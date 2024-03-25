الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مذكرة تفاهم لمشروع التعليم المبكر بين "الهاشمية" و"آيركس"

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 وقعت الجامعة الهاشمية والمجلس الدولي للبحوث والتبادل "آيركس"، مذكرة تفاهم لتطوير وتقديم واستدامة مشروع التعليم المبكر"أساس".
ووقع المذكرة نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور وصفي الروابدة، ومدير برنامج التعليم المبكر (أساس) كاميرون ميرزا.اضافة اعلان
وقال الروابدة إن الجامعة شريكة أساسية في التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتطوير برنامج تأهيل وإعداد المعلمين قبل الخدمة، وهي الآن تنتقل خطوة في الشراكة بمشروع "أساس" المعني بتطوير برامج الطفولة المبكرة الهادف إلى تخريج الكفايات التعليمية، وتمكين المعلمين قبل دخولهم إلى الميدان خاصة في المرحلة الأولى من عمر الطفل.
من جانبه، أوضح ميرزا أن المشروع يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحسين مستوى تعليم وتأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة، وتحسين مهارات الطلبة الأساسية والاجتماعية للصفوف من الروضة وحتى الصف الثالث الأساسي في الأردن، لافتا إلى أن البرنامج يشمل مراجعة وتطوير المناهج وأساليب التقييم والتدريب العملي الحالية في البرامج ذات العلاقة بالتعليم المبكر.
وأشار عميد كلية الملكة رانيا للطفولة الدكتور نجاتي بني يونس أن الكلية هي الوحيدة المتخصصة في برامج تربية ورعاية الطفولة المبكرة والتربية الخاصة للأطفال في الأردن والمنطقة، وتضم نخبة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية الراغبة في تحسين العملية التعليمية وتطويرها والحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها.
بدوره، قال مدير أول برامج إعداد المعلمين في أساس الدكتور صائب خصاونة، إن أساس مشروع وطني لتطوير التعليم في المرحلة المبكرة، موضحاً أن إطلاق اسم"أساس" على المشروع ليبدأ من المرحلة التأسيسية والمهمة في حياة الطفل، لتنمية مهاراته الشاملة التي تؤثر في التعليم والحياة وبناء المجتمع.
ونصت المذكرة على إطلاق برنامج الطفولة المبكرة للطلبة الجامعيين UECP المطور في كلية الملكة رانيا للطفولة، ووضع خطة لتحسين الأداء وإنشاء مجتمع تعليمي احترافي افتراضي، وتعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المشاريع البحثية التعاونية لتبادل المعرفة وتحديثها في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
كما نصت على تطوير وتحديث سياسات الجامعة لتتواءم مع سياسات مشروع تعليم المعلمين ما قبل الخدمة وأثنائها، من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتعاون لضمان الاعتراف ببرنامج البكالوريوس المطور من قبل وزارة التربية والموافقة عليه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واعتماده من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إذ من المتوقع أن يبدأ البرنامج في آب المقبل.-(بترا)
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