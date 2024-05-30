 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مديرية الجيزة" تحتفل بعيد الإستقلال الـ 78

جامعة الإسراء تحتفل بعيد الإستقلال الـ 78
جامعة الإسراء تحتفل بعيد الإستقلال الـ 78

بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين وتحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ سعد السكارنة نظم قسم النشاطات التربوية الحفل السنوي لهذه المناسبة في رحاب جامعة الإسراء الخاصة بحضور رئيس جامعة الإسراء الخاصة الدكتور محمد حامد وعميد شؤون الطلبة الدكتور بلال السكارنة ورئيس قسم المتابعة الإعلامية في وزارة التربية والتعليم الأستاذة هالة الحويطات ومدير مركز دفاع مدني الجيزة المقدم وائل العجارمة ومديري المؤسسات الرسمية في اللواء ومجموعة من الإعلاميين وأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجلس التطوير التربوي والمديرين المختصين الدكتور عبد الرحمن الزبن والدكتورة شروق العيطان ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين والطلبة وجمع غفير من أولياء الأمور.

اضافة اعلان


حيث استهل الحفل بالسلام الملكي وتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة مدير التربية والتي رحب فيها بالحضور ومباركا للقيادة الهاشمية بهذه المناسبات الوطنية ومستذكرا عهد الأجداد في بناء الأردن الصامد في وجه التحديات ثم تلته كلمة رئيس الجامعة الدكتور محمد حامد، حيث أثنى فيها على الطالب الذي هو أساس ومستقبل هذا البلد كما استطرد في حديثة عن أهمية غرس مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال تعزيز قيم الولاء والانتماء ثم ألقى الطالب زياد صلاح الهقيش قصيدة وطنية نالت رضا الجميع ثم كورال طالبات الصف الخامس من مدرسة نسيبة المازنية بعنوان موطني وبعده تم عرض فيديو بعنوان مسيرة وطن وتبع الفيديو فقرة السامر لطلاب مدرسة العرين الثانوية للبنين ثم تكرم مدير التربية والتعليم بتسليم درع لر ئيس جامعة الإسراء وتسليم الجوائز والشهادات على مستحقيها من طلاب ومعلمين ومديري ومديرات المدارس.


وأثني على القائمين بالحفل مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتورة شروق العيطان ورئيس قسم النشاطات التربوية الأستاذ توفيق القفعان وأعضاء قسم النشاطات علي الدخيل وفوزي العرجان ومرعي الدهامشة وممدوح النيف ومنال الرحال ونوال أبو عليم.


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
bb4e86bd-7eb4-472c-8f26-225115366b0f

الإعلان عن مشروع السوسنة السوداء / عمان ضمن الشريط الاستثماري على كوريدور عبدون

منذ1 ساعة
IMG-20240213-WA0062

طقس مناسب للرحلات والأنشطة الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع

منذ2 ساعة
غرق طفل - (تعبيرية)

"الأمن العام" تشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لمنع حوادث الغرق

منذ3 ساعة
شعار الجلس القضائي الشرعي

إرادة ملكية سامية بترفيع عدد من قضاة الشرع (أسماء)

منذ11 ساعة
قمح - (تعبيرية) 2

عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح

منذ11 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

التربية تنشر تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على معلم بالضرب في عمان

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ24 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ24 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ24 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 