الثلاثاء 23 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
الإثنين 22 نيسان 2024
11:16 م
مستشفى الجامعة الأردنية.. 87 عملية جراحة يوميا و29 ألف حالة إدخال سنويا
مستشفى الجامعة الأردنية -(أرشيفية)
محمود الخطاطبة
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
الملك يمنح أمير الكويت قلادة الحسين بن علي أرفع وسام مدني في الأردن
منذ 32 دقيقة
الملك وأمير دولة الكويت يؤكدان اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين
منذ3 ساعة
أمير الكويت يبدأ زيارته للأردن اليوم الثلاثاء
منذ20 ساعة
زيارة أمير الكويت تعكس المكانة الخاصة والمتميزة للمملكة
منذ24 ساعة
العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية.. نموذج فريد يسهم بتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
منذ24 ساعة
قمة البحرين.. آمال بلجم العدوان الصهيوني وخفض التصعيد في الإقليم
منذ24 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
مدرب باريس: سأخرج وأكشف كل شيء.. إن تحدث مبابي
الرياضة
|
منذ 2 دقيقة
الملك يمنح أمير الكويت قلادة الحسين بن علي أرفع وسام مدني في الأردن
الغد الأردني
|
منذ 31 دقيقة
أطفال غزة
كاريكاتير - حمزة حجاج
|
منذ 35 دقيقة
مدرب مانشستر يونايتد السابق مرشح لتدريب بايرن ميونخ
الرياضة
|
منذ1 ساعة
اللغة العربية وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي
أخبار محلية
|
منذ1 ساعة
حب غير مشروط
حياتنا
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
العالم الهولندي.. احذروا من زلزال بقوة 8 درجات خلال ساعات
العرب والعالم
|
23 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب
ترجمات
|
22 نيسان 2024
الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء
ترجمات
|
22 نيسان 2024
لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي
ترجمات
|
21 نيسان 2024
ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟
ترجمات
|
20 نيسان 2024
إسرائيل عالقة في غزة
ترجمات
|
19 نيسان 2024
إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية
ترجمات
|
18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
أطفال غزة
المشاة في الأردن
22 نيسان 2024
قطعة !
21 نيسان 2024
تلفزيون
20 نيسان 2024
سياحة وطفر
19 نيسان 2024
تسهيلات
18 نيسان 2024