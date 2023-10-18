الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
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"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" يدشن عدد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في الأردن الخميس

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

تنطلق في العاصمة الأردنية عمان صباح يوم الخميس فعاليات توقيع وتدشين مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان

وسيوقع المركز خلال الفعالية التي تأتي برعاية معالي مستشار الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وبحضور عدد من أصحاب السمو والدولة والمعالي وممثلي منظمات الأمم المتحدة والدولية من الأردن والمملكة العربية السعودية، مجموعة من الاتفاقيات المعنية بأعمال الإغاثة الإنسانية داخل الأردن.

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقيات مشاريع إنسانية في مجالات التعليم والصحة والتنمية البشرية والإغاثة، وتوجيهها للمناطق الأشد فقرا، والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في البلاد.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد استقبل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي يزور الأردن لإطلاق عدد من المشاريع الإنسانية.
وحضر اللقاء سمو الأمير راشد بن الحسن، و وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وسفير خادم الحرمين الشريفين في عمان نايف بن بندر السديري.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم، معالي مستشار خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين في الاردن نايف بن بندر السديري، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين، واستعراض مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية التي تنفذ في الأردن.
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