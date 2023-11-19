مستشفيات غزة: 26 من أصل 35 خارج الخدمة.. والبقية مهددة بالإغلاق

آلاء مظهر

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بعد مرور 44 يوما على العدوان الوحشي للكيان المحتل على قطاع غزة، يتكشف حجم المأساة التي خلفها بعد خروج 26 مستشفى عن الخدمة من أصل 35 مستشفى تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2500 سرير، وفق تقديرات إعلامية.غير أن الأكثر إيلاما هو حجم المصابين اليومي الذي يتجاوز 680، فيما وصل العدد التقريبي لمجموع المصابين نحو 30 ألفا حتى الآن.ويشتمل قطاع غزة على 35 مستشفى و72 عيادة صحية أولية يعمل فيها حوالي 17 ألف طبيب وممرض، وذلك وفق قاعدة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2020/ 2021.وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز نفسه للمسجلين في نقابات المهن الطبية للعام 2020، هناك 11556 ممرضا في قطاع غزة، فضلا عن 5553 طبيبا.كما أظهرت البيانات أن عدد الصيدلانيين في القطاع غزة نحو 3 آلاف وفق تقديرات العام 2019، في وقت أشارت فيه البيانات ذاتها للفترة نفسها إلى وجود 1.3 سرير لكل 1000 مواطن.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أول من أمس، في تقريرها اليومي حول العدوان، أن 26 من أصل 35 مستشفى في غزة، و52 من أصل 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، فيما تعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي.وأوضحت أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى الداخليين في الشمال، هناك مستشفى واحد هو المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" الذي يعمل حاليا ويستقبل المرضى في ظل صعوبات كبيرة.وبينت الوزارة أنه تم إغلاق وإخلاء 18 مستشفى منذ بدء العدوان، بما في ذلك ثلاثة مستشفيات في الأيام الثلاثة الماضية، هي النصر، والرنتيسي، والقدس.وكان ارتقى، بحسب البيان، 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت من الخدمة.إلى ذلك، يعد مجمع الشفاء الطبي أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، وتأسس عام 1946 وتطور مع الوقت، ويضم 3 مستشفيات متخصصة، ويعمل فيه 25 % من العاملين في المستشفيات في القطاع كله، وتتراوح طاقته الاستيعابية بين 500-700 سرير.وفي حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الأندونيسي في الأوضاع الطبيعية 140 سريرا، لكن مع ارتفاع عدد الجرحى والشهداء في عملية طوفان الأقصى تمت زيادة هذا العدد إلى ما يزيد على 200 سرير لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات، فيما تراوحت الطاقة الاستيعابية في مستشفى القدس بين 120 – 200 سرير، مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار 65 سريرا، والرنتيسي 100 سرير، وغزة للعيون 40 سريرا، وأما مستشفى المعمداني فتبلغ طاقة الاستيعابية 80 سريرا.ومع تواصل العدوان الهمجي بشكل مكثف، تتعاظم الخشية من خروج سائر مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة نهائيا في غضون أيام وربما أسابيع فقط.