مخالفات وتجاوزات بالجملة في بلدية الهاشمية بالزرقاء

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أظهر تقرير ديوان المحاسبة، لعام 2022، تكبد بلدية الهاشمية في محافظة الزرقاء، مبلغ 708,509 ديناراً فوائد تاخير لصالح شركة الكهرباء الأردنية لعدم تسديد الذمم المترتبة عليها والبالغة 1,507,333 دينار، حسب تقرير ديوان المحاسبة.وبين التقرير الذي نشر مؤخرًا، أنه تم اعفاء احدى الشركات من مبلغ 64,000 دينار بمنحها خصم (25%) من عوائد التنظيم البالغة 260,000 دينار والتي سددتها الشركة للبلدية على دفعات خلال الفترة (2017/11/14-2020/9/2)، وذلك بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (9368) الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/5/31 بأثر رجعي خلافا لمضمون القرار الذي لا يمنح الخصم على الرسوم والتحققات والعوائد المسددة بتاريخ سابق لصدوره.وكشف التقرير عن صرف مبلغ 4,700 ديناراً مكافآت للمدير التنفيذي للبلدية منها 1,250 دينار من صندوق البلدية و 3,450 دينار من صندوق ضريبة الأبنية والأراضي خلافاً للبند رقم (11) من عقد التعيين والذي يحدد فيه راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية وفقاً لأحكام المادة (9/ب) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وتعديلاته المعمول به في حينه.وبحسب التقرير، أنه صرف بشكل غير قانوني، مكافآت بمبلغ 2,500 دينار للسيد رئيس لجنة البلدية السابق من تحصيلات ضريبة الابنية والاراضي خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (881) تاريخ 2016/8/3 ولأحكام المادة (64/ج) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وتعديلاته المعمول به في حينه والتي بموجبها تم تحديد حقوق رئيس البلدية بمقتضى نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم (81) لسنة 2017 وتعديلاته.كما صرف مكافآت بمبلغ 3,600 دينار زيادة عن المستحق لسكرتير لجنة التنظيم المحلية لمنطقة الهاشمية، نتيجة حضور سكرتيرين في الجلسة الواحدة بدلا من سكرتير واحد وزيادة عدد الجلسات عن الحد الأعلى شهرياً (4) جلسات خلافاً للبند رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (4425) تاريخ 2009/3/24، وفقا للتقرير.وتم صرف مكافآت بمبلغ 1,895 دينار زيادة عن المستحق لعدد من الموظفين لقاء المشاركة في جلسات المجلس المحلي لمنطقة الهاشمية بصفة سكرتير للمجلس خلافاً لأحكام المادة (8/ب/4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2018 وتعديلاتها المعمول بها في حينه.