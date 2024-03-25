الإثنين 25 آذار 2024
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مراكز الإصلاح تجمع النزلاء وذويهم في إفطارات رمضانية أسرية

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مراكز الإصلاح تجمع النزلاء وذويهم في إفطارات رمضانية أسرية
واصلت مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، سلسلة اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان
وجمعت الإفطارات التي نظمتها الإدارة، النزلاء وذويهم بأجواء رمضانية وأسرية في مراكز إصلاح وتأهيل الكرك، معان، العقبة، الموقر، قفقفا، واربد، ضمن سلسلة الإفطارات واللقاءات الرمضانية التي انطلقت منذ بداية الشهر الفضيل، لتشمل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، في نهج إنساني واجتماعي يعزز البرامج التأهيلية للنزلاء، ويحافظ على تواصلهم مع أسرهم.
وتأتي هذه الإفطارات، امتداداً لاستراتيجية مديرية الأمن العام في تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح وتمكينهم من العودة إلى حياة طبيعية يمارسون فيها أدوارهم كأعضاء فاعلين في المجتمع وبطريقة إيجابية، بعد انتهاء فترات عقوبتهم.
--(بترا)
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