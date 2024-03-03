الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستشفيات البشير تحتفل بحصولها على اعتماد المؤسسات الصحية

جانب من احتفال مستشفيات البشير بالحصول على اعتماد المؤسسات الصحية أمس-(بترا)
جانب من احتفال مستشفيات البشير بالحصول على اعتماد المؤسسات الصحية أمس-(بترا)
 مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الاحتفال الذي نظمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإعلان عن حصول مستشفيات البشير على الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.اضافة اعلان
وحصل على هذا الاعتماد مستشفى الجراحة والجراحات التخصصية، ومستشفى الباطني، والأشعة والجلدية والتأهيل، ومستشفى النسائية والأطفال، ومستشفى الطوارئ والعيادات الخارجية، إضافة إلى مديرية المختبرات التي تعد أول مديرية تحصل على الاعتماد في وزارة الصحة.
وقال الهواري في كلمة له خلال الاحتفالية، إن الإنجاز الذي حققته مستشفيات البشير بحصولها على الاعتمادية يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مؤكدا أن جلالة الملك أولى منذ توليه سلطاته الدستورية جل اهتمامه للرعاية الصحية لعلاقتها المباشرة بصحة الإنسان، وسعى جلالته دائما إلى تأمين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وبما يتناسب مع احتياجاتهم.
وأوضح أن حصول مستشفيات البشير على الاعتماد، يؤكد أن لديها الالتزام الكافي بتحسين مستوى جودة الرعاية المقدمة للمرضى، من أجل ضمان بيئة آمنة، وتقليل أي مخاطر ممكنة قد يواجهها المرضى أو كادر العمل، وتقديم الرعاية الصحية في الوقت الملائم، وتقليص فترات الانتظار والتأخير لما له من تأثيرات سلبية على صحة المريض، وتقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى دون أي تمييز.
وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت خطتها الإستراتيجية بشكل استثنائي العام الماضي ولأول مرة لثلاث سنوات، وتركز ثقتها بقدرات كوادرها على تحقيق الإنجاز وإحداث الفرق المنشود، بهدف الإسراع في جعل التحديث في القطاع الصحي الحكومي ملموسا، من تطوير في بنيته التحتية وتعزيز للخدمات الصحية، وتحسين طرق الوصول إلى الخدمة الصحية المقدمة.
من جهته، أكد مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، أن الحصول على الاعتماد هو بداية الطريق لإتمام مسيرة العمل، مشددا على مضي المستشفى في تنفيذ خطط عمل تصب في مصلحة الوطن وتحسن الخدمة الصحية لجميع متلقي الخدمة، والاستمرار بتحديث البنية التحتية والخدماتية وتحقيق المزيد من التطور والتميز في تقديم الخدمة.
من جانبها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الدكتورة رويدا المعايطة، إن الأردن يفخر ببرامج اعتماد المؤسسات الصحية في جميع أنحاء العالم، مشيرة الى أن المجلس يتبوأ مركزا إقليميا ويحقق رؤى جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية قبل 25 عاما.
وعرضت مديرة مشروع تحضير مستشفيات البشير للاعتماد رباب ذياب، لرحلة اعتماد المستشفيات التي استغرقت خمس سنوات ونصف منذ عام 2018، تم من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات التي تضمنت ترسيخ ثقافة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين فرق القيادة والموظفين في مستشفيات البشير.
بدورها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، كممول لمشروع تحضير مستشفيات البشير للاعتماد، إن أهداف الوكالة من تمويل المشروع جاءت للمكانة المركزية التي تتمتع بها مستشفيات البشير في القطاع الصحي العام والخدمات الصحية التي تقدمها للآلاف من المواطنين يوميا.
وفي ختام الحفل كرم الهواري مستشفيات البشير الأربعة بعد نجاحها في الحصول على الاعتماد، وعرض فيديو أمام الحضور عن رحلة الاعتماد، بين من خلاله أوضاع المستشفيات قبل وبعد حصولها على الاعتماد، كما تم تنظيم معرض كشف من خلاله عن العديد من قصص النجاح التي كانت نتاج جهد جماعي من قبل كوادر المستشفيات تحت مظلة المشروع وشركائه، إضافة الى إقامة جلسة حوارية على المسرح ناقش خلالها مديرو مستشفيات البشير إنجازاتهم والتطورات الحاصلة في صروحهم الطبية.-(بترا)
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