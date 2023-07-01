مزايا الأردن المتنوعة تمكنه من أن يصبح مركزا إقليميا للأمن الغذائي

عبدالله الربيحات

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أجمع خبراء في الزراعة على أهمية توجه الأردن، لأن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي حاليا أكثر من أي وقت آخر، فذلك سيتيح تدفقا ليس فقط للمنتجات الغذائية إلى الأردن والإقليم، بل وأيضا للمدخلات المتعلقة بالغذاء، وتبادل المعرفة، وتنسيق السياسات والاستجابة المشتركة لحالات الطوارئ.وبينوا لـ"الغد"، ان الأردن من رواد فكرة ان يكون مركزا إقليميا للغذاء، لأنه يحتل موقعا متوسطا في الإقليم العربي، ولديه بصمة في العديد من المدخلات الزراعية، إلى جانب شبكة من التعاون الإقليمي والدولي، تجعله يدفع بهذا المفهوم مع شركائه الإقليميين للتحقق.وقالوا، إن الإرادة السياسية تشكل حجر الزاوية الذي تمكن المشروع من الانطلاق، ما يتطلب تنسيقا إقليميا عالي المستوى لمصلحة الإقليم وأمنة الغذائي.سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، أشار إلى أن تحقيق أن يكون الأردن مركزا إقليميا للغذاء، يعني أنه سيغطي الأردن والعراق ومصر على الأقل، وهذا أصبح ضرورة حاليا أكثر من أي وقت آخر.وأضاف الزعبي، أن هذا سيسمح بالتدفق الأمثل، ليس فقط للمنتجات الغذائية، بل ولمدخلاتها، ولتبادل المعرفة وتنسيق السياسات والاستجابة المشتركة لحالات الطوارئ.كما سيحفز التعاون الإقليمي الذي يتقدم بالفعل، ويدفع إلى الاستثمار في المشاريع والبنية التحتية، والبحث والابتكار في التقنيات الزراعية والغذائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في ذلك، وتلقي الدعم من الحكومات، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد العام.وقال، إن الأردن رائد في تحقيق مفهوم إنشاء مركز إقليمي غذائي، لانه يحتل موقعا متوسطا في المنطقة، بخاصة وان له بصمة في العديد من المدخلات الزراعية، بخاصة الأسمدة والبذور واللقاحات، كما يتمتع بقدرات مؤسسية تحقق له هذا المركز، بالإضافة لمزيته في تقنيات جمع البيانات، وآفاق التعاون الإقليمي والدولي، وبالتالي قد يستمر في الدفع نحو ذلك، إلى جانب شركائه الإقليميين.ولفت إلى أن البداية في تحقيق الأمر، تتبلور بمشاركة أصحاب المصلحة بين الشركاء الإقليميين، والتي يمكن أن تتطور بعدها لمزيد من التعاون القائم على خطة عمل ولجان نشطة، ستتوج في نهاية المطاف بمؤسسة كاملة ومتخصصة بالغذاء.رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد، بين أن جلالة الملك عبدالله الثاني، دعا الجميع للعمل على أن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، لافتا إلى أن طرح جلالته ينطلق من رؤية ثاقبة واستشراف للمستقبل.وأكد حدادين، أن جلالة الملك التقى بأطراف عملية التصنيع والتصنيع الغذائي قبل جائحة كورونا وخلالها، وعزز من الدعوة لأن يكون الأردن هذا المركز، كما تبلورت الرؤية الملكية خلال إعداد الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.وأوضح حدادين، أن ذلك يؤكد بأن جلالة الملك استشعر مسبقا ما سيتعرض له العالم من أزمات غذاء، وقد ظهر في لقاء جلالته الخميس الماضي، تأكيده لأهمية تعزيز مركزية الأردن الغذائية، منطلقا من رؤية ثاقبة، فالأمن السياسي والاجتماعي وما يتمتع به الأردن من ديمقراطية، ميزة إقليمية للاستثمار في البنى التحتية لمنظومة الامن الغذائي، لتجعله مركزا ممكنا لهذه المنظومة.وأضاف حداد، أن شبكة العلاقات الإقليمية والدولية التي يتمتع بها الأردن قل نظيرها، ما يجعل الوصول والدخول والخروج منه وإليه، أمرا يشكل أيضا ميزة إقليمية، إن لم تكن عالمية في هذا المجال، كما أن الحرية التي تتمتع بها التحويلات المالية من وإلى الأردن، ميزة مفقودة لدى كثير من الدول.وبين أن كل ذلك، يتجاور مع مزايا الأردن في حقوق الإنسان، وقدرته على بناء قواعد البيانات، ومنظومة المركز، والتشبيك مع الإقليم وبقية دول العالم، ما يحقق له مزايا إقليمية عالية.وبين حداد، أن قدرة الصناعة الأردنية على مواكبة الاحتياجات والمرونة التي يتمتع بها هذ القطاع، تشكلان ميزة يمكن أن تبنى عليها الرؤية الملكية بتحقيق مركزية الأردن الغذائية.وأوضح أن الموقع الجغرافي للأردن بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، يمنحه ميزة لوجستية إضافية في هذا الجانب، إلى جانب ما يتمتع به من بنى تحتية، والطاقة المولدة بمستويات إقليمية، وشروط الاستثمار فيه، هي مزايا أخرى لقيام هذا المركز الذي يتمتع بشبكة مواصلات برية مع الإقليم، يمكن تطويرها وتحقيق هذه الرؤية.وأشار حداد، للميزة النسبية التي تتمتع بها قطاعات فرعية زراعية، كديناميكية البحث العلمي الزراعي، وبنك البذور، والريادة بتخزين الحبوب في الماضونة، وقصص نجاح قطاع التمور والزيتون والفواكه والخضراوات، إلى جانب ما يحظى به الأردن من خبرات وكفاءات زراعية، كلها مجتمعة تسهم بجعل الأردن مركزا ممكنا لتحقيق هذه الرؤية الملكية الثاقبة.وأضاف ان ذلك مجتمعا، تحمله الإرادة السياسية التي تشكل حجر الزاوية لتمكين المشروع من الانطلاق، إلى جانب التنسيق الإقليمي عالي المستوى، الساعي في هذا الشأن إلى مصلحة الإقليم وأمنة الغذائي، متسائلا: أمام كل هذه المعطيات، ماذا ننتظر؟وبين وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، ان جلالة الملك يتطلع لأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي، بمعنى أن يكون مستودعا للأمن الغذائي لنا ولدول الجوار، عبر مشاريع استثمارية، ينفذها مستثمرون أردنيون وعرب وأجانب، وهذه الاستثمارات توفر الاحتياجات الأردنية وتزود دول الإقليم بالغذاء، إلى جانب بناء مشاريع استثمارية خارج البلاد.وأضاف المصري انه في حال نجاح هذه الاستثمارات، فسيتمثل الدور المحوري للحكومة بحمايتها، وتنظيمها، واقرار تشريعات تتظمها، ما يجعل الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية مستدامة مع دول الجوار كافة، ممثلة بمجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها: السعودية وسورية ولبنان ومصر والعراق، ليصب كل ذلك في صلب الأمن الغذائي الإقليمي.وأشار إلى أن ذلك يستند على علاقات مستدامة، ويحول الإقليم إلى سوق مشترك اقتصادي، يبدأ من تزويد الإقليم بحاجته الغذائية كاملة، أكان عبر المركز الإقليمي في الأردن، أو عبر الاستثمارات وتبادلية السلع مع دول الإقليم، لتأطير علاقة اقتصادية مستدامة، لا تتأثر بالاختلافات السياسية لدول الإقليم، وبما أن هذه المنظومة تعتمد على مبدأ التجارة الحرة واقتصاد السوق، فإن الفهم المجتزأ لمفهوم المركز الاقليمي للأمن الغذائي، يعنى أن أي مؤسسة جديدة تبنى، ستكون عبر الدولة الأردنية، ليكن لها وزن في السوقين الإقليمي والعالمي.هذا وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، دعا لتكثيف الجهود والتعاون بين الأطراف المعنية، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030.وحث جلالته خلال لقائه معنيين بتنفيذ الإستراتيجية الخميس الماضي، على الإسراع في إقرار النظام الخاص بالمجلس الأعلى للأمن الغذائي، لأهمية دوره في تطبيق الإستراتيجية، التي تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.كما نوه جلالة الملك، بضرورة أن تكون مسؤوليات ومهام كل جهة في المجلس مدروسة وواضحة، على أن تكون مؤشرات الأداء جلية لضمان المتابعة، مشيرا في الوقت نفسه لأهمية أن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي.من جهته، قال رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، إن الإستراتيجية تهدف لضمان توافر الغذاء وطنيا وأسريا، والاستخدام الأمثل له، وتعزيز استقراره وإمكانية الحصول عليه، وحوكمة الأمن الغذائي.ولفت الخصاونة، إلى أن الحكومة ستقر النظام الخاص بالمجلس، لتفعيله في أسرع وقت، وسيعمل على إقرار ومراجعة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات، ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في الأمن الغذائي.من ناحيته، أبرز وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مهام المجلس الذي سيتابع وسيرصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجية، والخطط القطاعية، وسيضع الخطط لمواجهة الأزمات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.وسيوفر المجلس، وفق الحنيفات، المعلومات والبيانات والبحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة بالأمن الغذائي، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتعزيز التعاون الإقليمي، تمهيدا لتحول المملكة إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي.واستعرض وزير الزراعة الخطوات المقبلة والاحتياجات المالية المتوقعة لتنفيذ مشاريع الإستراتيجية، مشيرا إلى تفعيل نظام وطني موحد لمعلومات الأمن الغذائي مع نهاية العام الحالي.وتطرق إلى مشروع بنك البذور الذي تقدر كلفته بـ5ر3 مليون دينار، وإلى نسبة الإنجاز في مشروعي مصنعين للصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتوقع افتتاحهما في الربع الأخير من العام الحالي.وأكد الوزير، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كون التناغم بين القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، ضمانة للأمن الغذائي، بخاصة في الدول التي تشح فيها المياه.وتحدث عن العقود التي وقعت لتحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، وتنويع مصادر الاستيراد للمنتجات الزراعية واللحوم الحمراء، ونسبة الإنجاز بإنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الريفية.وأشار الحنيفات إلى الإجراءات التي عدلت لتسهيل الاستثمار وانسياب السلع الزراعية، ولجهود تحسين موقع الأردن على المؤشر العالمي للأمن الغذائي، لافتا إلى المشروعات الممولة، لتمكين الشباب والنساء، والتعاون لوضع شروط مرجعية لنظام وطني لتتبع المنتجات الزراعية، والتعليمات التي صدرت حول الرقابة والتفتيشعلى الأنشطة الزراعية.