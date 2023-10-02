الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

مذكرة نيابية حول مقاعد الطلبة المعيدين للتوجيهي

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مجلس النواب
قدم عدد من النواب مذكرة إلى رئيس مجلس النواب حول حقوق الطلبة المعيدين للثانوية العامة وضمان حصولهم على مقاعد جامعية مناسبة لمعدلاتهم.

وجاء في المذكرة: " نؤكد دائماً على تطبيق مبدأ العدالة وتكافىء الفرص التي نستند إليها في دستورنا الموقر في مادته السادسة بكافة أحكامها التي تقتضي بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات إن إختلفوا في العرق واللغة أو الدين".اضافة اعلان

وأضاف :"عطفاً على إعلان النتائج القبول الموحد في اليومين المنصرمين لمسنا أن العدالة غابت عن طلبتنا المعيدين لا سيما أصحاب المعدلات المرتفعة الذين كانوا  يحملو وعاشو لحظات من الأمل برفع معدلاتهم وإجتهدوا وثابروا لرفع معدلاتهم لقبولهم في تخصصات الطب ومنهم من عاد إمتحان الثانوية العامة لأكثر من سنة إلا أن التدخل البشري لهذا العام حطم آمالهم ، وذلك بعدم تخصيص مقاعد للطب للمستنكفين ( الشواغر ) عنها سواء الموازي أو الموحد بعد أن كان ذلك النظام ساري منذ سنوات سابقة".

وتابع بالقول :"ونحن الأن لا نريد ترحيل مشاكل ولا خلق أزمات لا يحمد عقباها لا سيما وأن مادة التوجيهي الان هي أخر فرصة لهم لرفع معدلاتهم ( المناهج القديمة ) وعليه نضع مطالب ما يزيد عن (360) طالب أمانة بين يديكم الكريمتين للسير و الضغط بها على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمجلس التعليم العالي والمتمثلة بي" :                                                                    
1- طرح مقاعد الطب (التنافس) المستنكف عنها للطلاب المعيدين .
2- تجيير مقاعد الموازي ، و ذلك بطرح مقاعد الطب المستنكف عنها في البرنامج 
الموازي للطلبة المعيدين.
3- تخصيص عدد من مقاعد الطب تحت مسمى الشواغر للطلبة المعيدين و أن يتم فرزها على أكثر من دفعة و رصد شواغرها لهم كذلك ، على أن لا يقل عددها
 الإجمالي عن 350 مقعد ، و هذا العدد أقل من الذي تم تخصيصه للمعيدين في العام الماضي و ما قبله .
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