 
الخميس 27 حزيران 2024
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مركز مؤشر الأداء يطلع "مستقلة الانتخاب" على محاور ومعايير مؤشر امتثال

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مركز مؤشر الأداء يطلع "مستقلة الانتخاب" على محاور ومعايير مؤشر امتثال

  زار فريق من مركز مؤشر الأداء "كفاءة"، اليوم الخميس، مقر الهيئة المستقلة للانتخاب، لاطلاع كوادر الأخيرة على  محاور ومعايير مؤشر امتثال الذي أطلقه المركز لمراقبة وتقييم أداء الهيئة خلال العملية الانتخابية المقبلة.اضافة اعلان

وحسب بيان صحفي أصدره المركز، تم تبادل لوجهات النظر والآراء حول أهمية تقييم ومتابعة الأداء الانتخابي، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات دعما لمسيرة التحديث السياسي.
 
وناقش كلا الفريقين المؤشرات الرئيسية والفرعية لمؤشر امتثال وآليات قياسها بغرض الوصول إلى الحرفية والدقة التامة في عملية التقييم.

وقد أشاد أعضاء الهيئة بالجهود المبذولة لتطوير أدوات تقييمية وموضوعية تسهم في تقييم وتحليل البيانات بشكل مستمر.

وفي هذا السياق، أكدت  حنان باقي نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام الاستراتجية بمركز مؤشر الأداء استعداد المركز التام لدعم الهيئة في جميع جوانب تحسين الأداء والتأكد من استمرارية العملية الانتخابية بطريقة تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وأشار مدير المشاريع وعمليات الرقابة لمؤشر امتثال أحمد غريز إلى  أهمية المؤشر والذي يشمل 13 محور رئيس و 34 مؤشر فرعي في تقييم مدى امتثال الهيئة المستقلة للانتخاب للقوانين الناظمة وللمعايير الدولية والإقليمية، ودعم وتحسين العملية الانتخابية في الأردن لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات الهيئة الحالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وآلية تعامل الهيئة مع الشكاوى الانتخابية، واستراتيجيات التوعية والتثقيف الانتخابي، وآليات تحديث سجلات الناخبين وضمان دقتها، والسياسات المتبعة لحماية بيانات الناخبين ومدى كفايتها، وآليات الهيئة المقترحة لعمليات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية.

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