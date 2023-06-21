مدينة عمان تفوز بمنحة مقدارها 200 ألف دولار

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أعلن مجلس رؤساء البلديات للهجرة اليوم، فوز مدينة عمّان بمنحة مقدارها 200 ألف دولار بتمويل من صندوق المدن العالمية للمهاجرين واللاجئين، وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمي.ويأتي اختيار مدينة عمان ضمن المدن الستة الفائزة وهي مدينة رام الله من دولة فلسطين، مدينة ميلان من إيطاليا، دونايفتسي من أوكرانيا، مونتفيدو من الأوروغواي، إضافة إلى غواياكيل من الأكوادور، والتي كانت قد قدمت مقترح مشروع يستهدف الأطفال والمهاجرين ومقدمي الرعاية بناء على دعوة من مجلس عمداء ورؤساء البلديات للهجرة MMC، ومؤسستي Conrad N.Hilton و Bernard van leer.وحصلت مدينة عمان على المنحة لتنفيذ مشروع تأهيل "حديقة وأكاديمية المناخ للأطفال في عمان"، والمتمثل بتأهيل حديقة ميسلون التي تبلغ مساحتها 4 دونمات، وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال حول قضايا المناخ والبيئة.من جانبه، ثمن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الدور الذي يؤدّيه صندوق المدن العالمية للمهاجرين واللاجئين على الدعم الذي يقدمه للمدن في تلبية احتياجات اللاجئين.وقال الشواربة إن مدينة عمان تميزت بتعاطفها الدائم واحتضانها للمهاجرين واللاجئين على حد سواء، وإنها قدمت وما تزال تقدم لهم ملاذًا آمنًا يتسم بحسن الضيافة وتوفير العديد من الفرص الحقيقية، مشيرا إلى أن أولوية المدينة تتمركز حول ترسيخ وتطبيق مبادئ الاندماج الاجتماعي والعدالة لجميع السكان.وأضاف أن صندوق المدن العالمية للمهاجرين واللاجئين سيتيح للأمانة تقديم مساحات خضراء جديدة مستجيبة للتغيرات المناخية، حيث يمكن للأطفال بما في ذلك اللاجئين، اللعب والتواصل والتعلم الذي يستهدف البيئة وشؤونها وكيفية الحفاظ عليها، وذلك بغية الحفاظ على مجتمع موحد ومتماسك.ويقع المشروع المقترح في منطقة العبدلي بالقرب من مخيم الحسين للاجئين، إحدى أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في عمان، حيث يقطن ما يقارب 40 ألف شخص حول موقع المشروع ويشكل اللاجئون منهم ما نسبته 30%.وستمكن الحديقة العامة الأطفال اللاجئين والأردنيين من اللعب والتفاعل والتعلم جنبا إلى جنب دون تمييز.وستحوي الحديقة أول أكاديمية للأطفال تعنى بتوعية الطفل حول التغيرات المناخية والشؤون البيئية وكيفية الحفاظ على البيئة والتكيف مع المناخ المتغير في المدينة لتعزيز ثقافة الجيل حول قضايا البيئة و المناخ.ويهدف صندوق المدن العالمية للمهاجرين المحتاجين واللاجئين إلى دعم المشاريع التي تقودها المدينة والتي تلبي الاحتياجات العاجلة للأطفال المهاجرين ومقدمي الرعاية، مع تمكين القيادة المحلية لتأسيس ممارسات شاملة يمكن توسيع نطاقها وتكرارها في أماكن أخرى للتقدم لمنح الصندوق الأخضر للمناخ.