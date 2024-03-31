الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مذكرة تفاهم لتعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه

الأمير مرعد بن رعد ووزير المياه والري رائد ابو السعود يوقعان مذكرة التفاهم-(بترا)
الأمير مرعد بن رعد ووزير المياه والري رائد ابو السعود يوقعان مذكرة التفاهم-(بترا)
عمان- وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتطوير قدراتهم ضمن برنامج زمالة المياه الوطني.اضافة اعلان
وتهدف المذكرة للتنسيق وتوجيه الجهود لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كمتلقي خدمات وموظفين ومتدربين وشركاء، وتحسين تقديم خدمات قطاع ومرافق المياه وتهيئتها بما يتوافق مع متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الخدمات والاستفادة منها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيانات والمعلومات كافة بأشكال ميسرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
وبموجب المذكرة سيجري العمل على تدريب مجموعة من الشباب ذوي الإعاقة للالتحاق ببرنامج زمالة المياه الوطني، الذي أطلقته وزارة المياه والري بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأكد سموه أهمية برنامج زمالة المياه الوطني ودوره في تعزيز القدرات الشابة المؤهلة علمياً وفنياً ودمجهم عبر نهج شامل في جميع مرافق قطاع المياه، بما يحقق تطوير الخدمة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.
ودعا سموه إلى إشراك الشباب ذوي الإعاقة في بناء وتطوير مؤسسات القطاع عبر برامج تدريبية متخصصة وصقل مهاراتهم في بيئة عمل مهنية تفاعلية بناءة، وإكسابهم مهارات فنية وإدارية متطورة تمكنهم من التعامل مع مختلف التحديات، وتسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم.
من جهته، أكد أبو السعود اهتمام قطاع المياه بتوسيع آفاق التعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تمكينهم من تعزيز جهود نشر الوعي المائي وقيادة التغيير في المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن هذه الشريحة لها دور مهم في تحقيق أهداف وتطلعات قطاع المياه خاصة، وأن المياه عنصر أساسي في التنمية الوطنية. وأشار أبو السعود، إلى تحديات تواجه قطاع المياه، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به ذوي الإعاقة في إحداث تغيير لدى مختلف شرائح المجتمع.
ولفت إلى أن قطاع المياه أدرج ضمن استراتيجيته الوطنية 2023-2040 هدفا خاصا يتعلق بذوي الإعاقة (إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه على جميع المستويات وزيادة توظيفهم) ليكونوا شركاء فاعلين مع باقي أفراد المجتمع في مواجهة تحديات المياه.
وثمن جهود المجلس الأعلى لذوي الإعاقة وتنفيذ السياسات المتعلقة بهم، وكذلك جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID على دعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات.
من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، خلال حفل التوقيع: "يعد التوقيع اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز الشمولية والاندماج لقطاع المياه، كما أنه يؤكد الالتزام المشترك الذي يضمن تكافؤ الفرص والحقوق للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة."-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دار-رئاسة-الوزراء-في-عمان-أرشيفية-1

قطيشات: نظام إدارة الموارد البشرية مظلة للموظفين

منذ 18 دقيقة
التسول

%85 من الأطفال المتسولين يمنحون "الغلة" للآخرين

منذ 21 دقيقة
طبيب

صرف علاوة العمل الإضافي لأطباء "الصحة" قبل عطلة العيد

منذ 22 دقيقة
مبنى وزارة البيئة - (تصوير: أمجد الطويل)

السواعير: وزارة البيئة تطلق مشروع إنشاء نظام بيئي شامل للعمالة الخضراء

منذ 22 دقيقة
جانب من التظاهرات المناصرة لغزة في منطقة الرابية في عمان-(أرشيفية)

كيف يمكن للمسيرات المؤيدة لغزة خلق التضامن دون حرف البوصلة؟

منذ 25 دقيقة
مكاتب تدريب السواقة

الحكومة تعدل نظامي ترخيص السواقين ومكاتب تدريب السواقة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

إرهاصات اجتياح غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

تصنيع الأزمات وكلفتها في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مجلس النواب.. شوط إضافي أم رحيل؟!

جهاد المنسي |اليوم

فهم المسألة وتحديد المسار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما هو المطلوب من الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

عن متوازيات لا تلتقي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |منذ 19 دقيقة
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات |29 آذار 2024
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير
 
 