"مديرية مكافحة التسول" تزيد مسارات نطاق حملات الضبط في رمضان

هديل غبّون

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عمّان - كشفت وزارة التنمية الاجتماعية لـ"الغد" عن توسيع نطاق عملها في ضبط المتسولين في إطار الحد من التسول في شهر رمضان، بتخصيص 10 حافلات في مناطق عمان المختلفة، وتخصيص 22 لجنة للحملات المكثفة في كل أرجاء المملكة مع التأكيد على ضبط 1188 متسولا ومتسولة منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم أول من أمس.وبينت مديرية الإعلام والاتصال في الوزارة، ردا على استفسارات لـ"الغد" حول خطة الوزارة في رمضان للحد من ظاهرة التسول، ترتكز بشكل أساسي على "تعزيز القدرة المؤسسية لمديرية مكافحة التسول، بما ينسجم مع متطلبات التميز بالأداء وضبط الجودة وتحسين مستوى وجودة الإجراءات المتعلقة بضبط البالغين والأحداث".ويرى مختصون في حقوق الطفل، بأن هناك حاجة ماسة لإعادة مراجعة إجراءات الضبط بحق المتسولين من "الأحداث"، لما قد تعرضهم آلية الضبط في الميدان لـ"مخاطر نفسية وجسدية" على مدار العام، تضاف للانتهاكات الواقعة عليهم من التسوّل ذاته مع وجود التكرار.في الأثناء، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، عبر مديرية مكافحة التسول، على تطبيق 5 إجراءات رئيسة للحد من التسول في رمضان، وهي "زيادة نطاق المسارات المخصصة لحملات ضبط المتسولين في العاصمة عمان (شرق عمان، غرب عمان، وسط عمان، جنوب عمان) بزيادة عدد الحافلات الى 10، وتكثيف عدد الحملات في المملكة عبر 22 لجنة.وبحسب الوزارة أيضا، رفدت المديرية بكوادر بشرية إضافية من سائقين ومرافقين، بالإضافة لاعتماد توحيد الإجراءات المتعلقة بضبوطات المتسولين من أحداث وبالغين في كل أقاليم الشمال والسط والجنوب بالتنسيق مع المجلس القضائي.ومن الإجراءات المطبقة أيضا وفقا للوزارة، "تنسيق وتشبيك مديريات التنمية الاجتماعية مع الحكام الإداريين والقضاة والمراكز الامنية في المحافظات لتكثيف حملات اللجان المشكلة والمنتشرة في أنحاء المملكة كافة"، وكذلك "تجهيز وتهيئة مراكز رعاية وتأهيل المتسولين لاستقبال الاعداد الاضافية من الأحداث المتسولين، على مستوى "المرافق والافطارات والنشاطات"، إلى جانب استمرار العمل بتخصيص مركبات لغايات الاستجابة الفورية، للشكاوى الواردة عبر الخط الساخن للوزارة، وهو (0793344330).كذلك تغليظ العقوبات على التسول منذ تموز (يوليو) 2022، أثر تعديل المادة 389 من قانون العقوبات، بخاصة بحق البالغين المسخّرين للأطفال أو القصّر ممن هم دون الـ16 عاما في التسول، وأصبحت العقوبة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على في 5 حالات من بينها، "من وُجد يقود قاصرا دون الـ16 عاما للتسول"، أو جمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، ومن استعطى أو طلب الصدفة من الناس متذرعا بعاهة أو بجروح أو بأي وسيلة أخرى جالسا أو متجولا في مكان عام.وفي هذا السياق، قالت الوزارة ردا على استفسار متعلق بإجراءات التعامل مع فئة "القصّر"، أو الأحداث وأحيانا الرضّع، بخاصة من يستخدموا من نساء متسولات، فقد أوضحت الوزارة بأن عملية الضبط يشملها "تسليم البالغة- غالبا الأم- المصحوبة بطفل أو طفلين للتسول إلى المركز الأمني"، ومن ثم يصار لإعداد دراسة للأطفال المصحوبين مع الأم المضبوطة.وبناءً على "المصلحة الفضلى"، وفقا لتعبير الوزارة، "وظروف"الضبط" يقر قاضي الأحداث إيداعهم في مؤسسات وزارة التنمية، وشددت الوزارة على الجانب التوعوي والاجتماعي، كجزء أساس من خطتها، بخاصة وأن أعمال الخير صفة "أصيلة" في المجتمع الأردني، مؤكدة ضرورة توجيه أعمال الخير لـ"المستحقين" لا لـ"المتسولين" أو "المستجدين" الذين يستميلون عواطف الناس ومشاعرهم للتسول"، وفق الوزارة.وأشارت في السياق ذاته، الى أن مديرية مكافحة التسول "عمدت على نبذ فكرة التسول، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لتضمين الخطاب الديني للخطباء والوعاظ، وجهة نظر الدين في التسول وتوزيع الصدقات للجهات المستحقة"، علاوة على دور الإعلام كشريك مهم في إيصال وتوعية المجتمع بخطورة ظاهرة التسول، مع ضرورة التأكيد على الشراكة مع الأمن العام كشريك استراتيجي مهم"، وفقا للوزارة.وتعتبر أعداد الأطفال المسخرين في ضبوطات التسول ونسبة التكرار لديهم، عدا عن اعتماد ممارسات فضلى جديدة تتعلق بوقف "الضبط الميداني للأطفال" واستبداله بإجراءات تحقيق أشمل من أهم المؤشرات على فاعلية حملات مكافحة التسول، بحسب عدة دراسات مجتمعية أجرتها مراكز بحثية مختصة حول التسوّل وإجراءات الحد منه.وبشأن الأحداث المتسولين، شددت المديرة التنفيذية لمؤسسة لإنقاذ الطفل بالأردن، ديالا الخمرة على ضرورة أن يجري "التعامل مع الأطفال المستغلين باعتبارهم أطفالا محتاجين للحماية والرعاية وضحايا للاستغلال"، لافتة في ذلك للحماية التي يوفرها قانون الأحداث باعتبارهم محتاجين للحماية والرعاية، وأن ذلك نص عليه قانون منع الاتجار بالبشر، "باعتبار استغلال الأطفال في التسول المنظم شكل من أشكال الاتجار بالبشر".وأوضحت الخمرة في تصريح لـ"الغد" بالقول "إن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر بشمولية في الإجراءات المتبعة مع الأطفال المستغلين في التسول"، لافتة إلى أن ما تشير إليه الأرقام من ارتفاع في نسب التكرار للأطفال الداخلين لمراكز رعاية وتأهيل المتسولين، تظهر أن الآليات الحالية في التعامل مع هذه الفئة من الأطفال، لم تحقق غايتها بحمايتهم من الاستغلال".وبينت الخمرة أن "قياس الحماية لا يكون بعدد الحالات المضبوطة أو دخولها لمراكز رعاية وتأهيل المتسولين، بل بقياس العدد الفعلي للأطفال ممن جرى توفير التدخلات اللازمة لهم وفق تقييم حقيقي للاحتياجات يحول دون تسولهم مجددًا".وفي هذا السياق أيضا، تشير الخمرة إلى أن مؤسسة إنقاذ الطفل ومركز العدل للمساعدة القانونية، سيطلقان قريبًا دراسات تشخيصية حول الفجوات القانونية والمؤسسية المتعلقة باستغلال الأطفال في التسول، أعدت بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة.وكان الأمين العام للوزارة برق الضمور، أكد في تصريحات سابقة أن "كوادر مديرية مكافحة التسول بالوزارةضبطت 7809 متسولين خلال عام 2023، منهم 3740 متسولا من البالغين و 4069 من الأحداث"، مقابل 11333 في العام 2022، بينما تم ضبط 1113 حتى نهاية شباط الماضي من العام الحالي 2024.وأكد الضمور في تصريحاته في الـ13 من الشهر الحالي، أن معدل الضبط لهذا العام بحسب الإحصاءات حتى نهاية شباط الماضي، "تؤشر لانخفاض" معدل أعداد المتسولين، إذا ما قورنت بالعام الماضي والعام الذي سبقه وفقا له.وتشير الزيادة في أعداد المتسولين المضبوطين منذ بداية الشهر الحالي، وفقا لإحصاءات الوزارة على مدار نحو أسبوعين إلى 75 متسولا ومتسولة تم ضبطهم.من ناحية أخرى، أظهرت ورقة بحثية مركز تمكين للمساعدة القانونية حجم "الأخطار" المحيطة بالأحداث والأطفال المتسولين سواء من المتاجرين أو المسخرين أو المارة، وكذلك التحرش أو الاعتداء على الفتيات منهن أو الخطف لغاية سرقة المبالغ المالية التي بحوزتهم عن تعرّض الأطفال المتسولين لمختلف الانتهاكات بما في ذلك المشاجرات بين الأطفال المتسولين أنفسهم.وتشدد الدراسة، على ضرورة وأهمية تقديم التدريب المهني أو التعليم النظامي-غير النظامي بحسب الحالة في مراكز الإيواء للمتسولين الأحداث، بدلا من متابعة الطفل خلال تواجده في مراكز إعادة تأهيل المتسوّلين فقط وتقديم الخدمات خلال هذه الفترة، ما يتسبب ببقاء الأطفال المتسوّلين في دائرة التسوّل والضبط والإيواء مرة تلو الأخرى بسبب الافتقار لنظام متكامل يحتوي على جزئية رعاية لاحقة ويحمل أسس للحماية الاجتماعية للأطفال المتسوّلين. خصوصًا في حال لم تنطبق على الأطفال المتسوّلين وذويهم شروط برامج الحماية الاجتماعية الموفرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.وترى تمكين، أن "الأطفال ممتهني التسوّل، لا يمكن توفير الحماية الاجتماعية لهم إلا بفصلهم عن مسخريهم في التسوّل الذين يعيدونهم للشارع لممارسة التسوّل مرة تلو الأخرى وفرض عقوبات رادعة على مسخري الأطفال في التسوّل، إضافة لاتباع سياسة إعادة إدماج واضحة ومفصلة لكل حالة بحسب احتياجات الطفل ووضعه، والأخذ بعين الاعتبار من هو الشخص الذي يقوم بتسخيره في التسوّل".وأوصت في دراستها التي أعدتها العام الماضي، إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة ما بين وزارة التربية والتعليم ومراكز التدريب المهني والأمن العام والعمل بطريقة ممنهجة لمحاربة تسرب الأطفال من مقاعد الدراسة، وخلق قاعدة بيانات موحدة ما بين المؤسسات العاملة على مكافحة عمل الطفل والتسوّل، أكانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو غير ذلك، وتوفير خدمة التعليم في مراكز إيواء المتسوّلين في الضليل ومأدبا بالإضافة لتوفير مراكز إضافية في المحافظات لتسهيل ضبط وإيواء الأطفال المتسوّلين، وسنّ تعريف واضح للتسوّل المنظم وتعريف واضح لتسخير الأطفال في التسوّل، بحسب الدراسة.