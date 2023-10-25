مركز الأميرة بسمة: مع الملك في جهوده لوقف العدوان على غزة

اضافة اعلان

أكد مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بجامعة اليرموك أمس، أن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، للهيئة الخيرية الهاشمية بمواصلة تأمين المواد الإغاثية والطبية للأشقاء في قطاع غزة واستمرارية عمل المستشفى الميداني في القطاع، برغم ظروف الحرب العدوانية على غزة، تأكيد على الرسالة الملكية في دعم صمود الفلسطينيين.وثمن المركز مواقف جلالة الملك بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على وقف انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في القطاع.وشدد المركز على لسان مديرته د. بتول المحيسن، على أن رؤية جلالة الملك في إيقاف الحرب على القطاع، ومنع استهداف المدنيين، هو الخطوة الأولى لإعادة الحياة للمناطق المتضررة، والعمل مع النساء الفلسطينيات لتعزيز دورهن التنموي والإنساني ومساعدتهن على تجاوز الأزمة.وأكد على دعوة جلالة الملك للمجتمع الدولي بالإسراع في ايقاف استهداف المدنيين والنساء وتسهيل وصول المساعدات للأسر الفلسطينية.ولفت البيان إلى أن وقوف الأردن مع أشقائهم، يعزز من دعم المرأة الفلسطينية بشكل خاص، لتقوم بدورها الوطني في رعاية أسرتها على أرض فلسطين المحتلة، وتمكينها بالعلم والمعرفة كحق أساسي لها.وأكد أن العلاقة بين المرأة الفلسطينية والأردنية، علاقة أخوة متجذرة، وأن الأردنيات يقفن إلى جانب أخواتهن الفلسطينيات بالعمل والدعم والدعاء، بل ويزرعن في نفوس أبنائهن القيم الوطنية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.وأضاف البيان أن المركز، يحرص على تنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بعقد شراكات فاعلة مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، لتقديم ما يمكن تقديمه للشقيقات الفلسطينيات في القطاع وعموم فلسطين، وأنه سيواصل إجراء الدراسات البحثية لتعزيز الجهود الأردنية والدولية في نشر التنمية في فلسطين، والتأكيد على أن المرأة الفلسطينية هي عنوانها.