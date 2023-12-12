محمولا على أكتاف رفاقه مكللا بالعلم.. الجيش يشيع جثمان النعيمي

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عمان - شيّعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أمس، جثمان شهيد الواجب الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي، بعد الصلاة عليه في مسجد صدام حسين بمنطقة الحصن في محافظة إربد، والذي استشهد فجر أمس، إثر اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين في المنطقة العسكرية الشرقية.وجرت للشهيد مراسم عسكرية، نُقل خلالها إلى مثواه الأخير محمولاً على أكتاف رفاق السلاح ومكللاً بالعلم الأردني، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية.وشارك في تشييع جثمان الشهيد، عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين والمسؤولين المدنيين، وجمع غفير من المواطنين.ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلة الله عز وجل “أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب”.وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، صرح أنه وفي تمام الساعة الرابعة فجر أمس، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب، لإدخال كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أسفر عن مقتل مهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار في العمق السوري.وأضاف المصدر، أن الاشتباك أسفر أيضاً عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم، وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود، إذ أخلي المصاب إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة.وأكد المصدر، أن القوات المسلحة تتعامل بقوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.ونعت القيادة العامة الشهيد الوكيل أول النعيمي، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، متمنية الشفاء العاجل للمصاب.وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، عاد الوكيل أول سالم مفتن سالم، الذي أصيب إثر الاشتباك المسلّح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.واطمأن الحنيطي على الوضع الصحي للمصاب، والتي وصفت حالته العامة بالمستقرة، موجهاً بضرورة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية، متمنياً الشفاء العاجل له.وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية “إنه جرى نقل المصاب إلى مدينة الحسين الطبية، لمتابعة العناية الطبية اللازمة بعد تقديم الإسعافات الأولية له في مستشفى الرويشد الحكومي”.وخلال زيارة الحنيطي لقيادة كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية على الواجهة الحدودية الشمالية أمس، أكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تولي قوات حرس الحدود أقصى أولوياتها للحفاظ على أمن الوطن، ومنع دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية، وان القوات المسلحة سنضرب بيد من حديد وتقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن على امتداد حدوده.واستمع لإيجاز قدمه قائد المنطقة حول جهود مرتبات المنطقة العسكرية في ظل طبيعتها الصعبة، وطبيعة الظروف الجوية السائدة، للحفاظ على أمن الوطن على طول امتداد منطقة المسؤولية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.وبين رئيس هيئة الأركان، أن الشهيد الوكيل أول إياد النعيمي، قدم روحه في سبيل الوطن والدفاع عنه، لينضم إلى قوافل شهداء الجيش العربي، وسيبقى حاضراً في وجدان زملائه وكل أردني يؤمن بأن الوطن، يستحق منا بذل أرواحنا في سبيل استقراره والذود عنه، مؤكداً أن استشهاده لن ينال من عزيمة وهمة القوات المسلحة، ولن يزيدها الا إصراراً في المضي قدماً نحو الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.وفي هذا السياق، نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ابن الوطن والجيش العربي المصطفوي، الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي.وقال الفايز: نتقدم بتعازينا الحارة وصادق المواساة لأسرة الشهيد وذويه ومنتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه في السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، متمنين الشفاء العاجل لزميله المصاب الوكيل أول سالم مفتن سالم.وأكد أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي ارتكبه القتلة لن يثني قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وحصنه المنيع، عن مواصلة التعامل بكل قوة وحزم، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني، مؤكدا أنه لم يعرف عن الأردن يوماً أنه فرط بدماء شهدائه وأبطاله أو تنازل عن حقوق أبناء شعبه.-(بترا)