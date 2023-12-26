الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مخالفات بالجملة في أحد مستودعات الصحة

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وزارة الصحة
كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022، والذي صدر اليوم الثلاثاء، عن العديد من المخالفات لدى مستودعات الاجهزة الطبية/ياجوز، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.
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وبين التقرير وجود (21) جهاز تبخير طبي Electric nebulizer منذ عام 2014 مصممة للعمل على (110) فولت وغير مستخدمة لعدم تطابقها مع مصادر الكهرباء العاملة في الأردن.

كما يوجد لوازم راكدة عدد (15) من أجهزة وتوابعها بلغت قيمتها 123,635 دينار لم يتخذ أي إجراء للاستفادة منها أصوليا.

عدم قيام لجنة استلام التبرعات والهبات المشكلة لاستلام أجهزة (Adult Ventilator) بمطابقة
المواصفات والكميات والإدخال في قيود المستودع معززة بمستند إدخال وضبط الاستلام والفاتورة أو
بوليصة الشحن إضافة إلى أنه تم صرف الأجهزة مباشرة الى مستشفى عمان الميداني دون تنظيم مستند إخراج خلافاً لأحكام المادتين (13) و(14) من الملحق.
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