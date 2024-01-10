الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اقتصاد الكبتاغون" في سورية يدر على الإيرانيين من 6 إلى 8 مليارات دولار سنويا

"مسارات": إيران تصعد المواجهة مع الأردن عبر تكثيف محاولات التهريب

كميات كبيرة من المخدرات ضبطت على الحدود الشمالية-(أرشيفية)
كميات كبيرة من المخدرات ضبطت على الحدود الشمالية-(أرشيفية)

ضرورة وجود دور خليجي بوصف الأزمة "مشتركة" 

تعويل على زيادة الدعم العسكري الأميركي للأردن

  أكد خبراء عسكريون ومسؤولون سابقون أن "إيران تصعد المواجهة اليوم مع الأردن من خلال تكثيف محاولات التهريب عبر الحدود، وهي مستميتة للدخول إلى المملكة من عدة أبواب، منها سياحي أو ديني أو سياسي".اضافة اعلان
جاء ذلك في ندوة أقامتها مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير بعنوان "المواجهات على الحدود الشمالية والشرقية وتهديداتها على الأمن الوطني الأردني".
ولم تخلُ الندوة من الحديث أيضا عن أن "التهريب القادم إلى الأردن، في ظل تعاون بين حزب الله والنظام السوري، هو رسمي"، بينما أشير إلى أن "اقتصاد الكبتاغون" في سورية يدر على الإيرانيين بين 6 إلى 8 مليارات دولار سنويا.
وتحدث في الندوة الوزيران السابقان سميح المعايطة وبسام العموش، واللواءان المتقاعد طايل المجالي، وعبدالله الحسنات، والمحلل السياسي والاستراتيجي د. عمر رداد، بحضور نخبة سياسيين ونواب وأكاديميين وإعلاميين. 
وأكد المنتدون أنه على الرغم من أن خطر تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن عبر المنطقة الحدودية ويقدر طولها بنحو 387 كم، وتمتد من مرتفعات الجولان غربا حتى الحدود العراقية شرقا، ليس أمرا جديدا، وتفاقم عقب بدء الأزمة السورية عام 2011، إلا أن التطورات التي شهدها هذا الملف المؤرق للمملكة خلال السنوات الأخيرة، وبصورة أقرب وأدق في الفترة القليلة الماضية، تستدعي الوقوف مطولا عند مشهد يزداد تعقيدا وسخونة.
وأضافوا أنه "في الحديث عن الفترة القليلة الماضية، لا يمكن القفز عن تطورات حدثت وما تزال تحدث، وفيها كثفت عصابات التهريب من محاولاتها اختراق الحدود، وفيها أيضا كان رد الجيش الأردني عابرا للحدود، عندما شن سلسلة غارات جوية على مواقع داخل الأراضي السورية، استهدفت أشخاصا مرتبطين بتجارة المخدرات، وذلك بعد نحو 8 أشهر على عملية مماثلة نفذها الجيش، وأدت إلى مقتل "مرعي الرمثان" أحد أبرز مهربي المخدرات والملقب بـ"إسكوبار السوري"، نسبة إلى بابلو إسكوبار، تاجر المخدرات الكولومبي الشهير.
يذكر أن محاولات التهريب، شهدت ارتفاعا لافتا، وتحولت وفق تأكيدات القوات المسلحة الاردنية "من محاولات تسلل وتهريب، إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود بالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود".
كما أن المواجهات أدت لاستشهاد الوكيل أول إياد النعيمي، فضلا عن مقتل واعتقال مهربين خلال سلسلة المواجهات، في حين شنت مداهمة أمنية في لواء الرويشد جنوبي المملكة، تخللها القبض على مهربين وتجار يرتبطون بعصابات إقليمية على طول الحدود الشمالية الشرقية، وكميات كبيرة من المخدرات، وكذلك الأسلحة والذخيرة وأجهزة اتصال ومناظير. 
التهريب بلغة الأرقام
ووفق أحدث البيانات الرسمية، سجلت "88 حالة طيران مسيّرة" على واجهات المناطق العسكرية المختلفة منذ بداية العام الماضي وحتى 24 آب (أغسطس) الماضي، موزعة بين حالات "الإسقاط أو الرصد والتشويش"، بالإضافة للتصدي لـ194 عملية موزعة بين 81 محاولة تهريب أو تسلل، و98 عملية تسلل مضبوطة، و15 عملية تهريب مضبوطة، حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه.
وفي العام 2022، أظهرت البيانات أن محاولات وعمليات التسلل والتهريب، بلغ مجموعها 383، موزعة بين 218 محاولة تهريب أو تسلل، و120 عملية تسلل مضبوطة، و45 عملية تهريب مضبوطة. اما عمليات التسلل المضبوطة فسجلت في العام نفسه حتى نهاية آب (اغسطس) 75 عملية، بينما بلغت 98 عملية تسلل مضبوطة العام الماضي حتى نهاية الشهر ذاته.
وحول المواد المضبوطة، أظهرت البيانات، أنه حتى 20 آب (اغسطس) ضبط 3776 "كف حشيش"، و1.7 مليون قرص كبتاغون، و2.6 كلغم (كريستال- ميثامفيتامين).
ولا يقتصر أمر الخطر على المخدرات وحسب، ذلك أن مواجهة ساخنة، امتدت على مدار يومين، شهدت إحباط تهريب وضبط 4 صواريخ نوع "آر بي جي"، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع "جي3"، وبندقية نوع "م16" مجهزة بمنظار قنص"، ما يعزز رواية ارتباط تلك العصابات، بقوى إقليمية تستهدف أمن الأردن واستقراره، بالنظر لحجم نشاط العصابات وقدراتها والإمكانات المتوفرة لها.
فتش عن إيران وأذرعها
وأكد المنتدون، أنه على الرغم من أن الأردن لا يتهم إيران أو النظام السوري بشكل رسمي أو مباشر في رعاية عمليات التهريب تلك عن طريق ميليشيات، أبرزها حزب الله اللبناني، إلا أن أسماءً عدة بارزة توجه أصابع الاتهام إلى طهران وأذرعها، وهو ما أكده غير مرة خبراء في الأمم المتحدة، ومسؤولون أميركيون وأوروبيون. 
ويؤشر ذلك كله، وفقهم، إلى أن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي بذلها الأردن في أكثر من اتجاه خلال فترات ماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر، اجتماع أمني رفيع المستوى بين الأردن وسورية، عُقد في عمان في تموز (يوليو) الماضي، لبحث سبل مكافحة تهريب المخدرات على الحدود بين البلدين.
ورأوا أن الاجتماع الذي ضم قائد الجيش ومدير المخابرات الأردنيين، ومن الجانب السوري وزير الدفاع ومدير المخابرات، انبثق عما عُرف بـ"اجتماع عمان التشاوري"، الذي استضافته المملكة في أيار (مايو) الماضي، وكان من بين مخرجاته، تشكيل لجنة مشتركة بين عمان ودمشق، هدفها التعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وحينها تعهدت سورية باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق.
وأشاروا إلى أن الجهد الأردني لم يتوقف عند ذلك الحد، بل امتدت محاولات البحث عن حلول إلى دول عدة في المنطقة والإقليم والعالم، لكن ذلك كله لم يسفر عن نتائج إيجابية، بل إن الأمر زاد سوءا.
وأضافوا "عادة ما تبرز أصوات تشدد على أهمية وجود دور خليجي في دعم وإسناد الأردن في حربه ضد تهريب المخدرات، لا سيما وأن جزءا كبيرا من عمليات التهريب (يقدر بـ85 %)، يستهدف الوصول إلى دول الخليج، وتحديدا السعودية، ما يعني ضرورة النظر إلى الأمر بوصفه أزمة مشتركة ستكون تداعياتها أكثر سوءا على المنطقة ما لم يتم التصدي لها في إطار جمعي دون أن يترك الأردن وحيدا في الواجهة والمواجهة".
وتجدر الإشارة إلى الانسحاب الروسي من الجنوب السوري بسبب الحرب مع أوكرانيا، فاقم الضغط على الأردن، إذ ملأت الميليشيات التابعة لإيران الفراغ، وأصبحت لها اليد العليا هناك، بعد أن كانت روسيا بالنسبة للأردن تعد ضمانة بعدم وجود انفلات أمني يفتح الباب لعصابات التهريب على مصراعيه. 
ويعول الأردن على أن يحظى بمزيد من المساعدات العسكرية الأميركية، لتعزيز الأمن على الحدود مع سورية، ومؤخرا طلبت المملكة من واشنطن نشر منظومة دفاع جوي (باتريوت). 
لا بديل عن خيار المواجهة العسكرية
ورأى المنتدون، أن ذلك يعني بالضرورة، أن لا بديل متاحا أمام الأردن سوى التصدي للأمر بالقوة العسكرية الضاربة، وهو ما يُعيد إلى الأذهان، زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى حرس الحدود في شباط (فبراير) من العام 2022، عندما عبر جلالته عن دعمه لقواعد الاشتباك الجديدة ضد عمليات التهريب، قائلا للجنود "بدي العين الحمراء.. أنا ورئيس هيئة الأركان المشتركة والقيادة معكم حتى نحميكم"، وكذلك قول جلالته خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات في أيار (مايو) الماضي "سنضرب بيد من حديد كل من يُهدد أمننا الوطني والإقليمي".
وخلصوا إلى القول، إن الأردن "يخوض حربا مفتوحة ضد قوى التهريب التي تهدف لتهديد أمنه وزعزعة استقراره، فيما لا صوت لا يعلو على صوت القوة في ظل تعثر الحلول الدبلوماسية والسياسية، وهو ما تفسره التطورات الأخيرة التي دفعت إلى رفد وحدات حرس الحدود بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة، لتعزيز قدراتها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة، وكذلك تعزيز منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية، تعمل ضمن أجواء الضباب الكثيف، وتعزيز الإسناد الجوي، وأجهزة رصد راداري، والعمل على بناء سياج إلكتروني، لمنع كل أشكال التسلل والتهريب عبر الحدود، خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة". 

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