم أذينة شارع عودة الشوارب مقابل مدرسة ضاحية الحسين عمارة رقم ١١ الطابق الثاني يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعه ٥ إلى ٩ مساءا .

انا لله وانا اليه راجعون
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
منخفض خماسيني - (أرشيفية)

بسبب عدم الاستقرار الجوي حالة طوارئ متوسطة في عمان

منذ 43 دقيقة
Downloader.la-6491f9adcc370

الملك يبحث مع الرئيس الفرنسي ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة

منذ15 ساعة
9b20497a-eea3-48ca-a0a6-dd7b41c2ddab

الشواربة: أنظمة النقل باكورة مشاريع المدينة الذكية

منذ17 ساعة
الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف

الصفدي يؤكد ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة

منذ17 ساعة
1656253266950

الملك يؤكد في اتصال مع الرئيس عباس موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية

منذ18 ساعة
1696785131979

الملك والرئيس الإماراتي يبحثان التطورات الخطيرة بغزة ومحيطها وأهمية ضبط النفس

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"أسطرة" إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

فض الالتباس

موفق ملكاوي |اليوم

فلسطين ستبقى البوصلة

جهاد المنسي |اليوم

نظرة على الواقع الحزبي!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أزمات الغرب والشمال.. أين مصلحتنا؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات | منذ18 ساعة
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ18 ساعة
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات | منذ18 ساعة
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 