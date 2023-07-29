السبت 29 تموز 2023
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مستشفى حمزة: تدخل طبي نادر لطفلة تعاني تسارع دقات القلب

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مستشفى الأمير حمزة
عمان - كشف مدير عام مستشفى الأمير حمزة الحكومي د. كفاح أبو طربوش، أن المستشفى أجرى تداخلا طبيا مميزا ونادرا لطفلة (6 أعوام)، كانت تعاني من تسارع في دقات القلب المتكرر وغير المسيطر عليه، وبعد المتابعة والدراسة السريرية، شخصت الحالة بتناذر وولف باركنسون وايت (وجود عصب كهربائي زائد في القلب).اضافة اعلان
وأضاف أبوطربوش "تابع الحالة الصحية للمريضة أخصائي القلب د. عبد الفتاح أبو حويلة، وجرى تحويلها إلى مستشفى آخر لإجراء عملية كي للعصب الزائد على يد فريق طبي متخصص يرأسه أخصائي كهربائية القلب د. يحيى البداينة بمستشفى الأمير حمزة". 
وأشار الى أن العملية تكللت بالنجاح، مشددا على أن هذا النوع من الإجراءات عادة ما يجري للبالغين وكبار السن، ولا يجري لأطفال بهذا العمر، معربا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، والخبرات المتوافرة في المستشفى، ومواكبتها لأحدث وأبرز التطورات العلمية. 
وقال أبو طربوش، إن ذوي المريضة أبدوا مشاعر الفرح والامتنان لكل من ساهم بهذا الإنجاز، وكان له الأثر بتحسن صحة طفلتهم.
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