مخططات التهجير.. كيف يواجهها الأردن والفلسطينيون؟

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بخطوات متسارعة ومدروسة، يمضي الأردن في تحركه الدبلوماسي التصعيدي المتدرج، في إعلان رفضة للحرب العدوانية الهمجية الصهيونية على قطاع غزة، والتصدي لمحاولات الكيان الصهيوني بتوسيع رقعة الحرب إلى الضفة الغربية، أو إلى القدس المحتلة.وفي هذا النطاق، يرى مراقبون بأن هناك حاجة ملحّة لتوحيد القوى السياسية الفلسطينية، واجتراح مشروع وطني، يحاكي حجم التضحيات التي قدمها الفلسطينيون في قطاع غزة، وبقية أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، قبل السابع من أكتوبر الماضي وبعده.وفيما يحاول بعض المحللين إبراز القلق الأردني من تفاقم حالة السعار الإسرائيلي في الذهاب لتوسيع رقعة الحرب باتجاه الضفة الغربية، تحت وطأة الحلم الصهيوني بتهجير الفلسطينيين، وتكثيف هذا الكيان لحملته الترهيبية بحق الفلسطينيين في الضفة، فإن الأردن الذي يدرك تفاقم هذا السعار لدى قادة الكيان المتطرفين، في ارتكاب كل ما من شأنه تفجير الأوضاع في المنطقة، يدرك أيضا، أنه يمتلك الأدوات التي ستضع حدا لهذا التطرف الصهيوني الذي يتفاقم على وقع ما تتعرض له قواته في حربها البرية على غزة من ضربات موجعة على أيدي المقاومة الفلسطينية هناك.لذا لم يتوقف الأردن عن جهوده الدولية والإقليمية والعربية، في تشكيل جبهة تساند الفلسطينيين في الضفة، كواحدة من الخطوات الاستباقية لدعم الأهالي هناك، وقد تبدى ذلك في عنوانه المباشر، بإرسال مستشفى ميداني إلى مدينة نابلس، كما سبقها إرسال أطنان من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية، لتهشيم الحصار التلقائي على الضفة، والذي فرضته ظروف الحرب الوحشية على القطاع، وتسبب بتعثر سلاسل التوريد وفرض نقاط غلق بين المدن الفلسطينية في الضفة، تسببت بنقص في هذه المواد.ويحتفظ الأردن عادة بأوراق عديدة، يعمل عليها بوضوح وشفافية، ليمكن الفلسطينيين والمنطقة من تجاوز التبجح الصهيوني بقوته الغاشمة، موقنا بأن هذا التبجح، لا يمكنه الاستمرار على حالته، وأن الأداء السياسي الأردني في المحافل الدولية، سيكبحه، وسيضع له حدا، يمنعه من تحقيق أي خطوة من خطواته المتطرفة.الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عبلة أبو علبة، كشفت عن أن هناك مخاوف من اتساع رقعة الحرب إلى الضفة الغربية، وأن هذه المخاوف حقيقية، أساسها "مخطط حكومة الاحتلال الفاشية في استكمال مراحل تنفيذ ما يسمى بإسرائيل الكبرى كمشروع استعماري"، وهذا يعني "ضم الضفة قانونيا لدولة الاحتلال".وبينت أبو علبة في حديثها لـ"الغد"، أن ضم الضفة "قانونيا"، وإن كانت تحت الاحتلال، يعني وقوع ذلك تحت وطأة "احتمالات الاعتراف بهذا الوضع دوليا ورسميا، أكان بتمرير القرار أو بالسكوت عنه، أو الموافقة عليه".وأشارت في هذا الجانب، الى أن "استمرار الانقسام الفلسطيني الحالي، سيسهل مخطط الاحتلال التوسعي"، لافتة الى ان "الأردن مستهدف رئيس فيه"، مضيفة "بالنسبة للكيان الصهيوني، يعتبر الأردن جزءا من مشروع إسرائيل الكبرى، والضم للضفة الغربية لا يعني الهيمنة العسكرية. لكن هذه المخاطر، تشكل مصدر قلق لنا جميعا في الأردن وفلسطين ودول عربية أخرى، فما يقدم عليه الاحتلال من إجراءات في الضفة، يؤشر بوضوح إلى نية التهجير القسري، وتوفير الظروف لتهجير الفلسطينيين".كما لفتت أبو علبة، إلى أن التدمير الممنهج للبنية التحتية وما يمارسه الاحتلال من فظائع في قطاع غزة، محاولة لتوفير عوامل التهجير القسري والتطهير العرقي هناك "يعمل الاحتلال حاليا على استكماله"، وفق المؤشرات الميدانية في الضفة الغربية.وعن المساعدات والإسناد الذي قدمه الأردن الى الضفة الغربية، فيأتي في سياق الدعم الإنساني للفلسطينيين، بهدف كسر الحصار الذي يحاول الاحتلال فرضه على الضفة.وفي هذا النطاق، رأت أن على الفلسطينيين أن يتكاتفوا ويتوحدوا، اذ اضحت الوحدة بينهم حاجة ماسة اليوم، وهو ما يتطلب "توّحد الحركة الوطنية الفلسطينية، وتقديم مشروع وطني لوحدة قواها".وأضافت أبو عبلة، "نحن لا ننظر للأوضاع في الضفة أو في غزة من طرف العين، بل من العين الواسعة، فهناك حرب وحشية على غزة والضفة والقدس، ولا توجد مرجعية موحدة للفلسطينيين. الفلسطينيون بحاجة اليوم إلى مشروع كفاحي واستراتيجية موحدة، تقطف ثمار التضحيات الهائلة، تحت عنوان أساسي، أقله زوال الاحتلال وإنهاء الحصار وحق تقرير المصير".وبشأن المواقف التصعيدية الأردنية الدبلوماسية، أكدت أبو علبة أهمية هذا المسار الصحيح، معربة عن أملها بأن يمتد الموقف الأردني، وصولا إلى إلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، تلك التي بنيت على معاهدة وادي عربة، كاتفاقيات المياه والكهرباء والغاز، مشددة على أنه "في ظل هذه التطورات، باتت هناك قناعة مؤكدة، بأن الأردن مهدد".وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن، مقالة افتتاحية في صحيفة "واشنطن بوست" السبت الماضي، عبّر فيها عن موقف ناقد لما أسماه "العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة"، قائلا إن "من يرتكب هذه الأفعال يجب أن يحاسبوا"، ملوحا بوقف إصدار التأشيرات للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة، مع التأكيد على حل الدولتين، والحكم في ظل السلطة الفلسطينية في هذه الأثناء، سواء في الضفة أم في غزة.ورأى مراقبون أن هذه الافتتاحية، تعتبر تذكيرا للأميركيين بأن الصراعات في الخارج تؤثر على "الأمن القومي الأميركي"، إذ أكد بايدن، أنه لا بد من توحيد "غزة والضفة"، تحت قيادة السلطة الفلسطينية، في حين رفع الأردن مرارا شعار إعلان الحرب في حال "جرى تهجير الفلسطينيين من الضفة"، معتبرا ذلك خطا أحمر.وفي هذا السياق، يرى المحامي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي السابق عن محافظة القدس زياد أبو زياد، بأن هناك حاجة لإطلاق مبادرة فلسطينية، تحترم خيار الفلسطينيين داخليا، لتبديد أي محاولات لمصادرة خيار وحق الفلسطينيين في سلطة فاعلة وموحدة ومؤثرة، تستعيد زمام الأمور سياسيا.وقال أبو زياد في حديث لـ"الغد" عبر الهاتف، إن حالة الجمود في السلطة الوطنية تهدد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وتفتح باب الأطروحات الخارجية، قائلا إن "هناك أحاديث متداولة بين الإسرائيليين والأميركيين حول سلطة وطنية مجددة".وقال "باعتقادي أن الفلسطينيين اليوم، على قدر عال من الوعي السياسي لاختيار من يمثلهم، وبالرغم من أن قضية التهجير وإن كانت تشكل هاجسا لدى الأردن، إلا أن الفلسطينيين أنفسهم في الضفة كما هو الحال في غزة، يرفضون النزوح إلى هذه الخيارات، ولن يعيدوا نكبة العام 1948 فالكل متشبث بأرضه. كما أن الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة، تأتي ضمن سلسلة ممارسات الاحتلال الاستفزازية المستمرة.ورأى أبو زياد أن الموقف الأردني المشرف؛ الدبلوماسي والسياسي، والذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والحكومة الأردنية، يأتي في سياق التضامن التاريخي مع الفلسطينيين، معتبرا بأن المخاوف من تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، قد تكون مشروعة، لكن "هناك تهويل إسرائيلي بهذا الخصوص".وأضاف "ربما هذه المخاوف مشروعة، لكن الوضع على الأرض في غزة يختلف كليا عن الضفة التي تتعرض للاعتداءات باستمرار، وليست بمعزل عن الجرائم الإسرائيلية المتكررة. الوضع في غزة سيئ جدا، وخانق جدا، والاحتلال يسعى لتصوير أن التعامل مع الضفة الغربية خطر ديموغرافي على الأردن. شخصيا أعتقد بأن هناك مبالغات في هذا الأمر بسبب الأصوات المتطرفة لدى الاحتلال".وبين أن أثر الفصائل الفلسطينية في الضفة، أقل نسبيا من القطاع، وقال "الحرب على الضفة ليست جديدة. نحن فيها منذ عام تقريبا، يوميا هناك مداهمات ومناطق ساخنة وقتل واعتقالات وتدمير. باعتقادي أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت قيادة السلطة، لا يمكن أن تعيد ما حصل في الانتفاضة الأخيرة".في المقابل، شدد أبو زياد على أن الفلسطينيين اليوم بحاجة لاختيار من يمثلهم، في ظل تراجع الأداء السياسي الفلسطيني خلال العشرين عاما الماضية، مضيفا أن "إسرائيل سعت لأن يحظى الفلسطينيون بسلطات ثلاث، وكان الرئيس الراحل أبو عمار (ياسر عرفات) يقول لي كيف كان يضغط لأن يكون هناك مجلس تشريعي فلسطيني، يضم نوابا بعدد أعضاء البرلمان الأردني آنذاك (88 نائبا). ومنذ العام 2006 اختزل الفلسطينيون سلطاتهم بالسلطة التنفيذية، وبرغم أن الموضوع ليس سهلا، لكن الأطر القانونية موجودة في القانون الأساسي الفلسطيني، وهناك مرجعيات يمكن الاستناد إليها في الخروج بتوليفة جديدة، يمكن التوافق عليها. نحن بحاجة لمبادرة فلسطينية في كل الأحوال لكسر هذا الجمود السياسي".