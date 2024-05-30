"مديرية الجيزة" تحتفل بعيد الإستقلال الـ 78

بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين وتحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ سعد السكارنة نظم قسم النشاطات التربوية الحفل السنوي لهذه المناسبة في رحاب جامعة الإسراء الخاصة بحضور رئيس جامعة الإسراء الخاصة الدكتور محمد حامد وعميد شؤون الطلبة الدكتور بلال السكارنة ورئيس قسم المتابعة الإعلامية في وزارة التربية والتعليم الأستاذة هالة الحويطات ومدير مركز دفاع مدني الجيزة المقدم وائل العجارمة ومديري المؤسسات الرسمية في اللواء ومجموعة من الإعلاميين وأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجلس التطوير التربوي والمديرين المختصين الدكتور عبد الرحمن الزبن والدكتورة شروق العيطان ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين والطلبة وجمع غفير من أولياء الأمور.

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حيث استهل الحفل بالسلام الملكي وتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة مدير التربية والتي رحب فيها بالحضور ومباركا للقيادة الهاشمية بهذه المناسبات الوطنية ومستذكرا عهد الأجداد في بناء الأردن الصامد في وجه التحديات ثم تلته كلمة رئيس الجامعة الدكتور محمد حامد، حيث أثنى فيها على الطالب الذي هو أساس ومستقبل هذا البلد كما استطرد في حديثة عن أهمية غرس مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال تعزيز قيم الولاء والانتماء ثم ألقى الطالب زياد صلاح الهقيش قصيدة وطنية نالت رضا الجميع ثم كورال طالبات الصف الخامس من مدرسة نسيبة المازنية بعنوان موطني وبعده تم عرض فيديو بعنوان مسيرة وطن وتبع الفيديو فقرة السامر لطلاب مدرسة العرين الثانوية للبنين ثم تكرم مدير التربية والتعليم بتسليم درع لر ئيس جامعة الإسراء وتسليم الجوائز والشهادات على مستحقيها من طلاب ومعلمين ومديري ومديرات المدارس.



وأثني على القائمين بالحفل مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتورة شروق العيطان ورئيس قسم النشاطات التربوية الأستاذ توفيق القفعان وأعضاء قسم النشاطات علي الدخيل وفوزي العرجان ومرعي الدهامشة وممدوح النيف ومنال الرحال ونوال أبو عليم.