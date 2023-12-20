الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مختصون: استهداف صحفيي غزة ممنهج والإفلات من العقاب شجع الاحتلال على فظائعه

فلسطينيون يشيعون جثامين صحفيين استشهدوا جراء العدوان الهمجي على غزة-(وكالات)
فلسطينيون يشيعون جثامين صحفيين استشهدوا جراء العدوان الهمجي على غزة-(وكالات)
  يرى مختصون أن ما يجري للصحفيين في غزة هو استهداف متعمد وقتل ممنهج من الاحتلال الصهيوني، لمنع إيصال حقيقة ما يجري على الأرض من حرب إبادة جماعية، فاقت فيها الجرائم أي وصف.اضافة اعلان
واعتبروا أن إفلات الاحتلال من العقاب رغم الجرائم التي ارتكبها في العقود الماضية، بحماية غربية شجعه على مواصلة فظائعه أمام عين وسمع العالم أجمع والذي لم يستطع طوال أيام الحرب الطويلة أن يحرك ساكنا ويوقف المذبحة.
نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، يرى أن استهداف الصحفيين في غزة بشكل مباشر - حتى أصبح عشرات الزملاء من الشهداء والجرحى، أو استهداف عائلاتهم أو المؤسسات الإعلامية التي تعرض العشرات منها للقصف- لا يمكن أن يكون محض صدفة أو نتيجة خطأ.
ويضيف السعايدة لـ"الغد"، أن "هذا الاستهداف عمل ممنهج يعيه الاحتلال جيدا، ويحقق من خلاله هدفا أساسيا؛ يتمثل بإخراج الإعلاميين في غزة من دائرة الفعل الإعلامي، وذلك بالقتل أو الترهيب؛ حتى لا ينقلوا حقيقة ما يجري من إجرام وإبادة لأهلنا في غزة".
ويتابع: "ذلك لسببين؛ الأول أن العدو لا يريد نقل الحقائق للرأي العام الإقليمي والعالمي؛ لأنه يحرك الشارع ويزيد مقدار التعاطف مع القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة، ويلغي الرواية والسردية الإسرائيلية لصالح الفلسطينيين وهو ما يجري الآن على هذا الكيان".
ويردف: "الاحتلال لا يريد توثيق الجرائم لا بالصوت ولا بالصورة ولا بالقلم؛ لأن ذلك سيستخدم في مرحلة ما كأدلة ضد الاحتلال عند اللجوء للمحاكم الدولية؛ مثل المحكمة الجنائية الدولية، أو في حال إنشاء محكمة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه".
ويستكمل حديثه: "نصف المعركة الحالية إعلام إن لم يكن أكثر، فالإعلام اليوم ينقل بطولات كثيرة على الأرض، حتى أنه أعاد إنتاج وعي أجيال كاملة بالقضية الفلسطينية بعد محاولات استمرت لسنوات لطمس وعي الأجيال بذلك".
ويزيد نقيب الصحفيين الأردنيين: "الوعي الجديد الذي أنشأه الإعلام لدى جميع الأجيال يتمثل بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين وللعالم الحر الذي يرفض الاحتلال والاستعمار وهضم الحقوق، وهذا مؤذ للكيان وصورته ومنهجية عمله".
وفيما يتعلق بتهميش الاحتلال للقوانين والاتفاقيات الدولية، قال السعايدة إن "الاحتلال لا يقيم وزنا لقانون دولي ولا إنساني ولا معايير ولا مواثيق، وهذا ليس جديدا عليه".
ويوضح السعايدة أن الاحتلال "يمارس كل جرائمه فوق القانون والأخلاقيات؛ لأنه محمي بغطاء أميركي غربي يتدخل في كل الأحيان لحمايته من الملاحقة".
ويشير إلى أن المنظمات الحقوقية تدين وتطالب بمحاسبة الاحتلال، لكن ليست هناك خطوة على الأرض؛ لوجود دول كبرى تحمي هذا الكيان وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي تستخدم حق النقض (الفيتو) في ذلك، ولكن من الصعب التكهن إلى متى سيستمر هذا الكيان بإدارة ظهره لكل العالم.
"أكبر مذبحة في تاريخ الإعلام"
من جهته، يقول مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن "ما يحدث للصحفيين والصحفيات في غزة يعتبر أكبر مذبحة في تاريخ الإعلام؛ من حيث عدد الشهداء في فترة زمنية لا تتجاوز السبعين يوما وفي رقعة جغرافية صغيرة".
ويضيف منصور في تصريح لـ"الغد" أن "أي إحصائيات موثقة ورصد في نهاية العام سيظهر غزة وفلسطين في مقدمة الدول التي تقدم صحفييها شهداء نظرا لكشفهم جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
ويرى أن "كل هذا الاستهداف ليس بدافع الحقد فقط على الإعلام، بل يدخل ضمن جرائم الحرب والتهجير التي يرتكبها الاحتلال في غزة، إضافة إلى أنه لا يعبأ بكل الاتفاقيات التي نصت على حماية العمل الصحفي، وبالتالي، فإنه "يصبح الجميع أهدافا بالنسبة له".
ووصف ما يجري للصحفيين في غزة بأنه "قتل ممنهج ومتعمد لمنع أصواتهم من كشف ما يحدث من جرائم مروعة وبشعة".
ويتابع: "يساعده على ذلك أن الاحتلال يعتقد نفسه أنه فوق القانون، خصوصا أنه أفلت من العقاب طوال السنوات الماضية رغم ارتكاب ذات الجرائم".
 ويردف مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين أنه "لا مجال للحديث عن حماية الصحفيين الآن وكل غزة لم يعد فيها شبر آمن، وحين يصبح الصحفيون أهدافا. فالستر والخوذ الواقية لا تمنع الموت بصاروخ طائرة أو قذيفة مدفع".
وبين أن ما يحدث في غزة ينطبق على ما قاله أحد الصحفيين وهو ينعى زميله بأن الصحفيين كلهم في القطاع أصبحوا مشاريع شهداء.
ما الحل إذن؟
انتقد منصور صمت العديد من المنظمات الدولية على ما يجري والتي تعد متواطئة بذلك مثلها مثل دول كبرى، لكنه أشار إلى وجود منظمات دولية أخرى ملتزمة بمعايير حقوق الإنسان منذ العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وغيرها وهي التي يعمل معها المركز.
وكمركز حماية وحرية الصحفيين أوضح أنه "يرصد مع هذه المنظمات ويوثق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لعلها تتحرك في جرائم الحرب التي تقع، إلى جانب الضغط على حكوماتنا للتوجه إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل".
ولفت كذلك إلى أن هذا العمل يهدف للضغط أيضا على الحكومات المتأرجحة والتي بدأت ترى الآن أنه لا يمكن السكوت عما يجري، معتبرا أن "هذا ما يمكن أن تقوم به المنظمات الحقوقية والذي يساعد في كشف جرائم الاحتلال".
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