الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان

مبنى مجلس النواب-(تصوير: أمجد الطويل)
مجلس النواب
تبنى النائب زيد العتوم مذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان.
وقال النائب العتوم ان عدد الموقعين على المذكرات عشرات النواب ويرتفع عدد الموقعين بشكل واسع. اضافة اعلان

وجاء في المذكرة "نحن النواب الموقعين أدناه وبعد جرائم الحرب والمجازر وأعمال الابادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء والأبرياء والتي ارتكبها ولا زال يرتكبها الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع العالم ودون أن يتم تحريك ساكنا وبموافقة ومباركة ودعم دولي.

ومع التأكيد بأن موقف الأردن قيادة وشعبا هو موقف مشرف، فإننا نحن النواب الموقعين أدناه ومن منطلق الاصرار على اتباع نهج المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية التي اعتاد عليها الهاشميون والشعب الأردني فإننا نطالب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي فورا وذلك تحت طائلة طرح الثقة بالحكومة في حال لم تستجب لطلب مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني".
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