الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مركز الأميرة بسمة: مع الملك في جهوده لوقف العدوان على غزة

جامعة اليرموك - (أرشيفية)
جامعة اليرموك
 أكد مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بجامعة اليرموك أمس، أن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، للهيئة الخيرية الهاشمية بمواصلة تأمين المواد الإغاثية والطبية للأشقاء في قطاع غزة واستمرارية عمل المستشفى الميداني في القطاع، برغم ظروف الحرب العدوانية على غزة، تأكيد على الرسالة الملكية في دعم صمود الفلسطينيين.اضافة اعلان
وثمن المركز مواقف جلالة الملك بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على وقف انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في القطاع.
وشدد المركز على لسان مديرته د. بتول المحيسن، على أن رؤية جلالة الملك في إيقاف الحرب على القطاع، ومنع استهداف المدنيين، هو الخطوة الأولى لإعادة الحياة للمناطق المتضررة، والعمل مع النساء الفلسطينيات لتعزيز دورهن التنموي والإنساني ومساعدتهن على تجاوز الأزمة.
وأكد على دعوة جلالة الملك للمجتمع الدولي بالإسراع في ايقاف استهداف المدنيين والنساء وتسهيل وصول المساعدات للأسر الفلسطينية.
ولفت البيان إلى أن وقوف الأردن مع أشقائهم، يعزز من دعم المرأة الفلسطينية بشكل خاص، لتقوم بدورها الوطني في رعاية أسرتها على أرض فلسطين المحتلة، وتمكينها بالعلم والمعرفة كحق أساسي لها.
وأكد أن العلاقة بين المرأة الفلسطينية والأردنية، علاقة أخوة متجذرة، وأن الأردنيات يقفن إلى جانب أخواتهن الفلسطينيات بالعمل والدعم والدعاء، بل ويزرعن في نفوس أبنائهن القيم الوطنية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف البيان أن المركز، يحرص على تنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بعقد شراكات فاعلة مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، لتقديم ما يمكن تقديمه للشقيقات الفلسطينيات في القطاع وعموم فلسطين، وأنه سيواصل إجراء الدراسات البحثية لتعزيز  الجهود الأردنية والدولية في نشر التنمية في فلسطين، والتأكيد على أن المرأة الفلسطينية هي عنوانها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي: يجب علينا جميعا عدم التهاون حتى تنتهي هذا الكارثة

منذأقل من دقيقة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الجمعية العامة" تتبنى مشروع قرار تقدم به الأردن يدعو لهدنة إنسانية بغزة

منذ 9 دقيقة
رجال الأمن العام-(تصوير: أمير خليفة)

الأمن العام: تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

منذ 19 دقيقة
1698421639502731500

هتافات "وسط البلد" تصل أميركا.. وتطالب بإلغاء "الدفاع المشترك" و"وادي عربة"

منذ 38 دقيقة
قطاع غزة

متى يعاقب الاحتلال على جرائم الأسلحة المحرمة؟

منذ 39 دقيقة
الدمار في غزة

هل تتحول غزة إلى ساحة لتصفية حسابات دولية كبرى؟

منذ 41 دقيقة
افكار و مواقف

البعد الإنساني للحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات | منذ2 ساعة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 