مرحلة ما بعد حماس في غزة.. وهم في مخيلة الاحتلال وداعميه

شروق البو

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أصبح شغل الاحتلال وداعميه الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، التي تعد شريكا في ارتكاب جرائمه في قطاع غزة، والذين دخل عدوانهم عليها شهره الثاني، هو الحديث عمّا يطلقون عليه مرحلة "ما بعد حماس"، برغم أن الحرب العدوانية على غزة، لم تضع أوزارها بعد، وما تزال المقاومة الفلسطينية تقول كلمتها ميدانيا.والنقاشات التي تجري على قدم وساق في دوائر صنع القرار الغربية، الأميركية تحديدا، حول "ما بعد حماس" وطريقة إدارة القطاع الذي سيخرج من هذه الحرب منهكا، لا تخفي سيناريوهات أعدت سابقًا، هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وإعادة نكبة أهلها مجددًا.إلا أن خبراء ومحلليين سياسيين فندوا في حديثهم لـ"الغد"، إمكانية القضاء على المقاومة الفلسطينية في القطاع، ورأس حربتها حركة المقاومة الفلسطينية - كتائب القسام (حماس)، وكأنه "وَهْمٌ" شاْبَ خيالات الاحتلال الصهيوني وحلفائه في بداية المعركة.وشدد الخبراء على أن الفلسطينيين، لن يخرجوا من أرضهم، وأن المقاومة متجذرة في غزة، وفي كل بيت فيها، وسيستمرون بالقتال حتى النصر أو الشهادة.مدير مركز القدس للدراسات السياسية الكاتب والمحلل السياسي عُريب الرنتاوي، قال لـ"الغد" إن "حماس، حركة متجذرة في أوساط الشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من حركة التحرير الوطنية الفلسطينية".وأضاف الرنتاوي إن "اجتثاث حماس مهمةٌ عصيةٌ على التحقيق؛ والسبب في ذلك، أن شعبيتها ونفوذها، تضاعفا بعد عملية طوفان الأقصى، ليس في الأوساط الفلسطينية حسب، بل بين العرب والمسيحيين أيضا".وتابع "من يظن بأنه يمكن القضاء على حماس فهو مخطئ، لا سيما وأنها تتصدر المكانة الأولى في أوساط الشعب الفلسطيني، مقابل تآكل مكانة السلطة ومنظمة فتح".وأردف الرنتاوي "يأتي ذلك بعد الأداء المشرف لحماس في 7 أكتوبر، وما قابله من أداء هزيل للسلطة الفلسطينية"، مضيفا "لا يمكن القضاء على حماس، إذ إن ما يقارب قنبلتين نوويتين أُطلقتا على غزة، وبرغم ذلك لم يرفع أي بيت فلسطيني الراية البيضاء".وزاد المحلل السياسي "الإسرائيليون لديهم نية لإنهاء حماس، لكنهم يحاولون تحقيق مكاسب سياسية، عوضا عما لم يستطيعوا تحقيقه عسكريا".ورأى الرنتاوي، أنه على منظمة التحرير الفلسطينية، ألا تفوت هذه الفرصة التي انتصرت فيها المقاومة في قطاع غزة، فإن سقطت هذه المقاومة، فسيصبح الأمن الأردني والمصري مكشوفا أمام الكيان الصهيوني الذي تتأصل فيه كل معاني الانحطاط والتوحش، المدعوم من أميركا، الشريكة في هذه الحرب والمؤامرة على الفلسطينيين.وقال "الآن هناك فرصة لإنقاذ الأمن الوطني والمقاومة والمشروع الوطني الفلسطيني، والأمن القومي العربي، عبر احتضان المقاومة الفلسطينية سياسيا - على الأقل، بحيث يُعترف بها على أنها حركة تحررية وطنية وليست إرهابية".وشدد المحلل السياسي على أنه يجب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يدعو لتشكيل قيادة طوارئ موحدة، تشمل كل المكونات الفلسطينية لإدارة المعركة العسكرية والسياسية في هذه المرحلة"، مضيفا "على عباس أن يشكل قيادة وحدة وطنية، ويستثمر بالانتصار الكبير في طوفان الأقصى".وحذر من أنه إذا كان عباس يحاول أن "يرث غزة بالحياة"، فهذا خيار بائس، وسيلعن التاريخ كل من يحاول تبديد مكتسبات 7 أكتوبر أيا كان فلسطينيا أو عربيا.وبشأن احتمالية تكرار سيناريو بيروت عام 1982، أوضح الرنتاوي "أن بيروت منفى، لكن غزة وطن، وأبو عبيدة قال عن غزة سنقاتل بترابها، بسمائها، بهوائها، بمائها".وأضاف "من جهة أخرى، لا ملاذ آمنا للفلسطينيين خارج وطنهم، وأشك بأن هناك عاصمة عربية، يمكن أن تفتح ذراعيها للمقاتل الفلسطيني".وأردف الرنتاوي "الفلسطيني في غزة يقاتل قتالا استشهاديا، وحماس أعطت معنى جديدا للمسافة (صفر) في القتال، وشعارها النصر أو الشهادة، وهذه هي الروح التي تحكم غزة، وأعتقد بأن غزة ستنتصر، فالجيش الإسرائيلي يقتل ولا يقاتل".وأكد أنه ليس كل ما تريده "إسرائيل" أو "أميركا" تدركانه، وهزيمة هذه الأطراف ممكنة، لكنها تحتاج إلى صلابة وثبات وإرادة، وتوفير شبكة أمان سياسي للمقاومة.وفي السياق ذاته، قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية د. حسن أبو هنية، إن "ما تسعى له (إسرائيل) من إنهاء حماس كان في البداية نوعا من الوهم"، مضيفا "الاحتلال وضع أهدافا عالية جدا في البداية، أهمها القضاء على حماس في غزة واستعادة الأسرى" لكنه تاليا بدأ يتراجع عنها، حتى وهو يؤكد عليها في إعلامه، لكنه في حقيقة الأمر، بات يدرك أنه لن يستطيع القضاء على حماس.وتابع "كما شاهدنا أن هناك اعتقادا لدى (إسرائيل) والغرب والكثير من الدول العربية، بأن القضاء على حماس أمر سهل ويمكن تنفيذه خلال شهر أو اثنين، لكن الآن هناك قناعة لدى الجميع، بأن هذه المهمة مستحيلة".وأردف أبو هنية: أصبحت "إسرائيل" تتحدث عن أهداف محدودة؛ مثل صفقة لتبادل الأسرى، وكذلك الأمر بالنسبة للقائد العسكري محمد الضيف، فلم يعد الاحتلال يتحدث عن تصفيته، وإنما وضع هدفا جديدا بديلا لإنهاء حماس، وهو القضاء على زعيم الحركة يحيى السنوار.واستكمل، "إسرائيل" تريد نصرا شكليا، وبالتالي أصبحت تخفض من أهدافها، كما أن الحديث عن مرحلة "ما بعد حماس" بات من الماضي.وزاد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية: الاحتلال فشل بالتهجير بعد شهر من المعركة، ولم يستطع أن يحقق نصرا يقدمه لجمهوره؛ الأميركي أو الإسرائيلي. والمقاومة ما تزال قوية جدا، مرجحا أن تمنح أميركا "إسرائيل" شهرا آخر لتنظّم الأخيرة أوضاعها، ثم تتجه للمفاوضات والبحث عن حلول.وقال أبو هنية: هناك شك ببقاء السلطة في الضفة الغربية، فهي فشلت بعد أن وضعت كمرحلة انتقالية لإقامة دولة فلسطين، لكن الإسرائيليين أفشلوا ذلك، واقتصر دور السلطة على التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتقديم خدمات، ولم تتمكن من حماية الفلسطينيين.وأضاف: السلطة لم تنجح في مهمتها في الضفة، فكيف لها أن تدير غزة؟ ثم إن الحاضنة الشعبية في غزة، ترفض السلطة تماما؛ لذا فإن عودتها لإدارة غزة غير ممكنة.ولفت أبو هنية إلى أن الحالة مختلفة تماما، بالمقارنة بين حصار بيروت عام 1982 والأحداث الحالية في القطاع المحاصر، وتكرار أحداث بيروت غير ممكن، سواء من الناحية التقنية أو المنطقية.وتابع: في بيروت ذهبت فصائل فلسطينية إلى لبنان وكأنهم "ضيوف"، لكن غزة أرض الفلسطينيين وهم متجذرون فيها، وحماس جزء من أهل غزة، وليسوا طارئين عليها، وإن كانت "إسرائيل" تريد إخراج حركة حماس من القطاع، فعليها أن تحتل غزة، ثم تجد وكيلا محليا كما حصل في بيروت، لكن ذلك مستحيل.من جانبه، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إنه من الصعب جدا القضاء على حماس، فهي جزء من المجتمع الفلسطيني، وما تتحدث به "إسرائيل" ليس القضاء على وجود الحركة، وإنما القضاء على تأثيرها في غزة، لا سيما وأنها تحكم القطاع.وأضاف المعايطة إن "المعيار الذي تسعى له "إسرائيل"، هو القوة العسكرية لحماس، بحيث لا تعُد هي المسيطرة على غزة" مبينا أن إمكانية تحقيق ما تتحدث به "إسرائيل" يعتمد على محصلة العمليات العسكرية على أرض الواقع، معربا عن أمله بصمود المقاومة في وجه الاحتلال.وأردف المعايطة: النهاية هي التي تحسم الاتجاه الذي تسلكه "إسرائيل"، لكن الصورة ليست واضحة حتى اللحظة، ولحين وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أحد السيناريوهات وهو من "الخيارات الأسوأ"، بحيث تتحول حماس إلى حالة سياسية في المجتمع بعيدا عن القوة العسكرية.وحول إمكانية عودة السلطة لإدارة قطاع غزة، بين المعايطة أن السلطة لديها قبول من حيث المبدأ، فمن الناحية العملية غزة تعد جزءا من السلطة قبل انتخابات عام 2006.وأوضح أنه بالرغم من أن السلطة أعلنت قبولها لإدارة غزة، لكنها تريد مفاوضات مع "إسرائيل"، وحلا سياسيا شاملا وحقوقا للفلسطينيين.وقال الوزير الأسبق: لا أعتقد أن المقاتلين يمكن أن يخرجوا من غزة كما حدث في بيروت عام 1982، فالهدف الأساسي هو عدم وجود قوة عسكرية لحماس أما خروجها فيعني وجودها لكن في مكان آخر.وأضاف: كما أن بيروت ليست أرضا للفلسطينيين، والخروج من غزة غير ممكن ولا أحد سيقبل به، وليس هناك من يستقبل آلاف الفلسطينيين، إذا ما خرجوا من ديارهم.